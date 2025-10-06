5 mỹ nhân bị khán giả Trung Quốc ghét nhất

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các ngôi sao Hàn Quốc nổi danh khắp toàn cầu. Tuy nhiên, họ khó kiếm sống tại Trung Quốc do gặp phải lệnh hạn chế. Bên cạnh đó, khán giả Trung Quốc còn liệt kê top 5 ngôi sao bị ghét nhất vì đã có hành vi và phát ngôn xúc phạm tới Trung Quốc với bình luận: "Nếu sáng tạo văn hóa mà mất đi sự tôn trọng, kính sợ thì dù là ngôi sao nổi tiếng nhất cũng bị tẩy chay".

Jun Ji Hyun bị yêu cầu cấm sóng

Theo Thời báo Hoàn Cầu , danh tiếng của Jun Ji Hyun tại thị trường Hoa ngữ đang bị tụt dốc nghiêm trọng. Trước đó, trong bộ phim Tempest (Giông tố) lời thoại "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh?" đã khiến hàng triệu khán giả nổi giận, họ cho rằng đây là hành vi bôi nhọ và bóp méo hình ảnh đất nước.

Tranh cãi leo thang khi bộ phim sử dụng cảnh quay ở Hong Kong (Trung Quốc), với biển hiệu chữ Hán phồn thể nhưng lại gắn mác là thành phố Đại Liên (Liêu Ninh). Khung cảnh tối tăm, cũ kỹ khiến nhiều người tin rằng ê-kíp cố tình bôi xấu diện mạo thành phố Trung Quốc.

Jun Ji Hyun bị chỉ trích vì lời thoại phim gây sốc, thái độ coi thường bạn diễn Trung Quốc.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, nhiều người tràn vào trang mạng xã hội của các thương hiệu mà Jun Ji Hyun làm đại diện để chỉ trích. Điểm số của Tempest trên Douban rơi thẳng từ 7,1 xuống 4,2, với hơn 70% đánh giá một sao. Mặt khác, Jun Ji Hyun còn bị cho là có thái độ khinh thường bạn diễn Lý Băng Băng khi hợp tác trong bộ phim Tuyết Hoa và cây quạt bí mật.

Yoona gây tranh cãi từ bộ phim Ngự trù của bạo chúa

Nữ ca sĩ Yoona là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SNSD có độ phủ sóng toàn cầu. Cô cũng từng sang Trung Quốc đóng phim Võ thần Triệu Tử Long và còn nói tiếng Trung trôi chảy. Có thể nói Yoona vốn được khán giả Trung Quốc ưu ái, hồi tháng 3, khi cô tới Thượng Hải tham gia sự kiện, hàng nghìn người hâm mộ Trung Quốc đã có mặt để ủng hộ.

Tuy nhiên, mới đây bộ phim Ngự trù của bạo chúa do Yoona đóng chính trong tập 8 có những tình tiết gây tranh cãi. Nội dung phim xoay quanh cuộc nấu ăn giữa các đầu bếp, trong đó có ngự trù của đoàn sứ thần nước Đại Minh do Đường Bạch Long (Jo Jae Yoon đóng) dẫn đầu.

Tình tiết phim có đề cập đến việc "đầu bếp Đại Minh sang Triều Tiên học nấu ăn" hay "bậc thầy ẩm thực Tứ Xuyên của Đại Minh lần đầu thấy ớt ở Triều Tiên", "ẩm thực Tứ Xuyên thua món cơm trộn"... Những nội dung này gây tranh cãi tại Trung Quốc vì khán giả cho rằng phim cố tình hạ thấp ẩm thực xứ Trung, ẩn ý ẩm thực Trung Quốc phải học hỏi từ quốc gia khác. Vì vậy, Yoona bị nhiều khán giả tẩy chay, người xem cho rằng cô phải chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn phim của mình.

Phim của Yoona bị chê "bóp méo lịch sử nghiêm trọng" khiến nữ diễn viên chịu ảnh hưởng.

