Mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sức hút gần như áp đảo của Doraemon Movie 45. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim đã cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Việt Nam. Cùng với hiệu ứng từ bộ phim, nhiều câu chuyện xoay quanh thế giới Doraemon cũng được cư dân mạng quan tâm trở lại, từ cuộc sống của Nobita, những món bảo bối “đi trước thời đại” cho tới cách các nhân vật chống chọi với mùa hè oi bức.

Điều thú vị là dù Doraemon được tác giả Fujiko F. Fujio ra mắt từ năm 1970, tức cách đây đã hơn nửa thế kỷ, nhưng nhiều “bí quyết tránh nóng” xuất hiện trong truyện đến nay vẫn rất quen thuộc, thậm chí đang được không ít người áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Thời tiết mùa hè nóng bức trong Doraemon.

Trong nguyên tác, Nobita sống tại quận Nerima, Tokyo - một khu vực nằm sâu trong đất liền và chịu ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Do đó, Nerima thường là một trong những quận nóng nhất Tokyo vào mùa hè. Theo các dữ liệu khí tượng từng được truyền thông Nhật Bản đề cập, Nerima nhiều năm liên tục nằm trong nhóm khu vực nóng nhất Tokyo, từng ghi nhận mức nhiệt lên tới khoảng 39,5 độ C.

Chính vì vậy, trong manga, độc giả thường xuyên bắt gặp cảnh Nobita nằm vật vờ vì nóng, Doraemon chảy mồ hôi hay cả nhóm phải nghĩ đủ cách để “sống sót” qua mùa hè.

Một chi tiết khá thú vị là trong Doraemon, cách chống nóng cũng phản ánh rõ sự khác biệt về điều kiện sống của từng nhân vật.

Nhà giàu như Suneo thường cùng gia đình tới Karuizawa - khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nhật Bản – để tránh nóng. Đây vốn là địa điểm nghỉ hè quen thuộc của giới khá giả Nhật nhờ khí hậu mát hơn Tokyo đáng kể vào mùa hè. Trong một tập truyện, gia đình Suneo từng thuê một căn biệt thự nghỉ dưỡng nhưng vì đặt loại giá rẻ hơn bình thường nên căn nhà lại cũ kỹ, thậm chí còn bị dột khi trời mưa.

Đi du lịch nghỉ dưỡng.

Đến hiện tại, kiểu “trốn nóng” này vẫn rất phổ biến. Mỗi mùa hè, nhiều gia đình Nhật sẽ rời thành phố để tới vùng núi hoặc khu nghỉ dưỡng mát mẻ hơn. Ở Việt Nam, xu hướng đi Đà Lạt, Sa Pa hay du lịch biển vào mùa nóng cũng có phần tương tự.

Trong khi đó, Doraemon - nhân vật đến từ tương lai lại có cách chống nóng rất khác: Dùng bảo bối.

Bộ truyện từng xuất hiện nhiều món đồ có khả năng làm mát như chăn lạnh, gối mát, quạt mini hay các thiết bị hạ nhiệt tức thì. Điều đáng nói là nhiều món trong số đó hiện nay đã tồn tại ngoài đời thật.

Các sản phẩm như chăn cooling, chiếu điều hòa, gối gel lạnh, khăn làm mát hay áo quạt gió giờ đây không còn xa lạ trên thị trường châu Á, đặc biệt vào mùa hè. Có những món từng được xem là “công nghệ tương lai” trong Doraemon nhưng nay đã trở thành vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình.

Chưa dừng lại ở đó, thì phần lớn nhân vật trong truyện lại chống nóng theo những cách rất đời thường, và cũng là điều khiến nhiều độc giả cảm thấy gần gũi nhất.

Jaian và Shizuka thường mặc đồ thật mỏng nhẹ khi ở nhà, nằm dài ăn kem hoặc tìm chỗ mát để nghỉ ngơi.

Mặc đồ mỏng, ăn kem.

Nobita đôi lúc còn nằm sát sàn nhà để cảm thấy mát hơn. Đây thực ra là thói quen khá phổ biến ở nhiều nước châu Á, đặc biệt trong những căn nhà lát gỗ, gạch hoặc tatami.

Ngoài ra, quạt điện cũng xuất hiện rất thường xuyên trong nhà Nobita. Bối cảnh Doraemon lấy cảm hứng từ Nhật Bản thập niên 1970-1980 - thời điểm điều hòa chưa phổ biến như hiện nay nên nhiều gia đình vẫn chủ yếu dùng quạt, mở cửa thông gió hoặc tìm cách giảm nhiệt tự nhiên.

Một chi tiết khác cũng được nhiều người chú ý là kiểu nhà “ikkodate” của Nhật - dạng nhà riêng phổ biến trong Doraemon phần lớn làm bằng gỗ nên khả năng cách nhiệt không quá tốt. Vào mùa hè, tầng hai thường rất nóng vì mái nhà hấp nhiệt cả ngày.

Trong nhiều phân cảnh mùa hè, cả nhóm cũng thường xuyên đi bơi, ra sông hoặc tới hồ bơi công cộng để giải nhiệt.

Đi biển vào mùa hè cũng là lựa chọn xứng đáng đấy chứ.

Sau hơn 56 năm, nhiều chi tiết trong Doraemon vẫn khiến người xem thấy gần gũi vì phản ánh đúng những sinh hoạt rất đời thường. Từ chuyện mặc đồ thoáng mát, ăn kem, dùng quạt điện, nằm sàn cho mát cho tới tìm nơi tránh nóng, tất cả đều là những cách mà con người hiện đại vẫn đang áp dụng mỗi khi mùa hè trở nên oi bức hơn.

Ảnh: Doraemon