Người xưa tin rằng để có một năm mới tràn đầy may mắn và bình an, chúng ta cần tránh không nên làm một số việc "không lành". Trong đó, ngày mùng 2 Tết là một trong những ngày quan trọng cần lưu ý tránh không nên làm hai việc và không nên ăn hai món ăn để có một năm mới bình an, mọi sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Mùng 2 Tết không nên làm 2 việc. Ảnh minh họa

Hai việc không nên làm vào ngày mùng 2 Tết

Không nên nói những lời nặng nề hay những điều xui xẻo

Năm mới bắt đầu hãy dành cho người thân và bạn bè những lời chúc bình an chân thành mà ý nghĩa để cùng cầu mong một năm hanh thông, thuận lợi sẽ đến với tất cả mọi người. Do đó, vào ngày này chúng ta nên tránh không nói những điều xui xẻo hay nặng lời trách mắng nhau. Bởi những ngày Tết không chỉ là ngày vui chơi mà còn là những ngày gia đình được đoàn viên, người thân được tề tựu đông đủ. Vì vậy hãy trân trọng khoảng thời gian ấm áp này và tránh nói những lời chỉ trích nặng nề.

Nếu cứ cố tình nặng lời với nhau có thể khiến các mối quan trở nên bất hòa, từ đó làm bầu không khí chung của cả gia đình mất đi sự vui tươi và ấm áp vốn có của ngày đoàn viên.

Ảnh minh họa

Không nên quét nhà và đổ rác

Theo quan niệm dân gian, trong 3 ngày đầu xuân năm mới mùng 1, mùng 2, mùng 3 các gia đình tránh không nên quét nhà và đổ rác. Vì làm như vậy đồng nghĩa với việc "quét" cả thần tài ra khỏi nhà, người xưa cho rằng đây là hành động tự đem tài lộc trong nhà đổ đi mất. Làm như vậy sẽ dễ khiến gia đình đó có một năm khó khăn, làm ăn khó có thể tấn tới được.

Chính vì vậy, trước khi sang năm mới, các gia đình đều có những ngày tổng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, lau chùi đồ vật trong nhà cho sạch sẽ để nhà cửa sạch sẽ đón năm mới. Ngoài ra cũng để 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 không cần quét dọn.

Hai món không nên ăn vào ngày mùng 3 Tết

Không nên ăn cháo trắng loãng

Dân gian quan niệm rằng vào 3 ngày đầu năm mới các gia đình tránh không nên ăn món cháo loãng, vì đây được xem là món ăn "nhà nghèo" vì thiếu thốn thịt gạo mới phải ăn cháo loãng vào những ngày đầu năm mới. Chính vì vậy để một năm mới no đủ không thiếu thốn gì, các gia đình thường sẽ không ăn cháo loãng vào dịp đầu năm.

Ảnh minh họa

Không nên ăn mực

Theo quan niệm dân gian, ăn mực đầu năm hoặc mùng 1 đầu tháng thì cả năm, cả tháng đó sẽ kém may mắn và dễ gặp những chuyện không may. Chính vì vậy, vào dịp quan trọng hoặc lễ, tết các gia đình thường tránh không ăn mực vì lo lắng rằng sẽ "đen như mực".

Dù vậy, trên thực tế vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh được nếu "lỡ" làm những điều trên sẽ đem lại ảnh hưởng không tốt tới mọi người. Tuy nhiên, như các cụ vẫn thường nhắc rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", vì vậy nhiều gia đình hiện nay vẫn giữ những tập tục truyền thống này như một lời mong cầu cho năm mới bình an, mọi sự cát lành và may mắn sẽ đến với các thành viên trong gia đình.

Những việc nên làm vào ngày mùng 2 Tết

Theo quan niệm dân gian "mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy", do đó ngày mùng 2 Tết mọi người có thể sắp xếp thời gian tới thăm hỏi chúc tết phía gia đình vợ hoặc về quê để bày tỏ sự quan tâm đến những người thân trong gia đình mình. Việc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mà còn là cách để duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nhiều gia đình cũng chọn ngày mùng 2 Tết đi lễ chùa và xin chữ đầu năm để cầu mong một năm mới bình an, sung túc.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo)