Ông Trương năm nay 65 tuổi, vợ ông 63 tuổi, cả 2 người đều đã về hưu. Sau khi về hưu, ông bà không chọn an nhàn ở nhà mà tiếp tục đi làm: ông làm bảo vệ trong khu dân cư, bà đảm nhiệm việc nấu ăn tại căng-tin của khu. Tổng thu nhập 2 người gần 37 triệu đồng/tháng, bao gồm tiền lương 19 triệu đồng và tiền lương hưu chưa đến 18 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt cơ bản, mỗi tháng ông bà còn để ra khoảng 26 - 30 triệu đồng. Trong mấy năm về hưu, đôi vợ chồng vẫn luôn kiên trì với công việc, không hề nghĩ đến chuyện “an nhàn tuổi già”.

Con gái từng khuyên họ nên nghỉ ngơi, song ông Trương cho rằng khi sức khỏe còn cho phép thì không nên ngồi yên một chỗ. Ông tin rằng với điều kiện dinh dưỡng tốt và y học phát triển như hiện nay, người ở tuổi 60 vẫn có thể đảm đương được nhiều công việc.

Thực tế, trong số bạn bè của ông vẫn có người hơn 70 tuổi tiếp tục cống hiến cho xã hội. Với ông mà nói, làm việc không chỉ giúp cuộc sống thêm phong phú mà còn giữ được sự kết nối với cộng đồng; nhờ đó, mỗi cuộc trò chuyện với vợ hay bạn bè đều có những chủ đề mới mẻ, tránh cảm giác tụt hậu.

Quan điểm tài chính

Về lý do tích lũy tiền bạc, ông bà Trương có suy nghĩ rất rõ ràng: “Nếu không gặp bệnh tật gì, số tiền tiết kiệm đang có sẽ để lại cho con gái và các cháu. Nếu chẳng may mắc bệnh, mình cũng có thể tự chi trả, không làm con cái vất vả.”

Ông Trương cũng thừa nhận mình rất ngưỡng mộ những người về hưu có thể đi du lịch khắp nơi. Nếu lương hưu của ông cao hơn, ông cũng sẽ chọn cách sống đó. Nhưng thực tế điều kiện kinh tế của mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng có thể thoải mái hưởng thụ. Vì vậy, theo ông, nên tiếp tục làm việc khi còn đủ sức, rồi cuối năm dành một khoản để đi chơi, vừa hợp lý lại vừa thoải mái; không nên hiểu nghỉ hưu là mặc kệ tất cả và chỉ nghĩ đến việc tiêu tiền cho riêng mình.

Ông còn chia sẻ thêm, bản thân mình không đồng tình với lối sống chỉ biết hưởng thụ của một số người lớn tuổi: có người chỉ có 1 ít lương hưu nhưng lại dành phần lớn thời gian để tụ tập, chơi bời, không phụ giúp con cái, thậm chí vì chuyện tiền nong mà nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Đó là nguyên nhân khiến nhiều mối quan hệ cha mẹ – con cái trở nên căng thẳng, rồi lại đổ lỗi cho con cháu không hiếu thảo.

Dù thừa nhận quan điểm của mình mang tính cá nhân, ông Trương vẫn muốn chia sẻ tới những người cùng thế hệ rằng không nên quá phụ thuộc vào tuổi tác hay dùng tuổi già để yêu cầu sự phục tùng của người khác. Với điều kiện sống hiện nay, 60 tuổi không còn là mốc của sự già yếu; chỉ cần còn khả năng thì hãy tiếp tục phát huy giá trị của bản thân.

Câu chuyện của vợ chồng ông Trương khiến nhiều người suy ngẫm. Trong bối cảnh không ít người cao tuổi chọn lối sống thụ động, phụ thuộc vào con cái hoặc cho rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với hoàn toàn nghỉ ngơi, thì ông bà Trương lại chọn cách tận dụng sức khỏe để tiếp tục lao động, tích lũy tài chính, duy trì sự kết nối xã hội và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan. Điều đó không chỉ giúp họ có cuộc sống ổn định mà còn mang đến niềm vui, sự tự tin và cảm giác mỗi ngày đều có ý nghĩa.

Bài học từ gia đình ông Trương không chỉ nằm ở cách quản lý tài chính hay lối sống tiết kiệm, mà còn ở thái độ sống: năng động, độc lập và có trách nhiệm với bản thân cũng như với người thân. Với họ, hạnh phúc tuổi già không chỉ là hưởng thụ, mà là tiếp tục cống hiến để thấy mình vẫn đang có ích cho cuộc đời.

