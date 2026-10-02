5 siêu công trình tầm cỡ thế giới được đặt lên bản đồ Hà Nội: Có sân 135.000 chỗ, tháp đôi 568 m và đại dự án hơn 800.000 tỷ đồng

Từ trung tâm triển lãm thuộc nhóm lớn nhất thế giới, sân vận động 135.000 chỗ đến đề xuất tháp đôi cao 568 m, Hà Nội đang xuất hiện hàng loạt công trình quy mô rất lớn. Phía sau các dự án này là những tập đoàn tư nhân như Vingroup, Sun Group, THACO, Hòa Phát, Thaiholdings cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Các dự án có quy mô chưa từng có đã và đang được lập kế hoạch để hình thành trong tương lai, góp phần làm thay đổi diện mạo của Thủ đô Hà Nội. Từ công trình triển lãm hàng đầu khu vực, sân vận động 135.000 chỗ đến những đề xuất cao ốc hàng trăm mét và đại dự án ven sông rộng hơn 11.000 ha - nếu thành công, Hà Nội sẽ có "bộ sưu tập" những công trình quy mô tầm vóc quốc tế.

Các công trình trong số này có sự tham gia trực tiếp của các tập đoàn tư nhân lớn, với tổng vốn từ hàng chục nghìn tỷ đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Trung tâm triển lãm 90 ha, thuộc top 10 lớn nhất thế giới

Trong nhóm đã thành hình rõ nét nhất là Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh. Công trình do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, doanh nghiệp thành viên Vingroup, làm chủ đầu tư.

Toàn khu có quy mô hơn 900.000 m2, tương đương khoảng 90 ha, trong đó diện tích triển lãm trong nhà hơn 300.000 m2. Nhà triển lãm Kim Quy là công trình trung tâm, rộng khoảng 130.000 m2, gồm 9 đại sảnh và một sảnh lớn ở giữa.

Trung tâm được khởi công từ tháng 8/2024 và khai trương vào tháng 8/2025. Đây được giới thiệu là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là mái vòm thép của Nhà triển lãm Kim Quy, cao khoảng 56 m, đường kính 360 m, sử dụng khoảng 24.000 tấn thép. Hai hạng mục chính của trung tâm được hoàn thành sau chưa đầy một năm thi công.

Sân vận động 135.000 chỗ, dự kiến hoàn thành năm 2027

Ở phía Nam Hà Nội, Vingroup đang triển khai sân vận động VinFast - Trống Đồng, một trong những công trình đáng chú ý nhất của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Sân có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi. Theo phương án công bố, công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA và hướng tới trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Một điểm đặc biệt khác là hệ thống mái che đóng mở tự động. Khi hoàn thành, sân được kỳ vọng sở hữu hệ thống mái che đóng mở thuộc loại lớn nhất thế giới.

Công trình còn được thiết kế theo hướng sân vận động thông minh, tích hợp hệ thống kiểm soát dòng người, kết nối 5G, thu và tái sử dụng nước, cùng công nghệ hỗ trợ thay mặt sân trong thời gian ngắn.

Theo kế hoạch, sân VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Đây sẽ là công trình trung tâm trong tổ hợp thể thao quy mô lớn gồm sân Olympic, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước và nhiều hạng mục khác.

Đề xuất tháp đôi 99 tầng, cao 568 m giữa trung tâm Hà Nội

Trong khi hai công trình trên đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng, Hanoi Twin Towers 99 mới dừng ở giai đoạn đề xuất nhưng gây chú ý bởi chiều cao dự kiến lên tới 568 m.

Dự án được liên danh CTCP Du lịch Kim Liên, Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đề xuất tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh, nơi hiện có Khách sạn Kim Liên.

Khu đất có diện tích gần 3,5 ha. Theo phương án đề xuất, dự án gồm hai tòa tháp 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, chiều cao khoảng 568 m, tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m2, chưa tính phần tầng hầm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD.

