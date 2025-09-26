Bạn có bao giờ thấy mình lúng túng trước ánh nhìn của người khác, ngại phát biểu trong một cuộc họp, hay luôn gật đầu đồng ý để tránh tranh cãi? Đó có thể không chỉ là sự nhút nhát thoáng qua, mà là dấu hiệu của lòng tự trọng thấp.

Lòng tự trọng giống như “nền móng” của sự tự tin. Khi nền móng ấy yếu, bạn dễ để người khác chi phối, dễ bị tổn thương, và dần đánh mất quyền kiểm soát chính cuộc đời mình. Vấn đề này không chỉ khiến bạn rụt rè trong giao tiếp, mà còn có thể ngăn bạn theo đuổi ước mơ, thăng tiến trong sự nghiệp, và sống trọn vẹn trong các mối quan hệ.

Điều nguy hiểm là những người có lòng tự trọng thấp thường không nhận ra tình trạng của mình. Họ nghĩ đó chỉ là “tính cách”, trong khi thực tế, chính những thói quen vô hình sau đây đang âm thầm bào mòn giá trị bản thân.





Trong một bữa tiệc, họ thường chọn ngồi im ở góc phòng, lướt điện thoại thay vì trò chuyện. Trong công việc, họ ngại nêu ý tưởng vì sợ bị phản bác. Sự tự ti khiến họ tin rằng “mình không đủ thú vị để được lắng nghe”. Lâu dần, họ bị cô lập, ít bạn bè thân thiết, và dễ rơi vào cảm giác cô đơn – một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tâm lý.

2. Luôn đặt ý kiến người khác cao hơn mình

“Không sao, bạn thích gì cũng được”, “Mình đi đâu cũng được”… Những câu nói quen thuộc này nghe có vẻ dễ chịu, nhưng thực chất phản ánh sự thiếu tự tin vào lựa chọn của bản thân. Khi liên tục hạ thấp mong muốn cá nhân, họ vô tình đánh mất khả năng tự quyết, khiến người khác xem thường hoặc lợi dụng sự dễ dãi ấy.

3. Ngại quyết định, sống phụ thuộc

Người tự trọng thấp thường nghĩ: “Mình quyết thì cũng sai thôi”. Kết quả, họ để người khác chọn thay – từ những chuyện nhỏ như ăn món gì, đến chuyện lớn như chọn nghề nghiệp, nơi ở. Cách sống phụ thuộc này khiến họ mãi đứng sau, bỏ lỡ nhiều cơ hội trưởng thành và thăng tiến. Quan trọng hơn, họ dần đánh mất niềm tin vào chính mình.

“Có thể giúp mình việc này không?”, “Bạn làm hộ tôi nhé?” – và họ luôn gật đầu, dù trong lòng không muốn. Sợ mất lòng, họ không dám từ chối, không biết nói “không”. Sự thiếu ranh giới khiến họ bị cuốn vào những việc không thuộc trách nhiệm, bị lạm dụng thời gian, sức lực. Càng chiều lòng người khác, họ càng cảm thấy bản thân không quan trọng, càng tự ti hơn.

5. Luôn sống trong cảm giác xấu hổ và tội lỗi

Một ánh mắt nghiêm khắc, một lời nhận xét thoáng qua cũng đủ khiến họ đỏ mặt, tim đập nhanh. Họ thường xuyên nghi ngờ bản thân, cho rằng “mình không đủ tốt”. Điều đó thể hiện rõ qua dáng đi khép nép, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt né tránh. Về lâu dài, sự xấu hổ này ăn mòn sự tự tin và khiến họ khó thể hiện đúng năng lực vốn có.

6. Dễ bỏ cuộc, ngại thử thách

Khi gặp thất bại nhỏ, họ lập tức nghĩ: “Mình vốn dĩ không giỏi mà”. Chính vì thế, họ ít khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, ngại khởi nghiệp, ngại học hỏi kỹ năng mới. Sự e dè này khiến họ đi theo lối mòn an toàn, ít rủi ro nhưng cũng ít cơ hội. Dần dần, họ tự giới hạn cuộc đời trong một vòng tròn chật hẹp, bỏ lỡ ước mơ.

