600 xe bọc thép BTR-4 đã được sản xuất tại KhKBM

Cục Thiết kế Cơ khí Kharkiv (KhKBM) đã sản xuất 600 xe bọc thép chở quân BTR-4 kể từ đầu năm 2022.

Thông tin về số lượng BTR-4 đã xuất xưởng được tiết lộ bên lề Triển lãm MSPO đang diễn ra ở Ba Lan. Doanh nghiệp này có năng lực sản xuất khoảng 200 xe chiến đấu BTR-4 mỗi năm, hiện tại 80% linh kiện của BTR-4E được chế tạo ngay tại Ukraine.

Theo một đại diện của KhKBM, hiện nhà nước không mua thêm xe bọc thép BTR-4E. Trước đó, hôm 2/6, đã có tin về nguy cơ ngừng sản xuất xe bọc thép này.

Sau đó giới truyền thông biết được rằng các nhân viên của KhKBM đang hoàn thành đơn đặt hàng cuối cùng theo quy trình sản xuất hiện tại. Đồng thời lượng phụ tùng hiện có tại nhà máy đủ để sản xuất từ 100 đến 200 xe bọc thép chở quân mới.

Xe bọc thép chở quân BTR-4E với module chiến đấu Topaz.

Xe bọc thép chở quân BTR-4E được trưng bày tại Triển lãm MSPO có một đường dốc được lắp đặt ở phía đuôi, thiết kế của nó được phát triển theo yêu cầu quân sự. Trong tương lai, công ty dự định chuyển sang sản xuất hàng loạt BTR-4E với thiết kế này.

Khả năng bảo vệ của xe đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế STANAG 4569. Giáp trước đạt cấp độ 3+ và có khả năng chống lại đạn xuyên giáp cỡ 12,7mm. Các phần nhô ra ở hai bên và phía sau đạt cấp độ 3 và có khả năng chịu được đạn 7,62mm.

Khả năng chống mìn của xe bọc thép chở quân được đảm bảo bởi nhiều lớp giáp tương ứng với cấp độ 3a và 3b. Ngoài ra, một lớp lót chống mảnh vỡ làm bằng vật liệu aramid tổng hợp được lắp đặt bên trong thân xe.

Để bảo vệ chống lại bom chùm, các tấm chắn dạng lồng thép được lắp đặt xung quanh chu vi và ở bán cầu phía trên. Cấu kiện bảo vệ đặc biệt làm bằng dây xích và thanh kim loại cũng được sử dụng để chống lại máy bay không người lái.

Phiên bản nâng cấp BTR-4E được trang bị hệ thống tác chiến điện tử do Ukraine sản xuất. Trong tương lai, nhà phát triển dự định tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động, cũng như lưới chống máy bay không người lái bổ sung vào tháp pháo và thân xe bọc thép chở quân.

Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị module chiến đấu đầy triển vọng loại Topaz, hiện đang trong quá trình thử nghiệm, mang lại khả năng cao hơn trong việc tác xạ so với hiện nay.