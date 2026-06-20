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6 quốc gia châu Âu sẽ cùng nhau khởi động 8 dự án vũ khí tầm xa để 'răn đe Nga'

Sao Đỏ
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Châu Âu đang hướng đến khả năng răn đe thông qua vũ khí tầm xa một cách độc lập với Mỹ.

6 quốc gia châu Âu đã nhất trí về các yêu cầu và chính thức hóa kế hoạch khởi động 8 dự án vũ khí tầm xa thuộc chương trình Phương pháp tấn công tầm xa châu Âu (ELSA) nhằm mục đích phát triển một loại tên lửa có tầm bắn trên 2.000km.

Thông tin do Aviation Week đăng tải cho biết, ngày 18/6 , Đức, Pháp, Ba Lan , Ý, Thụy Điển và Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận để tiếp tục công việc. Sau khi nhất trí về phương thức hợp tác tiếp theo trong một số lĩnh vực, các quốc gia sẵn sàng tăng cường kết nối.

Đáng chú ý là một số lĩnh vực phát triển đã đạt đến mức độ trưởng thành, cho phép chúng tiếp tục hoạt động như các Nhóm Thực hiện ELSA (EIG) riêng biệt.

8 nhóm chuyên trách (EIG) sẽ đảm nhiệm công việc trong các lĩnh vực cảnh báo sớm trên không, tên lửa chống radar tầm xa, tên lửa không đối đất tầm xa và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của châu Âu.

Các quốc gia cũng sẽ hợp tác phát triển tên lửa đất đối đất với tầm bắn 300 - 500km, 500 - 2.000km và trên 2.000km, cũng như các loại vũ khí tầm xa giá rẻ với tầm bắn trên 500km.

Mỗi nhóm phát triển vũ khí tầm xa sẽ có một quốc gia chủ trì chịu trách nhiệm thiết kế và mua sắm các hệ thống này.

Tên lửa hành trình MdCN.

Trong khuôn khổ dự án sắp tới, Pháp đã đề xuất sử dụng tên lửa hành trình Missile de Croisière Naval (MdCN) của riêng mình làm cơ sở để phát triển một loại đạn có tầm bắn lên tới 2.000 km.

MdCN - còn được gọi bằng cái tên SCALP Naval, là một tên lửa hành trình phóng từ biển với tầm bắn lên đến 1.000km, được phát triển bởi MBDA.

Tên lửa hành trình được chế tạo bằng công nghệ tàng hình. Để bí mật xâm nhập hậu phương địch và giảm thiểu thời gian nằm trong vùng quan sát của hệ thống phòng không, nó được thiết kế để bay ở độ cao cực thấp - 30 đến 40m so với mặt đất và bay sát địa hình để duy trì độ cao thấp liên tục.

Tên lửa MdCN được trang bị hệ thống dẫn đường và định vị đa kênh mạnh mẽ trong không gian. Bên cạnh hệ thống quán tính cơ bản và phương tiện dẫn đường vệ tinh, tên lửa còn được trang bị đầu dò radar chủ động và dẫn đường hồng ngoại.

Theo nhà phát triển, vũ khí này có thể được điều chỉnh để phóng từ mặt đất trong thời gian ngắn. Và mặc dù MdCN hiện chưa được sản xuất hàng loạt, nhưng các cơ sở lắp ráp đã sẵn sàng để khởi động lại.

Theo Aviation Week
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