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5 'quái xế' bị phạt hơn 22 triệu đồng từ video gửi qua VNeTraffic

Viên Minh
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Từ video người dân gửi qua VNeTraffic, CSGT Lào Cai xác minh 5 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông trên Quốc lộ 32, tổng tiền phạt 22,775 triệu đồng.

Thông qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận một video phản ánh nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy có nhiều dấu hiệu vi phạm trên Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Tà Sung, xã Tú Lệ.

Từ hình ảnh được cung cấp, lực lượng chức năng xác minh phương tiện, nhận diện những người liên quan và làm rõ vụ việc. Đến 9h30 ngày 8/9, công an xác định được 5 trường hợp. Khi được mời làm việc, cả 5 người đều thừa nhận các hành vi vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy nhóm này mắc nhiều lỗi khi tham gia giao thông. Các vi phạm được xác định gồm không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và không có đăng ký xe.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm, tạm giữ các phương tiện liên quan.

Ngoài những lỗi trên, một số trường hợp còn chạy xe thành hàng ngang từ 3 xe trở lên, không đi về phía bên phải theo chiều di chuyển và điều khiển xe mô tô khi chưa đáp ứng điều kiện về độ tuổi.

Với các vi phạm được xác định, tổng số tiền phạt đối với 5 trường hợp là 22,775 triệu đồng.

Đáng chú ý, L.A.L. (SN 2008), bị xác định ngoài các lỗi nêu trên còn không có giấy phép lái xe. Người này đồng thời sử dụng điện thoại để quay video trong lúc đang lái xe.

Theo lực lượng chức năng, việc sử dụng điện thoại khi lái xe khiến tài xế bị phân tán sự chú ý, hạn chế khả năng quan sát và xử lý các tình huống phát sinh trên đường, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết việc người dân cung cấp hình ảnh, video vi phạm qua VNeTraffic là nguồn thông tin giúp lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tiếp tục sử dụng ứng dụng này để phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo, Facebook chú ý thông báo mới nhất từ công an
Tags

VNeTraffic

Lào Cai

Quốc lộ 32

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