5 sao nam “lật kèo” không đáng mặt đàn ông: Cấm vợ sinh con rồi lại ra ngoài "vụng trộm", làm gái trẻ mang bầu

Tại showbiz Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ lựa chọn không sinh con với bạn đời vì nhiều lý do khác nhau như không sẵn sàng chịu trách nhiệm làm cha mẹ, gặp vấn đề sức khỏe hay chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân của 2 người. Không chỉ các sao nữ mà cũng có rất nhiều ngôi sao nam thuyết phục bạn đời thỏa thuận DINK - không sinh con trong thời gian hôn nhân. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng duy trì quyết định này đến tận cùng.

Giới giải trí Hoa ngữ từng chứng kiến 5 sao nam "lật kèo" gây sốc, giữa chừng hối hận về lựa chọn hôn nhân không con cái của mình rồi ra ngoài làm chuyện có lỗi với vợ. Tờ QQ mới đây đã điểm tên 5 ông chồng tồi tệ của Cbiz. Họ là những nam nghệ sĩ từng khiến công chúng vô cùng phẫn nộ khi cấm vợ sinh con, nhưng sau đó lại ngoại tình rồi sinh con với người khác.

Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng

Nhĩ Đông Thăng sinh năm 1957, là đạo diễn, nhà sản xuất phim hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc). Ông có 2 đời vợ, nhưng đều chẳng có con cái. Năm 1995, Nhĩ Đông Thăng kết hôn với vợ đầu Vương Thụy Hà. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài nửa năm. Năm 1999, ông quen biết La Hiểu Văn - 1 cô giáo mầm non, kém nam đạo diễn 13 tuổi. Sau 9 năm hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2008. Nhĩ Đông Thăng đã thuyết phục La Hiểu Văn không sinh con trong 18 năm bên nhau, từ lúc yêu đến cưới và ly hôn vào năm 2017.

Ấy vậy mà đạo diễn này lại lén ra ngoài cặp kè với nhiều người phụ nữ trẻ đẹp khác và có con riêng. Năm 2018, Nhĩ Đông Thăng gây phẫn nộ khi thông báo ông và bạn gái đã có với nhau 1 ái nữ. Thời điểm đạo diễn này khoe con, công chúa nhà ông đã 2 tuổi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nhĩ Đông Thăng đã phản bội La Hiểu Văn đầy đau đớn trong lúc họ vẫn còn là vợ chồng.

Không muốn có con với vợ, nhưng Nhĩ Đông Thăng lại ra ngoài sinh con riêng với cô gái trẻ đẹp khác

Đàm Vịnh Lân

Đàm Vịnh Lân sinh năm 1950, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc huyền thoại của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Thập niên 1970-1990, ông là tên tuổi lớn thống trị làng nhạc xứ Hương Cảng, danh tiếng ngang hàng với Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh. Đàm Vịnh Lân được gọi là "hiệu trưởng" trong showbiz Trung Quốc vì đào tạo không ít nghệ sĩ thành danh, trong đó có Thiên vương Trương Học Hữu.

Tuy nhiên, đời tư của Đàm Vịnh Lân bị đánh giá bê bối. Ông từng dính scandal ngoại tình rúng động. Theo đó, giọng ca huyền thoại này từng bí mật kết hôn với chuyên gia làm đẹp Dương Khiết Vi vào năm 1981. Tuy nhiên, phải đến tận 12 năm sau, Đàm Vịnh Lân mới công khai mối quan hệ vợ chồng với Dương Khiết Vi. Đến giữa thập niên 1990, ông "ăn vụng" với nữ sinh viên Chu Vịnh Đình, có con với cô.

Đáng phẫn nộ là Đàm Vịnh Lân đã nhiều lần ép vợ phá thai với lý do không thích trẻ con. Điều này khiến Dương Khiết Vi bị vô sinh, mãi mãi không thể làm mẹ. Khi bị phát hiện ngoại tình và có con riêng, Đàm Vịnh Lân tuyên bố ông "không thể tuyệt hậu". Quá đau lòng, Dương Khiết Vi bỏ nhà lên chùa sống, ăn chay niệm Phật. Đến năm 2015, Dương Khiết Vi chính thức xuất gia, Đàm Vịnh Lân liền đón mẹ con nhân tình Chu Vịnh Đình về chung sống.

