6 tháng bên nhau, ngày bàn cưới tôi quyết định chia tay vì yêu cầu không ngờ từ bạn gái

Ở tuổi 38, có nhà, xe và thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng, tôi từng nghĩ chuyện tiền bạc sẽ không phải trở ngại nếu tìm được người phù hợp để kết hôn.

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của mình khi nghe bạn gái nói: “Sau khi cưới, mỗi tháng anh phải đưa em 20 triệu tiền tiêu vặt”. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy nói tiếp rằng tiền mỹ phẩm, nước hoa không nằm trong khoản đó, còn mỗi năm hai người phải có 4 chuyến du lịch trong nước và ít nhất một chuyến nước ngoài.

Điều khiến tôi băn khoăn không phải là mình có đủ tiền đáp ứng hay không, mà là tôi bắt đầu tự hỏi: nếu đây là những điều kiện trước hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi sau khi cưới sẽ còn có thêm bao nhiêu “điều kiện” nữa?

Bạn gái tôi là nhân viên văn phòng, ngoại hình khá, cách nói chuyện nhẹ nhàng và trong 6 tháng quen nhau, chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm. Tôi chủ động trong những lần hẹn hò, từ ăn uống, cà phê đến những buổi đi chơi cuối tuần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì phải chi trả nhiều hơn, bởi khi ấy tôi nghĩ đơn giản rằng mình đang chăm sóc người mình yêu. Điều tôi quan tâm là cả hai có tình cảm và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Sau khoảng 6 tháng, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện cưới xin. Tôi không còn ở tuổi yêu để vui hay xác định một mối quan hệ kéo dài không biết đến bao giờ. Tôi đã có công việc, nhà cửa và thu nhập tương đối ổn định, nên điều tôi cần ở một người phụ nữ không phải là cô ấy phải kiếm được thật nhiều tiền. Tôi chỉ mong hai người có cách nhìn tương đồng về gia đình, biết chia sẻ và cùng nhau vun vén cuộc sống. Vì thế, tôi chủ động nói với cô ấy rằng nếu cả hai cùng xác định nghiêm túc thì có thể tính đến chuyện kết hôn.

Tôi cứ nghĩ cuộc trò chuyện ấy sẽ mở ra một giai đoạn mới của tình yêu. Nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi bất ngờ. Cô ấy nói trước khi cưới, hai người cần thống nhất rõ về cuộc sống sau này, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Tôi đồng ý. Tôi cho rằng chuyện tài chính trong hôn nhân càng nói rõ từ đầu càng tốt, tránh sau này vợ chồng hiểu lầm hoặc tranh cãi. Nhưng khi cô ấy bắt đầu nói ra những điều mình mong muốn, tôi gần như không biết nên phản ứng thế nào.

Cô ấy muốn sau khi cưới, mỗi tháng tôi phải đưa riêng cho cô ấy 20 triệu đồng tiền tiêu vặt. Khoản này chỉ dành cho chi tiêu cá nhân. Tiền mỹ phẩm và nước hoa không nằm trong 20 triệu đó mà phải tính riêng. Chưa hết, mỗi năm hai người phải đi du lịch trong nước 4 lần và ít nhất một lần đi nước ngoài. Cô ấy nói đây là cuộc sống mà cô ấy mong muốn sau khi kết hôn và với mức thu nhập của tôi thì những yêu cầu đó không có gì quá đáng. Tôi ngồi nghe, trong đầu liên tục xuất hiện một câu hỏi: “Đây là những mong muốn của cô ấy hay là điều kiện để chúng tôi cưới nhau?”.

Tôi hỏi thẳng: “Nếu sau này công việc của anh có vấn đề, thu nhập giảm thì sao?”. Cô ấy không trả lời ngay. Sau đó, cô ấy nói rằng cuộc sống sau khi cưới không nên vì những khó khăn của tôi mà thay đổi quá nhiều. Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng. Thực tế, tôi không quá bận tâm đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Với thu nhập hiện tại, nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Tôi cũng không phản đối việc mua mỹ phẩm, nước hoa hay đi du lịch. Điều khiến tôi suy nghĩ là ngay trước khi bước vào hôn nhân, chúng tôi đã bắt đầu nói về cuộc sống vợ chồng bằng những con số và những tiêu chuẩn hưởng thụ.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Tối hôm đó, tôi về nhà nhưng không thể ngủ ngon. Tôi nghĩ lại 6 tháng vừa qua và tự hỏi liệu mình có hiểu cô ấy đủ nhiều hay chưa. Trong thời gian yêu nhau, tôi chưa từng nghĩ cô ấy là người quá coi trọng vật chất. Những lần đi ăn uống, mua sắm hay hẹn hò, tôi đều chủ động chi trả nên có lẽ cũng chưa có cơ hội để biết cô ấy thực sự nghĩ thế nào về tiền bạc. Chỉ đến khi câu chuyện cưới xin được đặt lên bàn, tôi mới nhìn thấy một khía cạnh khác mà trước đó mình chưa từng để ý.