Lòng tự trọng thấp không chỉ khiến bạn im lặng trong những cuộc trò chuyện, mà còn âm thầm quyết định cách người khác đối xử với bạn. Khi bạn không tôn trọng mình, người khác cũng khó tôn trọng bạn. Trong công việc, bạn dễ bị bỏ qua cơ hội thăng chức; trong tình cảm, bạn có nguy cơ rơi vào mối quan hệ không lành mạnh; trong cuộc sống, bạn dần đánh mất tiếng nói cá nhân.

Điều nguy hiểm nhất là bạn quen với cảm giác ấy, nghĩ rằng “mình vốn như vậy”, và chấp nhận một cuộc đời nhỏ bé hơn năng lực thật sự.

Giải pháp: Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng, lòng tự trọng không phải là điều bất biến, mà có thể nuôi dưỡng và rèn luyện từng ngày. Điều quan trọng là bạn bắt đầu từ những hành động nhỏ, dễ làm, rồi dần xây dựng sự tự tin cho bản thân.

1. Nhìn nhận giá trị bản thân Hãy thử viết ra một danh sách những điểm mạnh, kỹ năng và thành tựu mà bạn đã đạt được – dù chỉ là những điều nhỏ bé như hoàn thành công việc đúng hạn, giúp đỡ người khác, hay kiên trì với một thói quen mới. Khi nhìn thấy bằng chứng cụ thể, bạn sẽ dần thay đổi cách nhìn về chính mình: không phải là “một người vô dụng”, mà là “một người có giá trị và đang cố gắng mỗi ngày”. Việc này cũng giống như xây nền móng vững chắc để bạn tự tin bước tiếp.

2. Học nói “không” và thiết lập ranh giới Một trong những cách nhanh nhất để nâng cao lòng tự trọng là học cách từ chối khi cần thiết. Bạn không có nghĩa vụ phải làm mọi thứ để làm hài lòng người khác. Khi bạn nói “không” với những việc khiến mình khó chịu, bạn đang nói “có” với giá trị và nhu cầu của chính mình. Ranh giới cá nhân rõ ràng sẽ khiến người khác tôn trọng bạn hơn và giúp bạn cảm thấy mình xứng đáng được lắng nghe.

3. Tập đưa ra quyết định, dù là việc nhỏ Nếu bạn đã quen với việc để người khác quyết định thay, hãy bắt đầu tập kiểm soát những điều đơn giản: chọn món ăn trong bữa tối, chọn bộ phim sẽ xem, hay quyết định lịch trình cho một ngày cuối tuần. Cảm giác được làm chủ – dù chỉ trong những việc nhỏ – sẽ củng cố niềm tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng điều hành cuộc đời mình. Khi đã quen, bạn sẽ dần tự tin hơn với những quyết định lớn hơn.

4. Dám thử thách và chấp nhận sai lầm Không ai hoàn hảo, và thất bại không có nghĩa là bạn kém cỏi. Trái lại, dám thử thách là cách bạn mở rộng giới hạn bản thân và tìm ra những khả năng mới. Bắt đầu từ những trải nghiệm nhỏ: đăng ký một khóa học mới, thử trình bày ý tưởng trong cuộc họp, hay tham gia một hoạt động cộng đồng. Hãy cho phép mình mắc lỗi và xem đó là bước đệm để trưởng thành. Càng nhiều trải nghiệm, bạn càng xây dựng được sự tự tin bền vững.

5. Kiên nhẫn với quá trình thay đổi Không ai có thể “tự tin” chỉ sau một đêm. Nâng cao lòng tự trọng là một hành trình, và sẽ có lúc bạn muốn quay lại thói quen cũ. Điều quan trọng là bạn kiên nhẫn, không so sánh bản thân với người khác, và ghi nhận từng tiến bộ nhỏ. Mỗi lần bạn dám nói lên ý kiến, dám từ chối, hay dám thử điều mới – đó đều là chiến thắng đáng giá.