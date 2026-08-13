Một số vật quen thuộc trên bàn thờ cần được thay hoặc dọn đúng lúc để giữ không gian sạch sẽ, trang nghiêm.

Bàn thờ là khu vực thường được các gia đình chăm chút và giữ gìn cẩn thận, nhưng không phải thứ gì đã đặt lên cũng nên để nguyên trong thời gian dài. Hoa vẫn tiếp tục héo, trái cây tiếp tục chín, thực phẩm có thể hỏng, còn nước và chân hương cũng cần được kiểm tra định kỳ. Vì vậy, thay vì quá chú trọng một mốc thời gian cố định, gia đình nên quan sát tình trạng thực tế để chủ động thay mới hoặc dọn dẹp khi cần thiết.

Dưới đây là 5 thứ không nên để quá lâu trên bàn thờ.

1. Hoa tươi đã héo

Hoa tươi thường được đặt trên bàn thờ vào ngày rằm, mùng 1, ngày giỗ hay lễ Tết. Tuy nhiên, mỗi loại hoa có độ bền khác nhau, chưa kể thời tiết nóng hoặc không gian ít thông thoáng cũng có thể khiến hoa xuống sắc nhanh hơn. Khi cánh hoa bắt đầu héo rũ, chuyển màu, lá khô hoặc rụng nhiều, không nên cố giữ bình hoa chỉ vì chưa đến lần thắp hương tiếp theo. Hoa héo vừa khiến bàn thờ kém chỉn chu, vừa có thể làm cánh và lá khô rơi vương vãi. Đặc biệt, những phần đã khô nếu nằm gần hương, nến hoặc nguồn nhiệt cũng cần được thu dọn để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, nước cắm hoa cũng nên được kiểm tra. Nếu nước đã đục, có mùi hoặc xuất hiện cặn, nên vệ sinh bình và thay hoa phù hợp thay vì chỉ tiếp tục châm thêm nước.

2. Trái cây đã chín quá mức

Một mâm quả khi mới bày có thể còn tươi đẹp nhưng chỉ vài ngày sau đã thay đổi đáng kể. Chuối chuyển sang mềm và thâm vỏ, xoài chín nhũn, một số loại quả có thể nứt, lên men hoặc chảy nước. Trong điều kiện nóng ẩm, trái cây quá chín còn dễ thu hút kiến, ruồi và các loại côn trùng. Vì vậy, không nhất thiết phải chờ đến một ngày cụ thể mới được hạ quả. Khi trái cây đã chín vừa đủ, gia đình có thể hạ xuống để sử dụng; còn nếu xuất hiện dấu hiệu dập, mốc, có mùi hoặc chảy nước thì nên loại bỏ ngay. Với mâm có nhiều loại quả, việc kiểm tra càng cần thiết bởi một quả hỏng nằm khuất phía dưới đôi khi rất khó phát hiện và có thể ảnh hưởng đến những quả bên cạnh.

3. Đồ ăn đã dâng cúng

Xôi, chè, cơm, bánh và các món mặn thường xuất hiện trên bàn thờ trong ngày giỗ, lễ Tết hoặc những dịp quan trọng. Tuy nhiên, đây đều là thực phẩm nên vấn đề an toàn sau khi dâng cúng cần được đặt lên trước quan niệm phải để lễ trên bàn thờ thật lâu. Đặc biệt trong thời tiết nóng, những món chứa thịt, cá, trứng, sữa, nước cốt dừa hay các nguyên liệu dễ hỏng không nên để nhiều giờ ở nhiệt độ phòng. Thực phẩm trông vẫn bình thường cũng không có nghĩa là chất lượng và độ an toàn chưa thay đổi. Sau khi hoàn tất việc thờ cúng, đồ ăn nên được hạ xuống và bảo quản phù hợp nếu gia đình muốn tiếp tục sử dụng. Nếu món ăn đã có mùi, màu sắc hoặc kết cấu bất thường thì không nên cố tận dụng chỉ vì tiếc đồ.

4. Chén nước đã để lâu

Chén nước trên bàn thờ thường ít thay đổi về hình thức nên cũng là thứ dễ bị bỏ quên nhất. Nước vẫn trong khiến nhiều người nghĩ có thể tiếp tục để, nhưng khi đặt lâu ngoài môi trường, bụi, tàn hương hoặc côn trùng nhỏ vẫn có thể rơi vào. Nước cũng dần bay hơi khiến lượng trong chén giảm đi. Do đó, không cần đợi nước cạn hoặc đổi màu mới thay. Khi vệ sinh bàn thờ hoặc chuẩn bị thắp hương vào những dịp thường lệ, gia đình có thể kiểm tra chén nước, vệ sinh sạch rồi thay nước mới. Nếu phát hiện bụi bẩn hay côn trùng rơi vào thì nên thay ngay thay vì tiếp tục để lại.

5. Chân hương tích tụ quá nhiều

Sau nhiều lần thắp hương, chân hương sẽ dần tích tụ trong bát. Nếu để quá lâu, số lượng chân hương có thể trở nên dày đặc, khiến việc cắm thêm hương mới khó khăn và khu vực bát hương cũng kém gọn gàng hơn. Đáng chú ý, chân hương cũ là vật liệu khô, trong khi đây lại chính là khu vực thường xuyên xuất hiện nguồn nhiệt. Vì vậy, để lượng chân hương tích tụ quá nhiều cũng là vấn đề cần lưu ý về an toàn cháy.

Nhiều gia đình Việt có thói quen tỉa chân hương khi bao sái, dọn dẹp bàn thờ cuối năm hoặc vào thời điểm phù hợp với nếp nhà. Tuy nhiên, không có một cách thực hiện duy nhất cho tất cả gia đình. Điều quan trọng là thường xuyên quan sát, không để chân hương tích tụ quá dày; khi cần xử lý thì thao tác nhẹ nhàng, giữ khu vực sạch sẽ và tôn trọng phong tục thờ cúng của gia đình.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo