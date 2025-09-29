Câu hỏi 1/5

Hỏi: Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh trong tiểu thuyết Kim Dung thực chất là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Cả hai được biết đến vì đã tham gia vào sự kiện nào dưới đây?

A. Lừa Lữ Văn Đức về khả năng đánh bại quân Mông Cổ, gây ra thảm kịch. đúng B. Được triều đình trao tặng danh hiệu đại tướng sau những chiến công lớn. sai C. Hợp tác với quân Mông Cổ để bảo vệ Nam Tống khỏi sự xâm lược. sai D. Cùng nhau xây dựng một đế chế mạnh mẽ vào cuối thời Nam Tống. sai