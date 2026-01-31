5h chiều thứ 6, sếp đến trước bàn và nói: “Hộ anh cái báo cáo, thứ 2 cần rồi”, nữ nhân viên EQ cao đáp 1 câu mà leader đỏ mặt

Trong môi trường văn phòng, khoảnh khắc 5 giờ chiều thứ Sáu luôn được coi là "giờ linh". Đó là lúc tâm trí mọi người đã thuộc về những buổi hẹn hò, những kế hoạch nghỉ ngơi cuối tuần. Thế nhưng, không ít người đã phải rơi vào cảnh "vỡ mộng" khi sếp bất ngờ xuất hiện cùng một xấp tài liệu hoặc một deadline gấp gáp.

Nếu là một nhân viên EQ thấp, bạn sẽ chọn cách hậm hực nhận lời rồi về nhà làm trong ấm ức, hoặc thẳng thừng từ chối khiến mối quan hệ giữa sếp và nhân viên trở nên căng thẳng. Nhưng với một nhân viên có trí tuệ cảm xúc đỉnh cao, người ấy sẽ có cách đáp trả khiến sếp không những không giận mà còn phải "đỏ mặt" vì nhận ra sự thiếu sót của mình, đồng thời nể phục bản lĩnh của nhân viên.

My là một chuyên viên phân tích dữ liệu xuất sắc. Sếp của cô là một leader trẻ tuổi, tài năng nhưng đôi khi hơi cuồng công việc và thiếu sự tinh tế trong việc quản lý thời gian của nhân viên.

Vào đúng 5 giờ một chiều thứ Sáu nọ, khi My đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình, sếp cô tiến đến với gương mặt khá gấp gáp: "My ơi, hộ anh cái báo cáo này nhé, sáng thứ Hai anh cần gửi cho Ban Giám đốc rồi!".

Chiều thứ Sáu còn nhận yêu cầu gấp từ sếp là chuyện không hiếm gặp. Ảnh: Pinterest

Câu nói mang tính áp đặt này thường khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm ranh giới cá nhân. My khựng lại một nhịp, cô không hề tỏ vẻ khó chịu, cũng không vội vàng gật đầu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt sếp và đáp một câu đầy "trọng lượng":

"Dạ sếp, em biết báo cáo này quan trọng nên anh mới tin tưởng giao cho em vào giờ này. Nhưng anh ơi, sếp vẫn thường dạy tụi em là 'làm việc gì cũng phải cần sự tỉnh táo và chỉn chu nhất'. Nếu em làm vội bây giờ để kịp sáng thứ Hai, em sợ mình sẽ thiếu đi sự sắc sảo vốn có mà anh kỳ vọng. Hay là sáng thứ Hai em sẽ đến sớm từ 7 giờ để tập trung hoàn thiện bản báo cáo 'đỉnh' nhất cho anh, để anh luôn tự hào khi trình lên Ban Giám đốc như mọi khi, sếp thấy sao ạ?".

Vị leader sau khi nghe xong đã thoáng chút bối rối, mặt hơi đỏ lên vì nhận ra mình vừa vô tình phá hỏng kế hoạch cuối tuần của một nhân viên ưu tú. Anh gật đầu đồng ý ngay lập tức: "Ừ, anh xin lỗi, anh không để ý giờ giấc. Vậy sáng thứ Hai giúp anh nhé, chúc em cuối tuần vui vẻ!".

Cứ thế, My không chỉ bảo vệ được kỳ nghỉ của mình mà còn khiến sếp có một bài học nhẹ nhàng về cách giao việc. Kể từ đó, sếp cô luôn cân nhắc kỹ hơn trước khi giao bất cứ việc gì vào phút chót cho cô.

Sở dĩ câu trả lời của My có sức công phá mạnh mẽ như vậy là bởi cô đã áp dụng nghệ thuật "gậy ông đập lưng ông" một cách vô cùng tinh tế. Thay vì phản kháng, My nhắc lại chính tiêu chuẩn về "sự tỉnh táo và chỉn chu" mà sếp vẫn hằng dạy bảo để bảo vệ thời gian cá nhân của mình. Điều này khiến vị leader sực tỉnh và nhận ra rằng việc ép nhân viên làm việc trong trạng thái mệt mỏi vào cuối tuần có thể dẫn đến một kết quả kém chất lượng - kịch bản mà bất kỳ người sếp nào cũng lo sợ nhất.

Nữ nhân viên đã khéo léo hóa giải tình huống khó xử. Ảnh: Pinterest

Bên cạnh đó, My còn khéo léo "vuốt ve" cái tôi của lãnh đạo khi khẳng định cô muốn làm tốt để sếp được "tự hào khi trình lên Ban Giám đốc". Cách nói này chuyển hóa một lời từ chối khéo thành một hành động lo nghĩ cho uy tín của sếp, khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng và nhận ra sự vô lý của mình một cách tự nhiên nhất.

Cuối cùng, việc đưa ra một giải pháp thay thế thông minh là đến sớm vào sáng thứ Hai đã chứng minh My là một nhân sự có trách nhiệm và biết quản trị công việc cực kỳ chuyên nghiệp. Cô không chỉ nói "không" với deadline phi lý mà còn khẳng định rõ ràng ranh giới cá nhân bằng một thái độ không thể lịch thiệp hơn.

Có thể thất, trong môi trường công sở, bạn không nhất thiếu phải trở thành một "người vâng lời" mọi lúc mọi nơi để được sếp yêu quý. Sự nể trọng thực sự đến từ việc bạn biết giá trị của bản thân và biết cách giao tiếp để đối phương cảm thấy được tôn trọng ngay cả khi bạn đang nói "Không". Khi bạn dùng sự thấu cảm để đối đãi với áp lực của sếp, sếp sẽ dùng sự trân trọng để đối đãi với cuộc sống của bạn.