Đàm Vịnh Lân cấm vợ sinh con, khiến người chung chăn gối với mình vô sinh rồi lại có riêng với nữ sinh đại học với lý do "không muốn tuyệt hậu"

Từ Khắc

Từ Khắc là đạo diễn nổi tiếng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ông là người đứng sau loạt tác phẩm kinh điển như Thiến Nữ U Hồn, Hoàng Phi Hồng, Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Kim Ngọc Mãn Đường, Bản Sắc Anh Hùng 3, Hào Môn Dạ Yến... Từ Khắc từng được vinh danh Đạo diễn xuất sắc ở Kim Mã và Kim Tượng, nhận giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á (2017).

Đạo diễn hàng đầu này từng kết hôn với nhà sản xuất Thi Nam Sanh. Họ cùng nhau duy trì cuộc hôn nhân không con cái suốt 36 năm. Lên truyền thông tuyên bố "không thể sống thiếu Thi Nam Sanh", nhưng Từ Khắc lại ngoại tình với nữ trợ lý Nhạc Nhạc - kém ông 34 tuổi - sau lưng vợ. Năm 2014, Từ Khắc chính thức ly hôn Thi Nam Sanh để đến với cô bồ của mình, bất chấp mọi lời chỉ trích của dư luận. Ở tuổi 73, Từ Khắc đã làm IVF để có con với nữ trợ lý Nhạc Nhạc.

Đạo diễn tài ba của showbiz Hoa ngữ bỏ vợ để chạy theo cô trợ lý trẻ kém 34 tuổi

Đạo diễn Dương Đức Xương

Dương Đức Xương là đạo diễn tài năng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ông từng 3 lần vào đề cử Cành Cọ Vàng cho phim hay nhất tại Cannes, 1 lần nhận đề cử Gấu vàng cho phim hay nhất tại LHP Berlin, tác phẩm Yi Yi (2000) của Dương Đức Xương nằm trong top 10 phim hay nhất thế kỷ 21 trong danh sách 50 phim do Hollywood Reporter bình chọn.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Dương Đức Xương luôn mang tiếng xấu là kẻ hủy hoại cuộc đời của là "nữ hoàng nhạc nhẹ" Thái Cầm. Cặp sao quen biết nhau 1984, khi Thái Cầm tham gia tác phẩm Thanh Mai Chúc Mã. Sau khi kết hôn, Dương Đức Xương đề nghị Thái Cầm duy trì mối quan hệ vợ chồng không tình dục, không bị ràng buộc bởi xác thịt trong 10 năm để ông tập trung phát triển sự nghiệp. Vì yêu Dương Đức Xương, Thái Cầm đồng ý.

Thái Cầm đồng ý với yêu cầu hôn nhân không ràng buộc xác thịt với Dương Đức Xương

Thế nhưng, Dương Đức Xương vào đúng kỷ niệm 10 năm ngày cưới lại công khai phản bội vợ, cho biết ông đã yêu nữ nghệ sĩ piano kém ông 18 tuổi - Bành Khải Lập. Dương Đức Xương sau đó chấm dứt hôn nhân với Thái Cầm, rồi tái hôn và sinh con với Bành Khải Lập.

Dương Đức Xương đã ngoại tình với nữ nghệ sĩ piano kém ông 18 tuổi - Bành Khải Lập

Năm 1999, Thái Cầm đăng ký kết hôn với bạn trai doanh nhân tên Jason tại Mỹ. Jason đã ở bên bà vượt qua giai đoạn khó khăn vì bệnh ung thư vú, nhưng rồi hôn nhân này cũng kết thúc bằng ly hôn vì cả 2 không thể có con. Chính cuộc hôn nhân với Dương Đức Xương đã khiến Thái Cầm bỏ lỡ cơ hội sinh nở, mất đi thiên chức làm mẹ. Dù vậy, Thái Cầm vẫn không oán hận hay trách móc chồng cũ. Năm 2007, khi Dương Đức Xương qua đời vì ung thư ruột kết, bà đã gửi lời thương tiếc, viết lá thư kể lại mối quan hệ kể lại câu chuyện tình yêu của hai người.

Nhạc sĩ La Đại Hựu

La Đại Hựu sinh năm 1954, là ca sĩ và nhạc sĩ tài hoa của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Năm 1999, ông kết hôn và từ chối sinh con với vợ với lý do ghét con nít. 2 năm sau, cuộc hôn nhân của La Đại Hựu đổ vỡ. Thế nhưng, khi tái hôn cô gái tên Elaine Lee, La Đại Hựu lại thông báo đã nhờ IVF để có con với lý do "bỗng dưng muốn làm cha" sau khi nghe vợ hiện tại thuyết phục.

La Đại Hựu quay xe muốn có con khi tái hôn, dù trước đó ông nói ghét con nít và từ chối sinh con với người vợ đầu

Nguồn: China Times, On, Weibo