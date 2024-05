Ngày 16/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Nam Định phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng các tin, bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram, khi có khách liên hệ mua dâm, các đối tượng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Nam Định đã nhanh chóng xác định, đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Văn Anh, sinh năm 2001 và Nguyễn Xuân Hà, sinh năm 2000 cùng trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 9/2023 đến nay đã tạo lập hơn 50 nhóm Telegram “Gái Gọi, Checker” trên toàn quốc với khoảng hơn 25.000 thành viên tham gia. Hàng ngày, Nguyễn Xuân Hà đăng các tin bài môi giới kèm theo hình ảnh gái bán dâm do Hà tải trên mạng về trên các nhóm Telegram đã tạo lập.

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: CA Nam Định

Khi khách có nhu cầu mua dâm liên hệ, Văn Anh sẽ nhắn tin yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Sau khi khách chuyển tiền, các đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn Telegram từ cả hai phía để che giấu hành vi phạm tội. Bằng thủ đoạn nêu trên, Hà và Văn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân trên toàn quốc.

Ngày 10/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Xuân Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.