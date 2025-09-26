Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi tư duy thông minh, nhanh nhạy cùng sự ứng linh hoạt. Rất giỏi quan sát và thận trọng, tuổi Tý thường tránh được nhiều rủi ro mà người khác không nhìn ra. Bên cạnh đó, tuổi Tý còn là con giáp rất đáng tin cậy. Với khả năng phân tích đáng nể và tài quản lý tài chính xuất sắc, họ sẽ là những người "tay hòm chìa khóa" tuyệt vời của mỗi gia đình.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Hai tháng cuối năm được cho là lúc tuổi Tý lội ngược dòng ngoạn mục. Đặc biệt, tử vi học có nói, tháng 12 âm, tuổi Tý nằm trong số những con giáp giàu sang bậc nhất. Cụ thể, được lục hợp chiếu rọi, chuyện công danh sự nghiệp của tuổi Tý sẽ vô cùng xuôi chèo mát mái. Dù công tác trong lĩnh vực nào thì con giáp này cũng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ, cuộc sống sung túc, thịnh vượng. Ngoài ra, tuổi Tý sẽ còn đón những tin vui trong chuyện tình cảm, gia đình, người độc thân nên biết để nắm bắt.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp "nói ít, làm nhiều", với lối tư duy sâu sắc và rất đáng tin cậy. Tài năng nhưng lại khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có nhiều người yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Hai tháng cuối năm cũng là lúc tuổi Sửu "hái ra tiền". Cụ thể, tháng 11 âm, được lục hợp soi rọi, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, tiền bạc tự tìm đến tận cửa. Sự nghiệp thăng tiến rực rỡ bảo đảm cho họ có nguồn thu nhập tăng cao bất ngờ. Tháng 12 âm, tuổi Sửu tiếp tục giữ vững phong độ, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự dư dả, viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi chăm chỉ, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Họ là mẫu người đáng tin cậy, luôn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho người tuổi Tuất.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Âm thầm nỗ lực trong suốt cả năm, cuối năm sẽ là lúc tuổi Tuất tận hưởng thành quả ngọt ngào. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Tuất sẽ trở thành con giáp vừa có tiền vừa có quyền, sở hữu cuộc sống nhiều người ao ước. Tháng 12 âm, con giáp tuổi Tuất sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định và đón năm mới trong sự giàu có viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.