Sau vài năm liên tục chuyển nhà, thử qua đủ kiểu căn hộ từ cao tầng đông đúc đến những khu nhà thấp tầng yên tĩnh, không ít người nhận ra rằng có những loại nhà ở càng lâu càng thấy thoải mái, quan trọng hơn là rất dễ giữ giá, thậm chí tăng giá nếu cần sang nhượng sau này.

Dưới đây là 6 kiểu nhà được nhiều người đánh giá là đã mua thì chắc chắn không hối hận.

1. Nhà thấp tầng, mật độ xây dựng thấp

So với các tòa nhà cao tầng đông đúc, những khu nhà thấp tầng hoặc chung cư cao dưới 7 tầng mang lại cảm giác sống hoàn toàn khác. Ít căn hộ, ít người qua lại, không gian chung yên tĩnh hơn hẳn.

Thêm vào đó là khoảng cách giữa các tòa nhà thường rộng, giúp ánh sáng và gió trời vào nhà tốt hơn. Trải nghiệm sống vì thế cũng dễ thở hơn, đặc biệt với những ai từng mệt mỏi vì cảnh chờ thang máy giờ cao điểm hay hành lang ồn ào.

2. Căn hộ có 2 ban công trở lên

Những căn hộ sở hữu từ 2 ban công thường được đánh giá cao về công năng. Một ban công dành cho giặt giũ, máy giặt và máy sấy, ban công còn lại có thể biến thành không gian thư giãn để bạn uống trà, đọc sách, trồng cây hay đơn giản là ngồi ngắm nắng.

Bạn cũng có thể đập thông ban công với phòng khách để tăng diện tích cho không gian sinh hoạt chung.

3. Mặt bằng phòng khách dạng ngang

Căn hộ có phòng khách rộng theo chiều ngang đang ngày càng được ưa chuộng nhờ cảm giác thoáng đãng và linh hoạt. Nhờ đó mà không gian sinh hoạt chung có thể kết hợp làm phòng khách kiêm bàn ăn, góc làm việc mà vẫn liền mạch, không bí bách.

Với kiểu bố cục này, ánh sáng tự nhiên phân bổ đều hơn, đồng thời dễ bài trí theo nhiều phong cách khác nhau. Đây cũng là dạng mặt bằng được đánh giá cao về khả năng giữ giá.

4. Nhà thông thoáng hai chiều, các phòng đều có cửa sổ

Một căn hộ thông thoáng, có thể đón gió tự nhiên từ 2 hướng luôn mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Khi các phòng đều có cửa sổ, không gian sống sẽ hạn chế ẩm mốc, mùi bí và giảm phụ thuộc vào điều hòa.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, kiểu nhà này còn giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

5. Một thang máy, một căn hộ

Căn hộ một thang máy một nhà thường có diện tích vừa đến lớn, nhưng đổi lại là sự riêng tư gần như tuyệt đối. Không gian sảnh thang máy trở thành phần mở rộng của căn hộ, có thể tận dụng làm tủ giày, khu để đồ hoặc trang trí theo sở thích cá nhân.

6. Căn hộ duplex hoặc nhà thông tầng có diện tích sử dụng cao

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhiều thế hệ, những căn hộ thông tầng cho phép phân tách rõ ràng khu sinh hoạt chung và không gian riêng tư. Ban ngày có thể sinh hoạt, tiếp khách ở tầng dưới, trong khi tầng trên giữ sự yên tĩnh cần thiết.

Ngoài ra, các loại hình này thường có tỷ lệ diện tích sử dụng cao, nhiều không gian linh hoạt, phù hợp với nhu cầu ở lâu dài.

Nguồn: Toutiao