Sáng hôm sau, tôi chủ động gặp cô ấy. Tôi nói rằng mình đã suy nghĩ rất kỹ và cảm thấy cả hai không phù hợp để tiến tới hôn nhân. Cô ấy khá bất ngờ, hỏi tôi có phải vì những yêu cầu về tiền bạc mà chia tay hay không. Tôi trả lời rằng nếu chỉ là 20 triệu đồng, tôi không đến mức phải tiếc. Tôi chia tay vì tôi nhận ra quan niệm của hai người về hôn nhân khác nhau quá nhiều. Với tôi, vợ chồng có thể tận hưởng cuộc sống khi có điều kiện nhưng cũng phải sẵn sàng cùng nhau thay đổi nếu hoàn cảnh thay đổi. Còn cô ấy muốn giữ một mức sống nhất định ngay cả khi hoàn cảnh của chồng có biến động.

Cô ấy nói chúng tôi đã yêu nhau 6 tháng, mọi chuyện vẫn có thể ngồi lại để thương lượng. Tôi thừa nhận 6 tháng không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để tôi có tình cảm và từng nghĩ đến chuyện cưới cô ấy. Chính vì đã bắt đầu nghĩ đến hôn nhân nên tôi càng không muốn cố bước tiếp khi trong lòng đã có quá nhiều băn khoăn. Tôi không muốn đến khi cưới nhau rồi mới phát hiện những điều hôm nay còn có thể nói bằng vài câu nhẹ nhàng sẽ trở thành nguyên nhân của những cuộc cãi vã kéo dài.

Sau cùng, tôi vẫn quyết định chia tay. Tôi không cho rằng cô ấy sai khi đưa ra những mong muốn của mình. Cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, cũng có quyền tìm một người đàn ông chấp nhận những điều kiện ấy. Nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn người mà mình muốn đồng hành cả đời. Với tôi, tiền bạc không phải vấn đề lớn, nhưng cách một người nhìn nhận tiền bạc lại rất quan trọng. Tôi sẵn sàng cho người mình yêu một cuộc sống tốt, nhưng tôi muốn đó là sự tự nguyện và sự chia sẻ giữa hai vợ chồng, chứ không phải một danh sách những điều kiện phải đáp ứng trước khi cưới.

Ở tuổi 38, tôi biết mình không còn quá trẻ để bắt đầu lại một mối quan hệ. Tôi cũng hiểu rằng sau một cuộc tình 6 tháng, việc chia tay vì những khác biệt về quan niệm sống có thể khiến nhiều người cho rằng tôi quá thực dụng hoặc quá khắt khe. Nhưng nếu đã nhìn thấy sự khác biệt ngay trước hôn nhân, có lẽ dừng lại vẫn tốt hơn là cưới nhau rồi mới nhận ra hai người đang cùng sống trong một căn nhà nhưng lại theo đuổi hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Điều tôi tiếc nhất không phải là 20 triệu đồng mỗi tháng, cũng không phải những chuyến du lịch hay tiền mỹ phẩm, nước hoa. Tôi tiếc vì đã từng nghĩ rằng sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi có thể cùng nhau bước sang một chặng đường khác.

Nhưng cuộc nói chuyện về tiền bạc hôm ấy lại khiến tôi hiểu rằng tình yêu và hôn nhân đôi khi là hai câu chuyện rất khác nhau. Yêu nhau có thể chỉ cần cảm xúc, nhưng để sống với nhau nhiều năm, có lẽ cần nhiều hơn thế: sự đồng thuận về cách sống, trách nhiệm và quan trọng nhất là khả năng cùng nhau đối diện với cả những lúc cuộc sống không còn thuận lợi như hiện tại.

(Tâm sự của độc giả)