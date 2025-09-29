Đáp án đúng là: A. Lừa Lữ Văn Đức về khả năng đánh bại quân Mông Cổ, gây ra thảm kịch.
Giải thích: Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc vào cuối thời Nam Tống. Trong tiểu thuyết Kim Dung, cả hai bị liên đới đến âm mưu lừa dối Lữ Văn Đức, nói rằng họ chỉ cần 302 người là đủ để đánh bại quân Mông Cổ. Tuy nhiên, kết quả là thành thất thủ và binh lính chết oan uổng. Hình ảnh của họ trong tiểu thuyết Kim Dung mang tính tiêu cực, trái ngược với lịch sử thực tế.
Đáp án đúng là: B. Tiêu Phong là đại thần của Khiết Đan
Giải thích: Tiêu Phong trong "Thiên Long Bát Bộ" được xây dựng dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, là đại thần của Khiết Đan. Tiêu Phong đã giúp triều đại Khiết Đan tiêu diệt bộ tộc Trở Bốc và sau đó phát hiện âm mưu phản loạn của Gia Luật Trùng Nguyên. Với những chiến công này, Tiêu Phong được kính trọng và phong làm Nam Viện Đại Vương.
Đáp án đúng là: B. Phản bội nhà Minh, mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh vào
Giải thích: Ngô Tam Quế là một tướng lĩnh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nhưng ông đã phản bội nhà Minh và mở cửa Sơn Hải Quan cho quân Thanh xâm lược Trung Quốc. Sau khi làm việc cho nhà Thanh, ông trở thành một tướng lĩnh nổi bật trong triều đại này, nhưng danh tiếng của ông trong lịch sử rất tiêu cực, bị coi là kẻ bán nước cầu vinh.
Đáp án đúng là: A. Một đạo sĩ nổi tiếng vì đức hạnh trong Đạo giáo
Giải thích: Khưu Xứ Cơ là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, là một đạo sĩ nổi tiếng với sự đức hạnh và là một trong những thành viên của Toàn Chân Giáo. Ông được Thành Cát Tư Hãn mến phục và mời đến gặp mặt. Sau đó, Khưu Xứ Cơ sống tại Bắc Kinh cho đến khi qua đời. Hình ảnh của ông trong tiểu thuyết Kim Dung rất khác so với ngoài đời thực, nơi ông được thể hiện như một người hiền lành và đức độ.
Đáp án đúng là: A. Một đạo sĩ hiền lành và đức hạnh
Giải thích: Doãn Chí Bình trong "Thần Điêu Hiệp Lữ" là nhân vật gây bất ngờ nhất đối với nhiều độc giả. Độc giả ghét nhân vật này vì đã "vấy bẩn" Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, ngoài đời, Doãn Chí Bình là một đạo nhân đức cao vọng trọng trong Đạo giáo, không hề tham gia vào các cuộc chiến giang hồ hay có mối quan hệ với phụ nữ. Sự khác biệt giữa hình ảnh trong tiểu thuyết và thực tế đã khiến nhiều tín đồ Đạo giáo phản đối việc Kim Dung đưa nhân vật này vào câu chuyện.