Với những đồ dùng không cần hoạt động qua đêm, đặc biệt là thiết bị công suất lớn hoặc tạo nhiệt, việc ngắt nguồn sau khi sử dụng có thể giúp gia đình hạn chế những rủi ro không đáng có.

Trước khi đi ngủ, nhiều người chỉ tắt thiết bị bằng nút nguồn hoặc điều khiển rồi để nguyên phích cắm trong ổ điện. Với thiết bị còn hoạt động tốt, việc cắm điện qua một đêm không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ xảy ra cháy nổ.

Tuy nhiên, với những thiết bị không cần sử dụng vào ban đêm, đặc biệt là thiết bị công suất lớn hoặc có bộ phận tạo nhiệt, việc ngắt nguồn sau khi dùng xong vẫn là một thói quen nên duy trì. Dưới đây là 5 thiết bị các gia đình nên kiểm tra trước khi đi ngủ.

1. Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh là thiết bị sử dụng điện để làm nóng nước và thường được lắp đặt trong môi trường có độ ẩm cao. Nếu không có nhu cầu sử dụng nước nóng vào ban đêm, gia đình nên tắt thiết bị và ngắt nguồn sau khi dùng xong.

Người dùng cũng không nên chỉ quan tâm đến việc có rút phích cắm hay không mà cần thường xuyên kiểm tra dây điện, aptomat và tình trạng của bình. Với bình nóng lạnh được đấu nối trực tiếp, có thể ngắt bằng aptomat riêng. Nếu phát hiện hiện tượng rò rỉ nước, tiếng động bất thường hoặc nghi ngờ rò điện, cần ngắt nguồn và kiểm tra kịp thời.

2. Bếp từ

Sau khi nấu xong, nhiều người chỉ tắt bếp và để nguyên thiết bị cắm điện cho đến lần sử dụng tiếp theo. Nếu không còn nhu cầu dùng, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi vắng nhà trong thời gian dài, có thể ngắt nguồn để hạn chế thiết bị duy trì trạng thái chờ không cần thiết.

Trước khi rút phích cắm, cần bảo đảm bếp đã tắt hoàn toàn và không còn hoạt động. Đồng thời, không nên sử dụng bếp nếu dây nguồn bị hư hỏng, phích cắm lỏng hoặc ổ điện có dấu hiệu quá tải.

Bếp từ cũng nên được cắm vào nguồn điện phù hợp, tránh dùng chung ổ cắm với nhiều thiết bị công suất lớn.

3. Máy giặt và máy sấy

Sau khi hoàn thành chu trình giặt hoặc sấy, máy không cần tiếp tục được cấp điện để thực hiện chức năng. Nếu không sử dụng vào ban đêm, người dùng có thể tắt máy và ngắt nguồn.

Với máy giặt, cần bảo đảm khu vực xung quanh ổ cắm luôn khô ráo, không để nước rò rỉ tiếp xúc với hệ thống điện. Nếu máy có mùi khét, dây nguồn bị hư hỏng hoặc xuất hiện tiếng động bất thường, nên ngừng sử dụng và kiểm tra.

Riêng với máy sấy quần áo, việc vệ sinh bộ lọc xơ vải và bảo đảm đường thông gió không bị tắc cũng rất quan trọng. Xơ vải tích tụ lâu ngày có thể làm giảm hiệu quả hoạt động và gây mất an toàn.

4. Lò vi sóng

Khi được cắm điện, lò vi sóng thường vẫn duy trì đồng hồ, màn hình hoặc một số chức năng ở chế độ chờ. Nếu không có nhu cầu sử dụng trong đêm, gia đình có thể rút phích cắm hoặc ngắt nguồn.

Việc này không phải yêu cầu bắt buộc đối với mọi chiếc lò vi sóng còn hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu thiết bị đã cũ hoặc hệ thống điện có dấu hiệu bất thường, người dùng nên thận trọng hơn.

Không nên tiếp tục sử dụng lò nếu dây nguồn bị hở, ổ cắm lỏng hoặc xuất hiện mùi khét, tia lửa hay tiếng động bất thường.

5. Bộ sạc điện thoại và máy tính

Nhiều người chỉ rút điện thoại hoặc máy tính sau khi sạc xong nhưng vẫn để nguyên củ sạc trong ổ điện qua đêm. Nếu không còn nhu cầu sử dụng, có thể rút phích cắm để ngắt hoàn toàn nguồn điện.

Điều này càng cần lưu ý với những bộ sạc đã cũ, dây bị nứt, đầu cắm lỏng hoặc củ sạc thường xuyên nóng bất thường. Không nên tiếp tục sử dụng các phụ kiện đã xuống cấp, dù vẫn có thể sạc thiết bị.

Khi cần sạc điện thoại hoặc máy tính vào ban đêm, nên sử dụng bộ sạc phù hợp, đặt thiết bị ở nơi thông thoáng và tránh để dưới gối, chăn hoặc những vật liệu dễ giữ nhiệt.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường

Rút phích cắm chỉ là một trong những cách giúp ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Quan trọng hơn, các gia đình cần chú ý đến tình trạng của thiết bị và hệ thống điện.

Nếu ổ cắm nóng bất thường, bị lỏng, cháy xém hoặc có mùi khét, người dùng nên ngắt nguồn và kiểm tra, sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng. Không nên cố cắm lại hoặc tiếp tục dùng thiết bị khi chưa xác định được nguyên nhân.

Một thao tác kiểm tra trước khi đi ngủ có thể giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và hạn chế việc để các thiết bị không cần thiết tiếp tục kết nối với nguồn điện suốt đêm.