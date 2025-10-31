Dave Lee là một du khách tới từ Mỹ. Trước khi đến Việt Nam, kiến thức của anh về ẩm thực của dải đất hình chữ S chủ yếu chỉ gói gọn trong 2 món nổi tiếng bậc nhất, đó là phở và bánh mỳ kẹp.

Anh Dave Lee trong chuyến du lịch năm 2023 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đặt chân tới Việt Nam, anh Dave mới nhận ra ẩm thực của quốc gia này có nhiều điều tuyệt vời hơn thế. Theo anh, Việt Nam - một đất nước nổi tiếng với hương vị đậm đà và truyền thống ẩm thực phong phú có vô số những món tráng miệng đa dạng và thú vị như chính vẻ đẹp thiên nhiên của nó.

Dưới đây là 5 trong số những món tráng miệng được anh Dave Lee bình chọn là "đỉnh nhất" của Việt Nam bởi sự ngọt ngào và độ ngon miễn bàn của chúng.

Hãy thử xem bạn đã được nếm thử bao nhiêu trong số đó nhé.

1. Bánh cam

Bánh cam, hay còn gọi là bánh rán vừng.

Bánh cam thực chất là một loại bánh rán phổ biến ở Việt Nam, được làm từ bột gạo nếp, bên trong có nhân đậu xanh ngọt và được áo một lớp mè (vừng) bên ngoài trước khi chiên vàng giòn.

Tên gọi bánh cam xuất phát từ hình dáng tròn của nó giống quả cam, chứ không liên quan đến hương vị của quả cam. Bánh cũng có phiên bản bánh rán mặn, với nhân thịt, miến, mộc nhĩ.

Nếu như ở miền Nam, người dân đã quen với tên gọi "bánh cam", thì ở miền Bắc, món ăn này chỉ được biết đến với tên gọi bánh rán vừng, và nếu bạn nói đến bánh cam thì sẽ không ai biết đó là loại bánh gì.

2. Bánh chuối

Bánh phô mai mát cha và bánh chuối (phải)

Bánh chuối là một loại bánh được chế biến bằng cách sử dụng chuối làm thành phần chính, cùng với những nguyên liệu làm bánh thông thường. Món ăn có thể được chế biến dưới nhiều hình dạng khác nhau, chẳng hạn như bánh nhiều lớp, như bánh muffin và cupcake.

Món bánh này có thể có nhiều biến thể, như bánh chuối chiên, bánh chuối hấp, bánh chuối phồng, tùy thuộc vào văn hóa và công thức của từng vùng miền.

3. Chè 3 màu

Chè 3 màu là món tráng miệng phổ biến rất được ưa chuộng đặc biệt vào mùa hè.

Chè 3 màu là món tráng miệng truyền thống của Việt Nam, đặc trưng bởi sự kết hợp giữa 3 lớp nguyên liệu có màu sắc đẹp mắt như đỏ (đậu đỏ), vàng (đậu xanh) và xanh (thạch lá dứa hoặc rau câu), tạo nên kết cấu tương phản và hương vị ngọt ngào, tinh tế.

Món chè này có vị ngọt bùi từ các loại đậu, béo ngậy của nước cốt dừa và thường được dùng lạnh hoặc thêm đá để giải nhiệt, cực kỳ thích hợp để thưởng thức trong những ngày hè nắng nóng.

4. Chè hạt sen

Chè hạt sen không chỉ là món ngon mà còn rất bổ dưỡng.

Chè hạt sen là một món tráng miệng truyền thống của Việt Nam với vị ngọt thanh, được làm từ hạt sen kết hợp với các nguyên liệu khác như đường, nhãn nhục, táo đỏ, bột sắn dây để tạo thành món chè có vị ngọt thanh, bùi bùi và thơm mát. Món này không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như an thần, giúp ngủ ngon, bồi bổ cơ thể và giải nhiệt.

Món ăn Việt Nam này có nguồn gốc từ Huế, thể hiện được sự cầu kỳ, tỉ mỉ và cực tinh tế của người Huế. Thực ra, món chè này được tạo ra để phục vụ trong cung đình Huế, có lịch sử gắn liền với ẩm thực cung đình và được cho là món ăn để bồi bổ sức khỏe cho vua chúa.

"Ngày nay, chè hạt sen là một món ăn đặc trưng của những dịp đặc biệt, chẳng hạn như món tráng miệng trong đám cưới của anh bạn Nick của tôi, hoặc xuất hiện trong chuyến hành trình xuyên Thái Bình Dương của tôi", anh Dave Lee cho biết.

"Thành phần chính, hạt sen, được tôn sùng trong văn hóa Việt Nam vì đặc tính dược liệu (giúp thư giãn và ngủ ngon) và vị ngọt nhẹ. Trong món tráng miệng thơm ngon này, hạt sen được ninh cho đến khi mềm, thường là trong nước dùng có vị ngọt nhẹ, có thể thêm lá dứa hoặc gừng để tăng thêm hương vị và mùi thơm.Kết cấu của chè hạt sen rất êm dịu và dễ chịu, với hạt sen mềm tạo nên vị dai, mềm. Món tráng miệng này có thể dùng nóng hoặc lạnh", anh Dave Lee chia sẻ.

5. Chuối nếp nướng

Chuối nếp nướng chấm cùng nước cốt dừa là món tráng miệng gây thương nhớ cho nhiều du khách.

Chuối nếp nướng là một món tráng miệng của Việt Nam được nhiều người yêu thích, kết hợp vị ngọt tự nhiên của chuối với hương vị thơm ngon, bùi dẻo của gạo nếp. Món tráng miệng này được làm từ chuối sứ (còn gọi là chuối xiêm) bọc trong lớp xôi nếp dẻo, sau đó được nướng vàng đều 2 mặt. Món ăn này có nguồn gốc từ Bến Tre, nổi tiếng với vị ngọt thơm của chuối, dẻo béo của nếp và có thể ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy, tạo nên một sự hòa quyện hài hòa khiến thực khách khó có thể cưỡng lại.

"Cho dù đó là chuối nếp nướng, một món ngon làm từ chuối nướng cuộn trong xôi, hay các món chè 3 màu, chè hạt sen thì những món ăn này cũng là một phần không thể thiếu của ẩm thực Việt Nam, giống như phở và bánh mì. Tôi biết đến các món tráng miệng Việt Nam trong chuyến đi đến đất nước Đông Nam Á này vào năm 2023. Kể từ đó, tôi vẫn tiếp tục thử những món ăn Việt Nam mới tại quê nhà ở Austin", anh Dave Lee kết luận.

Gia Linh (Theo Feastio)