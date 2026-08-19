6 du khách Phillipines bị hủy chuyến bay lúc 1h45 sáng, nhân viên tại cảng HKQT Nội Bài có quyết định bất ngờ

Nữ nhân viên tại quầy thông tin sân bay Nội Bài đã kịp thời hỗ trợ gia đình du khách người nước ngoài lúc nửa đêm.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sáng ngày 6/7/2026, một gia đình 6 du khách người Philippines đã gặp sự cố hủy chuyến tại Nhà ga T2 Nội Bài. Lúc này đã là nửa đêm nên gia đình khá bối rối vì phải về nước gấp. Họ quyết định tìm tới nhân viên quầy thông tin để nhờ hỗ trợ sắp xếp hành trình mới.

Theo thư cảm ơn gửi đến Ủy ban hành động vì chất lượng phục vụ hành khách Cảng HKQT Nội Bài ngày 7/7/2026, gia đình Bác sĩ Ruel và Lizalyn Marie Revilla (gồm 5 người lớn và 1 cháu nhỏ) dự kiến có chuyến bay trở về Manila (Philippines) lúc 1:45 sáng ngày 6/7. Cả gia đình có mặt tại nhà ga quốc tế từ 10 giờ tối nhưng bất ngờ phát hiện chuyến bay đã bị hủy. Sự cố khiến hai vợ chồng bác sĩ rơi vào trạng thái bối rối do họ có lịch hẹn mổ cho bệnh nhân và các con của họ có lịch thi vào sáng thứ Hai tuần kế tiếp.

Nhân viên Trịnh Hiền Linh, làm việc tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Trước tình huống bất ngờ này, gia đình lập tức đến Quầy Thông tin nhờ trợ giúp. Ngày hôm đó, chị Trịnh Hiền Linh (tên thường gọi là Hân) - nhân viên có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Cảng đang phụ trách ca trực. Trong thời điểm đêm muộn, chị Linh đã nhiệt tình tìm cách hỗ trợ cho du khách phù hợp. Chị chủ động gọi điện cho trưởng đại diện của Philippine Airlines, trực tiếp đến quầy làm thủ tục của Cebu Pacific xin chèn chỗ nhưng chuyến bay đã kín. Chị tiếp tục rà soát các quầy vé đang mở để tìm chuyến bay quá cảnh, đồng thời liên hệ thẳng với đại lý du lịch của hành khách để yêu cầu phối hợp xử lý. Vài giờ sau, nhờ sự nỗ lực phối hợp, trưởng đại diện Philippine Airlines đã đưa ra giải pháp nối chuyến: Đặt vé nội địa vào TP.HCM, sau đó bay từ TP.HCM về Manila.

Bác sĩ Ruel chia trong thư cảm ơn: "Dù mọi nỗ lực ban đầu đều vô ích, nhưng đằng sau tất cả, chúng tôi cảm thấy mình không hề đơn độc. Cô ấy dùng điện thoại cá nhân gọi cho những người liên quan, thậm chí nói chuyện với đại lý du lịch của chúng tôi để giúp giải quyết. Nếu dịch vụ đáng khen ngợi này không phải là nỗ lực hết mình vì những người xa lạ đang gặp khó khăn, thì tôi không biết phải gọi nó là gì nữa".

Tuy nhiên, khi đã tìm được chuyến bay phù hợp, một vấn đề mới lại phát sinh là việc tìm taxi di chuyển sang ga quốc nội cho 6 người cùng 5 kiện hành lý lớn và 6 kiện nhỏ vào lúc rạng sáng. E ngại gia đình sẽ tốn kém chi phí lớn nếu gọi nhiều xe, chị Linh đề nghị sử dụng chiếc xe sedan cá nhân để hỗ trợ đưa toàn bộ hành khách cùng hành lý sang ga quốc nội. Nhắc về khoảnh khắc trên chuyến xe đặc biệt ấy, bác sĩ Ruel xúc động viết: "Trái tim chúng tôi vô cùng ấm áp khi được trải nghiệm loại hình dịch vụ này - một dịch vụ chân thành và tràn ngập tình yêu thương". Chị Linh cũng nán lại cho đến khi đảm bảo gia đình đã đến đúng khu vực làm thủ tục mới rời đi."

Trước sự hỗ trợ tận tâm của chị Linh, gia đình bác sĩ đã gửi tặng một tấm thiệp cảm ơn kèm tiền mặt, nhưng chị kiên quyết từ chối.

Vị du khách khẳng định, đây không phải khoản tiền boa mà là sự biết ơn sâu sắc mà gia đình anh muốn gửi tới chị Linh. Bác sĩ Ruel nhấn mạnh trong thư: "Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ở một vùng đất xa lạ, chúng tôi đã tìm thấy một thiên thần. Tôi viết bức thư này để ghi nhận một con người tuyệt vời đứng sau quầy trợ giúp, vị trí thường bị bỏ qua vì những nhiệm vụ quan trọng mà họ làm".

Bức thư của gia đình bác sĩ Ruel là lời cảm ơn gửi đến nhân viên Trịnh Hiền Linh, đồng thời ghi nhận nỗ lực phối hợp xử lý tình huống và hỗ trợ hành khách của các đơn vị tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Cuối thư, vị hành khách người nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn được đền đáp nếu có cơ hội, bởi "một người xa lạ đã đối xử với chúng tôi như gia đình mà không hề mong muốn được trả công".

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài