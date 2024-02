Nga hội quân đáng kể gần Kupyansk

The New Voice of Ukraine đưa tin, hôm 2/2 người đứng đầu cơ quan báo chí của Nhóm tác chiến và chiến lược Khortytsia Illya Yershash cho biết quân đội Nga đã tập trung khoảng 40.000 quân, hơn 500 xe tăng và 650 xe chiến đấu bọc thép gần huyện Kupyansk, tỉnh Kharkiv.

Trước đó, ngày 2/1, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho hay Nga đã tiến dọc theo phòng tuyến Kupyansk-Svatove-Kreminna và giành được làng Krokhmalne ở Kupyansk.

Sau đó, Volodymyr Fitio, người đứng đầu cơ quan quan hệ công chúng của Bộ Tư lệnh Lực lượng Mặt đất thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã xác nhận điều này.

Quang cảnh trên đường phố ở Kupyansk. Ảnh: Washington Post)

Vào ngày 28/1, phía Nga cũng tuyên bố giành được làng Tabayivka, tỉnh Kharkiv nhưng ông Fitio phản bác, nói rằng tuyên bố này của Nga là không đúng sự thật.

Theo The New Voice of Ukraine, sự leo thang gần đây gần làng Tabaivka, là một phần trong chiến lược của Nga nhằm vượt qua Kupyansk từ phía nam. Nga được cho đang rút một phần lực lượng khỏi khu vực Lyman để tập trung lực lượng và đạt được ít nhất một số thành công ở Kharkiv.

Theo chuyên gia quân sự Serhiy Hrabskyitold của đài Radio NV (Ukraine), giao tranh nghiêm trọng đã diễn ra gần Krokhmalne và Tabayivka trong khoảng hai tuần.

"Tuy nhiên, phải hiểu rằng việc củng cố ở khu vực có thể giúp Nga tiến về Kupyansk-Vuzlovyi, đây thực sự là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Nói cách khác, Nga không thể tấn công theo hướng Kupyansk. Nga hiện đang cố gắng vượt qua từ phía nam để tạo ra điểm đột phá... Vì vậy, Kupyansk vẫn là mục tiêu chính", Hrabskyitold nói.

"Rất khó để nói [Nga] sẽ tiến được bao xa. Vài ngày tới, ít nhất là trong tuần này, sẽ khá khó khăn... Trước thách thức như vậy, Nga sẽ làm mọi cách có thể để vượt qua...".

Ukraine gặp khó khăn

Phía Ukraine dự đoán, Nga có kế hoạch kiểm soát Kupyansk vào tháng 3/2024, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra.

"Nga có kế hoạch kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và Luhansk cũng như một phần tỉnh Kharkiv cho đến tận sông Oskil vào tháng 3/2024", Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine (CDSU), ngày 3/2 tiết lộ.

Lữ đoàn xe tăng số 3 và 4 của Ukraine đang bảo vệ Kupyansk và các khu định cư xung quanh. Đó là một lực lượng với khoảng 20.000 quân, hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu và đạn pháo.

Nhưng con người và phương tiện không phải là vấn đề đối với Ukraine. Vấn đề là đạn pháo.

Theo Forbes, lượng đạn pháo được phân bổ hàng ngày của Ukraine đã giảm 2/3, xuống chỉ còn 2.000 viên, kể từ khi Mỹ ngừng viện trợ vào mùa thu năm ngoái.

"Sự thiếu hụt đạn pháo và sự chậm trễ trong hỗ trợ an ninh của phương Tây sẽ tạo ra sự không chắc chắn trong kế hoạch hoạt động của Ukraine", Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ cảnh báo.

"Việc phải tích trữ trang thiết bị sẽ buộc Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn".

Trước tình hình này, ngày 5/2, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Andriy Kovalenko nhấn mạnh, "phương Tây cần phải hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình, đặc biệt là những người đưa ra quyết định về viện trợ".

Dự đoán trước cuộc tấn công sắp tới, Bộ Quốc phòng Ukraine đã triển các lữ đoàn cơ giới tới Kupyansk để tăng viện cho lực lượng đồn trú. Hào đang được đào và hầm đang được xây thêm ở khu vực này.

Có lẽ quan trọng nhất là các xưởng của Ukraine đang chế tạo máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất mang theo chất nổ (FPV) với số lượng hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng.

Khi đạn dược trở nên khan hiếm, các lữ đoàn Ukraine đang phóng ngày càng nhiều FPV về phía Nga: Đôi khi hàng nghìn chiếc mỗi ngày dọc theo mặt trận dài 1.000 km.