Jang Nara mất hết sự nghiệp vì một lần lỡ lời

Jang Nara từng là hiện tượng tại Trung Quốc ở giai đoạn 2004 - 2008. Cô đóng chính loạt tác phẩm nổi tiếng như Công chúa bướng bỉnh, Tình yêu trong trắng, Thất diện ca nữ, Thái y nghịch ngợm. .. Thậm chí Jang Nara còn là ngôi sao gốc Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong MV Bắc Kinh chào đón bạn - ca khúc chủ đề của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Jang Nara từ con cưng trở thành tội đồ của khán giả Trung Quốc vì một câu nói.

Tuy nhiên, trong một lần phỏng vấn, Jang Nara đã lỡ miệng rằng: "Mỗi lần làm phim thiếu tiền, tôi luôn tới Trung Quốc để làm việc". Từ đó, khán giả Trung Quốc cho rằng cô thiếu tôn trọng người hâm mộ xứ tỷ dân, chỉ muốn lợi dụng thị trường này để kiếm tiền. Dù Jang Nara đã mở họp báo giải thích, xin lỗi, cô vẫn bị công chúng Trung Quốc tẩy chay, bị gọi là kẻ vô ơn.

Lee Jung Hyun - lời nói dối khiến khán giả quay lưng

Nữ ca sĩ huyền thoại Lee Jung Hyun (nghệ danh Ava) từng được khán giả Trung Quốc yêu mến khi tham gia các buổi biểu diễn giao lưu văn hóa Trung - Hàn. Cô cũng học tiếng Trung để song ca bài Độc nhất vô nhị với ca sĩ Tôn Duyệt. Lee Jung Hyun thậm chí còn được khán giả Hoa ngữ yêu mến gọi là "Tấm gương cho nghệ sĩ tích cực trao đổi văn hóa Trung - Hàn".

Thế nhưng, trong một chương trình truyền hình Lee Jung Hyun kể rằng khi tới Trung Quốc, cô và người quản lý đã gặp "sơn tặc". Người đại diện xin tha nhưng không hiệu quả, chỉ đến khi Lee Jung Hyun cất tiếng hát mới khiến đám sơn tặc sợ hãi bỏ trốn.

Nữ ca sĩ, diễn viên Lee Jung Hyun bị chỉ trích vì bịa chuyện làm ảnh hưởng tới hình ảnh Trung Quốc.

Câu chuyện của Lee Jung Hyun khiến người Trung Quốc tức giận vì vô lý và nội dung mang ý nghĩa bôi nhọ hình ảnh đất nước, tuyên truyền sai về an ninh trật tự tại Trung Quốc.

Búp bê Han Chae Young chê đồ ăn đường phố Trung Quốc "bẩn"

Nữ diễn viên Han Chae Young từng được mệnh danh là "Búp bê xứ Hàn" hiện tại đã bước sang tuổi 45. Cô phát triển công việc làm người bán hàng trên các trang mạng Trung Quốc. Hiện tại, một số ngôi sao xứ Hàn lợi dụng danh tiếng thời trẻ của mình, ký hợp đồng làm KOL với các công ty MCN, trở thành nhà sáng tạo nội dung để giới thiệu sản phẩm.

Tuy nhiên, Han Chae Young bị đánh giá là có thái độ thiếu chuyên nghiệp, không nhiệt tình và không thể giao lưu với khán giả Trung Quốc vì chỉ nói được tiếng Hàn. Trong khi đó, Lee Da Hae cũng làm công việc tương tự nhưng cải thiện khả năng nghe nói rất tốt.

Han Chae Young thể hiện thái độ qua loa trong livestream.

Vì vậy, khán giả Trung Quốc cho rằng Han Chae Young muốn kiếm tiền tại đây nhưng có thái độ khinh thường chính người mua. Đồng thời, trong quá khứ, cô từng chê đồ ăn đường phố Trung Quốc bẩn, nhấn thích bài viết công kích Trung Quốc.