Từ ngày 16/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân, triển khai 5 Tổ công tác "đặc biệt" tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP Hà Nội, việc thành lập 5 Tổ công tác "đặc biệt" gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phối hợp với công an phụ trách địa bàn nhằm thực hiện kiểm tra và xử lý các vi phạm giao thông xảy ra hàng ngày trên các tuyến đường nội đô mà lực lượng cảnh sát giao thông và công an các quận không thể nào bao quát hết.

Nhiều người ngơ ngác khi gặp Tổ công tác vào giờ tan tầm. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tổ công tác này khác với kế hoạch 141 mà Công an TP đã triển khai nhiều năm qua ở chỗ các tổ này không có sự tham gia của cảnh sát hình sự và tập trung xử lý vi phạm vào khung giờ cao điểm tại các điểm nút giao thông trọng yếu.

Tổ công tác "đặc biệt" sẽ tập trung kiểm tra và xử lý những hành vi như: điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; người điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp...

Từ 16h00' ngày 16/5, các Tổ công tác đã đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra và xử lý tại nút giao Ô Chợ Dừa. Ngoài việc kiểm soát tại một điểm, các Tổ công tác đã bố trí linh hoạt để tuần tra, kiểm soát nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Vi phạm điều khiển xe chở hàng hóa vượt quá giới hạn quy định (chở hàng cồng kềnh), xe ba bánh tự chế vi phạm TTATGT đều bị xử lý. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Phương châm của các Tổ công tác là" Kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng “văn hóa giao thông”, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông.

Chỉ trong ngày đầu ra quân, Tổ công tác "đặc biệt" đã phát hiện và xử lý 123 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 39 phương tiện các loại, trong đó có 3 xe ba bánh tự chế.