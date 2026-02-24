5 việc nên làm trước 9h sáng ngày vía Thần Tài để rước lộc vào nhà

Cứ mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng âm lịch, không khí rộn ràng đón ngày vía Thần Tài lại ngập tràn khắp các nếp nhà với ước mong một năm mới làm ăn hanh thông, tiền vơi lại đầy. Nhiều chị em vẫn rỉ tai nhau rằng cứ ra tiệm rước một chút vàng về là sẽ may mắn, nhưng thực chất, phong thủy tâm linh lại đặc biệt chú trọng đến khoảnh khắc bắt đầu của ngày mới.

Từ lúc tinh mơ thức giấc cho đến trước 9h sáng (giờ Thìn) chính là khoảng thời gian "vàng" hội tụ sinh khí mạnh nhất trong ngày. Đâu cần mâm cao cỗ đầy hay những nghi lễ quá rườm rà, đôi khi sự hưng thịnh lại bắt đầu từ chính nếp sống gọn gàng, thành tâm. Chỉ cần bạn giữ tâm hoan hỉ và thực hiện trọn vẹn 5 việc tưởng chừng nhỏ nhặt dưới đây, tổ ấm của bạn sẽ như được dọn đường để đón trọn luồng vượng khí ấm áp, mở ra một năm đắc tài đắc lộc.

1. Mở toang mọi cánh cửa đón luồng sinh khí tinh khôi

Việc đầu tiên và dễ dàng nhất ngay khi bạn thức dậy vào ngày vía Thần Tài chính là hãy bước ra khỏi giường và mở toang tất cả các cánh cửa trong nhà, từ cửa chính cho đến cửa sổ. Theo quan niệm dân gian, buổi sáng sớm là lúc luồng khí trời đất giao hòa trong trẻo và thuần khiết nhất.

Hành động mở cửa đón nắng sớm gió mai không chỉ giúp đẩy lùi không khí ngột ngạt, tồn đọng của đêm cũ mà còn mang ý nghĩa mở rộng vòng tay, sẵn sàng nghênh đón Thần Tài cùng những nguồn năng lượng tươi mới rảo bước vào nhà.

Một không gian bừng sáng, thông thoáng sẽ tự nhiên sinh ra vượng khí, giúp tinh thần của mọi thành viên trong gia đình trở nên vô cùng sảng khoái, phấn chấn để bắt đầu một ngày làm việc nhiều may mắn.

2. Tự tay lau dọn ban thờ bằng nước thơm thanh khiết

Góc thờ cúng Thần Tài, Thổ Địa tuy nhỏ nhưng lại là trái tim tụ khí của cả khu vực kinh doanh hay tổ ấm gia đình. Trước khi mặt trời lên cao (tốt nhất là trước 9h sáng), người trụ cột hoặc người phụ nữ giữ lửa trong nhà nên tự tay dùng một chiếc khăn sạch, nhúng vào thứ nước thơm đun từ lá bưởi, quế, hồi hoặc nước gừng để lau dọn nhẹ nhàng quanh khu vực ban thờ.

Từng động tác lau dọn tỉ mẩn không chỉ tẩy đi lớp bụi trần mà còn là cách để gột rửa tâm trí, thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với các bậc bề trên đã che chở cho gia đình suốt một năm qua. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ phảng phất bay lên sẽ tạo ra một trường năng lượng dương cực kỳ ấm cúng và linh thiêng.

3. Dâng mâm lễ vật tươm tất và thắp nén nhang thành kính

Khi ban thờ đã sạch sẽ tinh tươm, đây là lúc bạn bày biện mâm lễ vật lên dâng thần linh. Không nhất thiết phải sắm sửa những mâm cỗ mặn quá sức linh đình hay đắt đỏ, Thần Tài chuộng nhất là sự gọn gàng và lòng thành kính từ tâm.

Một bình hoa tươi thắm (như hoa cúc, hoa đồng tiền), một đĩa trái cây ngũ sắc tròn trịa, vài chén nước trong vắt và chút xôi chè ngọt ngào là đã đủ để bày tỏ lòng thảo kính. Khoảnh khắc chắp tay thắp nén nhang thơm trước 9h sáng, lúc tâm trí còn đang thanh tịnh, chưa vướng bận những xô bồ của nhịp sống mưu sinh chính là lúc lời nguyện cầu của bạn dễ dàng kết nối với các đấng thần linh nhất, rước trọn bình an và lộc lá về nhà.

4. Giữ tâm trạng hoan hỉ, ăn mặc chỉnh tề

Phong thủy tốt nhất không nằm ở vật chất mà nằm ở chính con người. Trong ngày vía Thần Tài, đặc biệt là vào buổi sáng, bạn hãy cố gắng giữ cho mình một nụ cười thật tươi, tuyệt đối tránh xa những cãi vã, bực dọc hay nói những lời xui rủi. Việc cáu gắt đầu ngày sẽ vô tình băm vằm đi trường năng lượng tích cực mà bạn đang cố công thu hút.

Thay vào đó, hãy khoác lên mình những bộ trang phục tươm tất, gọn gàng, ưu tiên những gam màu mang lại sự tươi tắn như đỏ, vàng hoặc trang nhã, lịch sự. Một diện mạo rạng rỡ, một tâm thế bình hòa và những lời chúc tụng tốt đẹp dành cho người thân chính là thỏi nam châm tự nhiên mạnh nhất để hút tiền tài và những mối quan hệ cát lành đến với bạn.

5. Thực hiện một giao dịch nhỏ may mắn hoặc làm việc thiện

Để dòng chảy tài lộc được kích hoạt một cách trơn tru, vào buổi sáng ngày vía Thần Tài, bạn có thể thực hiện một giao dịch nhỏ mang ý nghĩa "tiền vào sinh sôi". Đó có thể là việc mua một chỉ vàng tích cóp, sắm một món đồ phong thủy nhỏ xinh xắn cho bàn làm việc, hoặc đơn giản là mua một tờ vé số cầu may.

Đặc biệt hơn, nếu trước 9h sáng, bạn trích một khoản tiền nhỏ để làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc quyên góp tùy tâm, bạn đang gieo xuống một hạt giống nhân quả vô cùng tốt đẹp. Cổ nhân có câu "xởi lởi trời cho", khi chúng ta biết mở lòng san sẻ, vũ trụ tự khắc sẽ dọn đường để mang đến cho bạn những món quà bất ngờ và những cơ hội thăng tiến rực rỡ trong suốt cả năm dài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)