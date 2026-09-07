5 lời khuyên cho tất cả các gia đình đun nước máy để uống

Đun nước máy để uống là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình.

Nước máy sau khi được đun sôi thường được các gia đình rót vào bình, chai hoặc ấm để dùng dần trong ngày. Chính vì quá quen thuộc nên nhiều người chỉ chú ý tới việc "nước đã sôi chưa" mà ít để ý chiếc ấm có sạch không, bình đựng được vệ sinh thế nào hay phần nước cũ còn lại nên xử lý ra sao. Nếu nhà bạn cũng đang làm việc này hằng ngày, dưới đây là 5 lời khuyên hữu ích để việc đun, sử dụng và bảo quản nước được hợp lý, vệ sinh hơn.

1. Đừng quên vệ sinh cả đầu vòi trước khi lấy nước

Chiếc ấm sạch nhưng nước lại được lấy qua một đầu vòi lâu ngày bám cặn thì việc vệ sinh mới chỉ làm được một nửa. Đầu tạo bọt của vòi nước có thể tích tụ cặn khoáng và các chất bẩn theo thời gian, vì vậy mọi người nên kiểm tra và vệ sinh định kỳ theo cấu tạo của vòi. Đặc biệt, nếu vừa sửa đường ống, nhà lâu ngày không có người ở hoặc nước tại vòi xuất hiện màu, mùi hay cặn bất thường, đừng vội lấy nước đó cho thẳng vào ấm. Gia đình nên kiểm tra nguyên nhân và tình trạng nguồn nước trước.

2. Ấm đun nước cũng cần được vệ sinh định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, đáy và thành ấm có thể xuất hiện lớp cặn trắng hoặc cặn khoáng, đặc biệt ở những khu vực có nước chứa nhiều khoáng chất. Đây cũng là lúc mọi người nên vệ sinh ấm thay vì chỉ tráng qua bằng nước rồi tiếp tục sử dụng. Với ấm điện, gia đình cần vệ sinh đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tuyệt đối không ngâm toàn bộ phần thân có linh kiện điện vào nước. Sau khi làm sạch, hãy tráng kỹ và để ráo trước khi tiếp tục sử dụng. Nếu ấm có dấu hiệu hư hỏng, dây điện xuống cấp hay bộ phận đóng ngắt hoạt động bất thường, không nên cố dùng chỉ vì thiết bị vẫn còn đun nóng được.

3. Nước đun xong nên đựng trong dụng cụ sạch và có nắp

Một lỗi khá đơn giản là đun nước rất kỹ nhưng sau đó lại rót vào chiếc bình lâu ngày chưa được vệ sinh. Bình, chai hay ca dùng để chứa nước uống cũng cần được rửa thường xuyên và giữ sạch, thay vì liên tục châm nước mới vào mà không vệ sinh bên trong. Sau khi nước nguội đến mức phù hợp với loại dụng cụ đang sử dụng, gia đình nên đậy nắp để hạn chế bụi và các chất bẩn từ môi trường rơi vào. Đồng thời, hãy lựa chọn bình chứa phù hợp với thực phẩm và nhiệt độ của nước; không nên tùy tiện rót nước vừa sôi vào những chai nhựa vốn không được thiết kế để chứa đồ uống nóng.

4. Đừng biến bình nước thành kiểu "nước mới châm vào nước cũ" liên tục

Đây là thói quen khá nhiều nhà mắc phải. Trong bình vẫn còn một ít nước từ lần trước, mọi người đun mẻ mới rồi đổ thêm vào cho đầy. Ngày hôm sau lại tiếp tục làm như vậy khiến chiếc bình gần như chẳng bao giờ được làm sạch hoàn toàn. Cách đơn giản hơn là gia đình chỉ nên đun lượng nước phù hợp với nhu cầu, dùng hết hoặc xử lý phần nước còn lại rồi vệ sinh bình trước khi bắt đầu một mẻ mới. Việc này vừa giúp dụng cụ chứa nước được làm sạch thường xuyên, vừa tránh tình trạng khó biết phần nước trong bình đã được để từ bao giờ. Nếu nhà có nhiều người, bạn cũng có thể sử dụng hai bình luân phiên: một bình đang dùng và một bình đã được rửa sạch, để khô. Cách nhỏ này khiến việc duy trì vệ sinh hằng ngày thuận tiện hơn khá nhiều.

5. Đừng đun quá nhiều chỉ để tích nước uống trong nhiều ngày

Ấm càng lớn không có nghĩa mỗi lần gia đình phải đun đầy ấm. Nếu một ngày chỉ sử dụng một lượng nhất định, mọi người nên ước lượng tương đối nhu cầu rồi đun vừa đủ. Nhờ vậy, nước không phải nằm trong bình quá lâu và gia đình cũng có cơ hội vệ sinh dụng cụ chứa thường xuyên hơn. Với nước đã đun để uống, điều quan trọng là hạn chế để nước và dụng cụ chứa bị tái nhiễm bẩn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, bình nên được đậy kín, đặt ở nơi sạch sẽ và tránh việc nhiều người dùng cốc hoặc vật dụng không sạch múc trực tiếp vào bình. Nếu thấy nước đã bảo quản xuất hiện mùi, vị, màu sắc hoặc cặn bất thường, mọi người không nên chỉ đun lại rồi tiếp tục uống mà nên bỏ phần nước đó, vệ sinh dụng cụ và kiểm tra nguyên nhân.

Đun nước máy để uống vốn là một việc rất đơn giản. Vì vậy, gia đình cũng không cần biến nó thành quy trình quá cầu kỳ. Chỉ cần nhớ một vòng khá dễ: lấy nước từ vòi sạch, giữ ấm đun sạch, dùng bình chứa phù hợp, không châm nước mới liên tục vào nước cũ và đun lượng vừa đủ dùng. Những thói quen nhỏ này sẽ giúp việc sử dụng nước đun hằng ngày gọn gàng và vệ sinh hơn.