6 loài hoa và cây chiêu tài hút lộc, năm 2025 bạn nhất định nên trồng trong nhà để vừa đẹp vừa dễ gặp may

Nhiều người trồng hoa ngoài việc chọn những loại hoa đẹp và có tác dụng thanh lọc không khí, họ còn chọn những loại hoa có ý nghĩa tốt. Người ta tin rằng, khi trồng hoặc cắm nó ở trong nhà, các thành viên sẽ cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc hơn.

Dưới đây chính là 6 loài hoa có ý nghĩa biểu trưng cho sự giàu có và may mắn nếu trưng trong nhà dịp Tết này sẽ vô cùng lý tưởng!

1. Hoa giấy

Ý nghĩa của hoa giấy thật sự rất hay. Chưa kể, khi nở hoa lại có màu sắc sặc sỡ, nở thành chùm và rất sống động. Cùng với những màu sắc lộng lẫy, nó mang lại cho mọi người cảm giác vui vẻ và hân hoan.

Vào đêm giao thừa, nhiều gia đình sẽ mua hoa giấy và cắm hoặc trồng trong nhà, đặc biệt là hoa giấy màu đỏ.

Bạn có thể trồng hoa giấy ở bất cứ khu vực nào trong nhà.

2. Hoa lan hồ điệp

Hoa lan hồ điệp được mệnh danh là "công chúa xinh đẹp" và cũng là "nữ hoàng hoa lan" bởi khi hoa lan hồ điệp nở hoa, chúng trông giống như những con bướm đang bay, không chỉ mang tới không khí lễ hội tràn ngập mà còn là loài hoa mang vẻ đẹp vô cùng tinh khiết. Chưa kể, ý nghĩa của loài hoa này là sự nghiệp suôn sẻ, giàu có và may mắn, v.v. Điều đó như một lời chúc mừng tuyệt vời nhất cho dịp đầu xuân năm mới.

Trên thực tế, nó không quá kén chọn môi trường, chỉ cần mức nhiệt trên 15 độ, độ ẩm không khí khoảng 40% đến 60% và thông gió tốt là có thể sống rất lâu. Nhìn chung, đây là 1 loài hoa không mấy khó trồng nhưng sẽ phù hợp với những nơi có khí hậu mát mẻ.

3. Hoa sống đời

Hoa sống đời rất dễ trồng và đẹp. Đây là loài hoa đáng sở hữu vì có rất nhiều giống hoa nở đẹp. Ngoài ra, khả năng sinh sản rất mạnh nên chỉ cần bạn trồng một vài cây là có thể biến ban công của mình thành một khu vườn hoa xinh đẹp.

Ý nghĩa của hoa sống đời cũng rất tuyệt vời. Nó tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe, cát tường, giàu có và thịnh vượng. Nó đã trở thành loài hoa Tết không thể thiếu trong hầu hết mọi gia đình và không thể thiếu trên ban công, bậu cửa sổ của nhiều người.

Nói về hoa trường thọ, chúng rất dễ trồng, chỉ cần nhiệt độ đạt mức trên 14 độ vào mùa đông, cộng với 5 giờ nắng mỗi ngày, tưới nước một lần mỗi ngày là sau 30 đến 40 ngày có thể ra hoa.

4. Cây bình an

Cây bình an có nghĩa là giàu có và may mắn. Nếu để một chậu cây bình an ở nhà thì người ta tin rằng, những điều tốt đẹp sẽ đến. Hơn nữa, mùi thơm của cây bình an cũng rất dễ chịu, hoa còn có thể dùng để pha trà, rượu và nhiều món ngon khác nhau.

5. Cây phát lộc

Mang ý nghĩa giàu có và may mắn, cây phát lộc hứa hẹn đem đến sự bình yên. Khi hoa nở mang lại sự giàu có.

Cây phát lộc thường được trồng thủy canh nên là loài hoa dễ trồng, đẹp mắt và rất đáng để sở hữu. Nó không có yêu cầu khắt khe về ánh sáng mặt trời và có thể phát triển tốt trong môi trường có ánh sáng tán xạ. Cây phát lộc cũng sợ tiếp xúc với ánh nắng mạnh.

6. Cây ngọc bích

Là loài hoa dễ trồng và đẹp, mỗi cây ngọc bích có tuổi thọ lên tới hơn 5 năm. Nếu bạn nhận được nhiều ánh nắng vào mùa thu và sử dụng kali, dihydrogen, phosphat, loài cây này có thể nở nhiều hoa vào mùa đông. Ý nghĩa của nó là sự may mắn và giàu có.

Nói đến cây ngọc bích, nó rất dễ trồng vì chỉ cần nhiệt độ trên 10 độ vào mùa đông là nó có thể phát triển quanh năm. Để cây phát triển tốt và có thế đẹp, bạn cần cắt tỉa thường xuyên.

Trên đây là những loài hoa mang ý nghĩa đẹp mà bạn có thể trồng trong nhà vào dịp năm mới. Tết này, hãy thử trồng và đón nhận những điều mới mẻ, tích cực nhé!