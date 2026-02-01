1. Dọn bếp trước tiên: Nói không với đồ ăn giao tận nơi

Dịch vụ giao đồ ăn tiện thật. Nhưng tiện đến đâu thì… tiền cũng trôi theo đến đó. Chỉ cần một bữa sáng vội vàng, một bữa tối lười nấu, cộng thêm cốc trà sữa "cho vui miệng", mỗi ngày có thể mất 40–50 nghìn lúc nào không hay.

Người phụ nữ này quyết định cắt hoàn toàn đồ ăn giao về. Bà đi chợ trước một ngày, nấu đơn giản nhưng đều đặn. Tính ra, riêng khoản này đã giúp cô tiết kiệm khoảng 3-4 triệu mỗi tháng. Quan trọng hơn, sức khỏe tốt lên thấy rõ - mà sức khỏe tốt thì cũng là… tiết kiệm tiền.

2. Dọn tủ quần áo: Chấm dứt mua sắm theo livestream

Khuyến mãi, livestream, người mẫu mặc đẹp, giá "chốt đơn trong 5 phút"… tất cả đều được thiết kế để kích thích mua sắm bốc đồng. Trước đây, tủ đồ của bà đầy quần áo còn nguyên mác, nhưng số lần mặc thì đếm trên đầu ngón tay.

Nguyên tắc mới rất đơn giản: chỉ mua khi thật sự cần, ưu tiên đồ chất lượng dùng lâu dài. Không chạy theo mốt, không "mua cho có". Kết quả là tiền tiêu cho quần áo giảm gần một nửa, còn tủ đồ thì nhẹ nhõm đúng nghĩa.

3. Dọn các mối quan hệ xã giao không hiệu quả

Không phải cuộc hẹn nào cũng đáng để đi. Không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ. Những buổi tụ họp xã giao gượng gạo thường kéo theo chi phí ăn uống, quà cáp, chưa kể sự mệt mỏi tinh thần.

Sau khi "dọn" lại các mối quan hệ, bà chỉ giữ những kết nối thật sự thân thiết. Ít gặp gỡ hơn, nhưng chất lượng hơn. Và lạ là, cuộc sống yên ổn hơn, chi tiêu cũng giảm hẳn.

4. Dọn thói quen mua sắm trong siêu thị

"Mua 1 tặng 1", "giá sốc hôm nay", "mua nhiều rẻ hơn" – nghe thì lời, nhưng thực tế lại khiến nhà chật lên vì đồ không dùng tới, thậm chí chưa kịp dùng đã quá hạn.

Nguyên tắc của bà: chỉ mua đúng thứ cần, đúng số lượng cần. Không vì rẻ mà mua, không vì quà tặng mà tham. Từ đó, nhà gọn hơn, tiền cũng ở lại trong ví lâu hơn.

5. Dọn các loại phí hội viên "để đó cho có"

Thẻ gym mua cả năm nhưng đi tập vài buổi. Các nền tảng xem phim, ứng dụng giải trí bật tự động gia hạn mà chẳng mấy khi mở. Mỗi khoản chỉ vài chục tệ, nhưng cộng lại thành con số không nhỏ.

Bà hủy gần hết các hội viên không dùng thường xuyên. Thay vào đó, đi bộ, chạy nhẹ, nhảy ở quảng trường gần nhà - vừa khỏe, vừa không tốn tiền.

6. Dọn thói quen lạm dụng mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp

Chăm sóc da là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải dùng bộ sản phẩm vài triệu hay đăng ký liệu trình dài hạn. Theo bà, ngủ đủ, uống nước, chống nắng và dưỡng ẩm đều hiệu quả hơn nhiều thứ đắt đỏ.

Cắt giảm mỹ phẩm không cần thiết, bà nhận ra làn da vẫn ổn, còn tiền tiết kiệm thì tăng đều.

7. Dọn các món "đồ cho người lười" mua theo cảm hứng

Máy cắt rau, nồi đa năng, đủ loại thiết bị quảng cáo là "mua về là nhàn ngay". Nhưng thực tế, nhiều món chỉ dùng vài lần rồi… cất xó.

Bà quay lại với những dụng cụ cơ bản, dùng tay nhiều hơn máy. Nghe có vẻ cực, nhưng hóa ra vừa nhanh, vừa đỡ tốn tiền, lại không khiến căn bếp chật chội.

Kết lại

Sau 5 năm, con số 700 triệu không chỉ là tiền tiết kiệm. Đó là kết quả của một lối sống gọn gàng, tỉnh táo và có chủ đích. Dọn nhà, hóa ra không chỉ để sạch hơn - mà còn để ví tiền đầy lên, đầu óc nhẹ đi, cuộc sống dễ thở hơn.

Nếu bạn đang thấy tiền cứ trôi mà không hiểu vì sao, có lẽ đã đến lúc… bắt đầu từ việc dọn lại chính ngôi nhà của mình.