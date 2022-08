6 chợ hải sản đông đúc nhất Quảng Ninh

Nếu muốn mua hải sản tươi ngon, giá rẻ trong chuyến du lịch Quảng Ninh, du khách đừng quên ghé tới 6 khu chợ này.

Hải sản Vân Đồn 399

Tìm kiếm địa chỉ để mua hải sản Quảng Ninh là điều mà mỗi du khách tới đây đều mong muốn. Và có thể nói, hải sản Vân Đồn 399 là địa điểm đầu tiên mà bạn nên ghé mua.

Những loại hải sản tươi sống ở đây như cua biển, tôm biển, cù kỳ, sá sùng, mực tươi, ốc móng tay hay hàu sữa đều được người dân đánh bắt từ vùng biển Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô nên rất đảm bảo chất lượng. Tới đây bạn sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn hải sản ngon nhất, giá tốt nhất và chỉ có cách chế biến, giữ gìn thế nào để không bị hỏng mà chất lượng sản phẩm vẫn tốt.

Địa chỉ: 399 Lý Anh Tông, Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Chợ hải sản Hòn Gai

Điểm đến thú vị của nhiều du khách trước khi rời khỏi Hạ Long là chợ hải sản Hòn Gai, ở đây bán bạt ngàn các loại hải sản tươi ngon với giá cũng khá phải chăng. Chợ hoạt động từ sáng sớm, nhưng đông đúc và tấp nập nhất phải tầm từ 7h đến 9h sáng.

Chợ ngay sát biển, các con thuyền đánh cá từ biển về có thể chở thẳng vào bến của chợ ngay dưới chân núi Bài Thơ. Từng gánh tôm biển nặng trĩu được các ngư dân gánh đồ lên chợ đỏ au. Những gánh mực vẫn còn trắng chưa kịp chuyển sang các màu đỏ sẫm như thường thấy ở các chợ đầu mối. Chợ bán nhiều các loại hải sản từ tôm, cá, cua, ghẹ, mực, sò huyết, hàu,... nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chả mực. Chả được làm từ những con mực nang nặng trên dưới 1 kg còn tươi rói và được giã bằng tay nên giữ được nguyên hương vị đậm đà của mực.

Khách đến chợ chủ yếu là khách du lịch, thường đến sau mỗi lần kết thúc kỳ nghỉ, chuẩn bị lên xe về nhà. Giá cả ở đây nhìn chung cũng phải chăng và khá dễ mua, khách thoải mái mặc cả để có mức giá rẻ nhất.

Địa chỉ: Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh

Chợ cá cảng Hạ Long

Là một địa chỉ cũng không quá khó tìm, chợ cá cảng Hạ Long nằm ở cuối chợ Hạ Long sau núi Bài Thơ, đây là một địa điểm đáng để bạn lưu tâm khi đang băn khoăn không biết tìm địa chỉ nào để mua hải sản ngon về làm quà.

Tất cả các loại hải sản ở đây luôn tươi sống do được đưa trực tiếp từ các ghe thuyền đánh bắt cập bến. Những loài như bạch tuộc, mực còn bò trong rổ, ghẹ biển còn sống loại to cũng chỉ hơn trăm ngàn/kg. Ngoài ra còn nhiều loại hải sản khác như ốc sư tử, ốc gai, cá tầm, cá bống sú,… Hàng luôn được cung cấp liên tục để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giá cả lại khá rẻ so với các chợ khác.

Địa chỉ: Chợ Hạ Long 1, Vạn Xuân, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Chợ hải sản Cái Dăm

Tọa lạc ở Bãi Cháy, chợ hải sản Cái Dăm là chợ đầu mối hải sản Quảng Ninh luôn sầm uất, nhộn nhịp. Chỉ nằm cách vịnh Hạ Long 1km, nên nếu bạn đi tham quan thì hãy dành chút thời gian trải nghiệm tại chợ hải sản này. Tại đây có hơn 300 quầy hải sản được bày bán đủ loại như bề bề, tôm biển, mực biển, cá thu, sá sùng, tu hài.

Chất lượng hải sản luôn tươi mới, có nguồn gốc rõ ràng, được nhập từ các ngư dân vừa mới đánh bắt. Đến chợ hải sản Cái Dăm, bạn tha hồ lựa chọn hải sản tươi ngon và đừng quên mua chả mực giã tay để thưởng thức hoặc làm quà nhé.

Địa chỉ: Tiên Ông, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chợ cá Bến Do

Chợ cá Bến Do nằm cuối đường Đất Đỏ - cây số 4, TP. Cẩm Phả. Nếu không biết rõ đường đi, bạn chỉ cần đến trung tâm thành phố và hỏi người dân ở đây, mọi người sẽ nhiệt tình chỉ đường đến tận nơi. Chợ cá nằm ven bờ vịnh Bái Tử Long với nguồn hải sản phong phú nên có đầy đủ các loại cá, tôm, và cả những đặc sản mà nhiều địa phương khác không có.

Không chỉ người dân trong vùng, mà nhiều tiểu thương ở địa phương khác cũng đến chợ cá Bến Do để mua cất hải sản vận chuyển đi các nơi. Với rất nhiều các loại hải sản tươi sống như cá song, cá hói, ghẹ, sam, mực, tôm sú… chợ cá Bến Do là chợ đầu mối cung cấp nguồn hải sản cho người dân TP. Cẩm Phả. Nếu đi chợ từ sớm, bạn sẽ chọn được những loại hải sản tươi ngon mà giá cả phải chăng.

Địa chỉ: đường Đất Đỏ - cây số 4, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chợ hải sản Cột Năm

Tiếp theo trong danh sách những chợ hải sản tươi rẻ ở Quảng Ninh thì không thể thiếu chợ hải sản Cột Năm. Chợ có quy mô diện tích vừa phải, có hàng trăm điểm kinh doanh hải sản. Chợ luôn tấp nập, nhộn nhịp, mang màu sắc của cư dân miền biển. Chợ sẽ hoạt động từ 5h30 – 7h30 sáng nên sẽ hết hàng rất nhanh.

Độ tươi ngon của hải sản sẽ khiến bạn thích thú và hài lòng. Không những tới mua hải sản, bạn có thể tới chợ hải sản Cột Năm để ngắm cảnh sáng sớm, hít thở bầu không khí trên biển. Tất cả sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.