5 thiết bị ngốn điện nhất trong nhà

5 thiết bị này đều mang lại nhiều tiện ích và xuất hiện trong hầu hết các gia đình.

Nhiều người nghĩ hóa đơn tiền điện tăng là do giá điện thay đổi. Thực tế, "thủ phạm" đôi khi lại nằm ngay trong chính ngôi nhà của bạn. Có những thiết bị gần như sử dụng mỗi ngày, thậm chí hoạt động liên tục 24/24, nên dù không để ý cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên đáng kể. Nếu nhà bạn đang muốn tiết kiệm điện, hãy thử xem 5 thiết bị dưới đây có đang được sử dụng hợp lý hay chưa.

1. Điều hòa

Điều hòa gần như luôn đứng đầu danh sách những thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất trong gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Nhiều người có thói quen bật điều hòa cả đêm, đặt nhiệt độ 20–22°C để phòng nhanh mát. Tuy nhiên, nhiệt độ càng thấp thì máy càng phải hoạt động nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều điện hơn. Để vừa mát vừa tiết kiệm, bạn nên cài đặt khoảng 26–28°C, kết hợp thêm quạt và vệ sinh lưới lọc định kỳ. Điều hòa sạch sẽ hoạt động hiệu quả hơn và cũng giúp giảm điện năng tiêu thụ.

2. Bình nóng lạnh

Nhiều người nghĩ mùa hè thì bình nóng lạnh không đáng lo. Thực tế, không ít gia đình vẫn giữ thói quen tắm nước ấm quanh năm hoặc bật bình từ trước rồi quên tắt. Bình nóng lạnh thường có công suất khá cao. Nếu bật liên tục trong thời gian dài hoặc để hoạt động 24/24, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng đáng kể. Cách sử dụng hợp lý là chỉ bật trước khi tắm khoảng 15–20 phút, sau đó tắt đi khi sử dụng. Thói quen nhỏ này vừa tiết kiệm điện, vừa giúp tăng tuổi thọ của thiết bị.

3. Bếp từ

Bếp từ có công suất lớn nên mỗi lần nấu ăn đều tiêu thụ khá nhiều điện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bếp từ "tốn điện" hơn bếp gas trong mọi trường hợp. Điểm đáng lưu ý là nếu nấu nhiều món cùng lúc hoặc sử dụng ở mức công suất cao trong thời gian dài, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng lên. Để sử dụng hiệu quả hơn, hãy chọn nồi phù hợp với bếp từ, đậy nắp khi nấu và tận dụng nhiệt dư sau khi tắt bếp. Những mẹo nhỏ này có thể giúp rút ngắn thời gian nấu và tiết kiệm điện.

4. Tủ lạnh

Khác với các thiết bị khác, tủ lạnh hoạt động gần như suốt ngày đêm. Mỗi lần mở cửa hoặc khi nhiệt độ bên trong tăng lên, máy nén sẽ phải chạy để làm lạnh trở lại. Nếu thường xuyên mở tủ quá lâu, nhét quá nhiều thực phẩm hoặc đặt tủ sát tường khiến việc tản nhiệt kém, tủ lạnh sẽ phải hoạt động nhiều hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn. Bạn cũng nên vệ sinh tủ định kỳ, không cho đồ còn nóng vào tủ và kiểm tra gioăng cửa để đảm bảo hơi lạnh không bị thất thoát.

5. Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo có công suất khá lớn, thường dao động từ khoảng 1.000–2.500W tùy loại. Vì vậy, mỗi lần sử dụng đều tiêu thụ một lượng điện không nhỏ. Dù không phải gia đình nào cũng dùng máy sấy hằng ngày, nhưng với những nhà có trẻ nhỏ, sống ở chung cư hoặc thường xuyên giặt nhiều quần áo, thiết bị này có thể được sử dụng khá thường xuyên. Nếu sấy nhiều mẻ liên tiếp hoặc cho quần áo còn quá ướt vào máy, thời gian sấy sẽ kéo dài và lượng điện tiêu thụ cũng tăng theo.