Nếu được phê duyệt và xây dựng đúng phương án hiện nay, hai tòa tháp sẽ cao hơn Petronas Twin Towers tại Malaysia, qua đó hướng tới vị trí tháp đôi cao nhất thế giới.

Tổ hợp được đề xuất phát triển theo mô hình đa chức năng gồm trung tâm hội nghị quốc tế, không gian biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn, nhà ở và các tiện ích khác.

Dù vậy, Hanoi Twin Towers 99 hiện vẫn là dự án ở giai đoạn đề xuất. Các thông số 99 tầng, 568 m hay tổng vốn 3-3,5 tỷ USD chưa phải quy mô xây dựng đã được triển khai trên thực địa.

Đại dự án ven sông hơn 11.000 ha, vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng

Nếu xét về diện tích, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vượt xa phần lớn các dự án còn lại. Đây là đại dự án trải dài dọc hai bờ sông Hồng, với quy mô nghiên cứu khoảng 11.400 ha.

Theo phương án đã công bố, dự án gồm hai tuyến đại lộ chính chạy dọc hai bên sông với tổng chiều dài hơn 80 km, cùng hệ thống công viên, khu đô thị, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.

Riêng một số cụm công viên có quy mô hàng trăm đến hơn 1.000 ha.

Tổng mức đầu tư của dự án thay đổi theo từng phương án và thời điểm, song đều ở mức hàng trăm nghìn tỷ đồng. Có phương án từng đưa ra con số trên 700.000 tỷ đồng, trong khi một phương án khác lên tới khoảng 855.000 tỷ đồng.

Dự án được triển khai theo mô hình đối tác công tư với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn. Trong các phương án và giai đoạn khác nhau đã xuất hiện những cái tên như Đại Quang Minh, THACO, Hòa Phát, Văn Phú, MIK Group và T&T Group.

Một số hạng mục thành phần đã được khởi công, trong khi toàn bộ dự án vẫn tiếp tục triển khai theo từng phân kỳ.

Khác với các công trình đơn lẻ như sân vận động hay nhà hát, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một tổ hợp hạ tầng - đô thị quy mô rất lớn, có thể làm thay đổi không gian phát triển của cả khu vực ven sông.

Nhà hát hơn 12.700 tỷ đồng bên Hồ Tây

Ở phía Tây Hồ, Sun Group đang triển khai Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 19,1 ha và sử dụng hoàn toàn nguồn vốn xã hội hóa. Điểm nhấn chính là Nhà hát Opera do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế.

Công trình sử dụng thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ mặt nước Hồ Tây, với lớp vật liệu tạo hiệu ứng giống bề mặt ngọc trai.

Nhà hát gồm hai không gian biểu diễn chính. Khán phòng Opera có 1.797 ghế, phục vụ opera, ballet và giao hưởng. Khán phòng đa năng có thể bố trí 1.430 chỗ đứng cùng 216 ghế ban công, tùy loại hình sự kiện.

Ngoài ra, dự án còn có các khu vực diễn tập, bảo tàng, sảnh, không gian văn hóa và công viên nghệ thuật.

Nhà hát Ngọc Trai được khởi công từ tháng 10/2025. Tiến độ tổng thể của cả dự án kéo dài đến năm 2029, trong đó nhà hát được ưu tiên hoàn thành sớm hơn các hạng mục công viên.

Nhìn tổng thể, 5 dự án đang ở những trạng thái khác nhau. Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã đi vào vận hành; sân VinFast - Trống Đồng và Nhà hát Ngọc Trai đang xây dựng; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đang triển khai theo nhiều dự án thành phần; còn Hanoi Twin Towers 99 vẫn ở giai đoạn đề xuất.

Điểm chung là quy mô đều vượt xa phần lớn các công trình thông thường tại Hà Nội, từ trung tâm triển lãm 90 ha, sân vận động 135.000 chỗ, tháp đôi dự kiến cao 568 m đến đại dự án ven sông rộng hơn 11.000 ha.



