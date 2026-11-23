Cuối năm nhiều gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới nhưng lại dễ bỏ quên một vị trí quan trọng: Bồn nước trên mái nhà, sân thượng.

Bồn nước inox, bồn nhựa đặt trên sân thượng hoặc mái nhà là nơi dự trữ nước sinh hoạt của nhiều gia đình. Tuy nhiên, vì nằm ở vị trí cao, ít khi nhìn thấy nên không ít người chỉ quan tâm đến bồn nước khi xảy ra tình trạng rò rỉ, nước có mùi lạ hoặc chảy yếu. Trong khi đó, sau thời gian dài sử dụng, bên trong bồn có thể xuất hiện cặn lắng, còn nắp đậy, đường ống và các bộ phận bên ngoài cũng có nguy cơ xuống cấp. Nhân dịp tổng vệ sinh cuối năm, mọi người nên dành thời gian kiểm tra và chăm sóc thiết bị này để yên tâm hơn khi bước sang năm mới.

1. Đừng đợi nước có mùi lạ mới nghĩ đến việc vệ sinh bồn

Nhiều gia đình cho rằng nước vẫn trong, không có mùi bất thường thì bồn chứa chắc chắn sạch. Thực tế, cặn khoáng, bùn cát hoặc các chất lắng đọng vẫn có thể tích tụ dưới đáy bồn sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt nếu nguồn nước đầu vào không ổn định. Vì vậy, nếu đã lâu chưa vệ sinh, mọi người nên chủ động kiểm tra bên trong thay vì chỉ quan sát nước chảy ra từ vòi. Tần suất vệ sinh cần dựa vào chất lượng nguồn nước, tình trạng bồn và hướng dẫn của nhà sản xuất, không có một mốc thời gian cố định phù hợp với mọi gia đình.

2. Vệ sinh đúng cách, tránh làm hỏng bề mặt bồn nước

Khi vệ sinh bồn nước, trước tiên cần khóa nguồn cấp nước, ngắt điện máy bơm liên quan và xả bớt nước để thuận tiện thao tác. Sau đó, có thể sử dụng bàn chải mềm, khăn sạch và nước để loại bỏ cặn bám ở những vị trí tiếp cận được. Với các chất tẩy rửa hoặc khử trùng, cần chọn sản phẩm phù hợp với bồn chứa nước sinh hoạt và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng, súc xả đầy đủ trước khi dùng lại. Đặc biệt, không nên tùy tiện đổ hóa chất tẩy rửa mạnh vào bồn, pha trộn nhiều loại chất tẩy hoặc dùng vật sắc nhọn cạo mạnh bề mặt inox, nhựa. Những cách làm này có thể gây hư hại vật liệu hoặc để lại hóa chất không mong muốn trong nguồn nước. Nếu bồn lớn, khó tiếp cận, gia đình nên thuê đơn vị vệ sinh chuyên nghiệp thay vì tự chui vào bên trong, bởi không gian kín có thể tiềm ẩn nguy hiểm.

3. Kiểm tra nắp bồn, đừng chỉ chăm chăm làm sạch bên trong

Một chiếc bồn vừa được cọ rửa sạch sẽ vẫn có thể nhanh chóng bị nhiễm bẩn trở lại nếu nắp đậy không kín. Bồn nước đặt ngoài trời thường xuyên chịu tác động của nắng, mưa và gió, khiến nắp, gioăng hoặc các chi tiết nhựa có thể bị lão hóa theo thời gian. Nhân dịp cuối năm, mọi người nên kiểm tra xem nắp bồn có được cố định chắc chắn hay không, có xuất hiện khe hở, nứt vỡ hoặc dấu hiệu côn trùng, động vật nhỏ xâm nhập hay không. Các lỗ thông hơi, đường tràn cũng cần được bảo vệ phù hợp để hạn chế bụi bẩn và sinh vật lọt vào, đồng thời vẫn bảo đảm chức năng thông khí, thoát nước của bồn.

4. Đừng bỏ qua chân đế và hệ thống đường ống

Đây là lời khuyên đặc biệt quan trọng với những gia đình đặt bồn nước trên mái nhà hoặc sân thượng. Một bồn nước dung tích 1.000 lít khi chứa đầy có thể mang khối lượng nước khoảng 1 tấn, chưa tính trọng lượng bản thân bồn và các phụ kiện. Vì vậy, hệ thống giá đỡ, chân đế và vị trí đặt bồn cần bảo đảm khả năng chịu lực.

Khi kiểm tra, hãy chú ý các dấu hiệu như chân đế bị gỉ sét, biến dạng, bồn nghiêng lệch, đường ống rò rỉ hoặc các mối nối không còn chắc chắn. Nếu phát hiện bất thường, nên nhờ người có chuyên môn đánh giá và xử lý, không tự ý kê thêm gạch đá hoặc di chuyển bồn khi đang chứa đầy nước. Với bồn đặt ở vị trí cao, tuyệt đối không leo trèo lên mái tôn hoặc mép sân thượng thiếu biện pháp bảo vệ để kiểm tra.

5. Biến việc kiểm tra bồn nước thành một phần của kế hoạch chăm sóc nhà cửa cuối năm

Tổng vệ sinh cuối năm thường tập trung vào phòng khách, phòng ngủ, bếp và bàn thờ, trong khi những thiết bị nằm khuất tầm mắt lại dễ bị bỏ quên. Thay vì chờ đến khi nước sinh hoạt gặp vấn đề, gia đình có thể tranh thủ dịp này rà soát tình trạng bồn chứa, ghi lại thời điểm vệ sinh gần nhất và lên lịch kiểm tra phù hợp cho năm tiếp theo. Nếu phát hiện bồn bị nứt, rò rỉ, có cặn bất thường hoặc nước xuất hiện màu, mùi lạ, cần tìm hiểu nguyên nhân trước khi tiếp tục sử dụng. Việc vệ sinh bồn chỉ xử lý được một phần vấn đề; chất lượng nước đầu vào và hệ thống đường ống cũng cần được xem xét khi có dấu hiệu bất thường.

Cuối năm là thời điểm thích hợp để chăm sóc lại những góc nhỏ ít được chú ý trong ngôi nhà. Một chiếc bồn nước sạch, nắp đậy kín và hệ thống lắp đặt an toàn không chỉ giúp việc sử dụng nước sinh hoạt thuận tiện hơn mà còn giúp gia đình bớt đi một nỗi lo khi bước sang năm mới.