Bồn nước trên mái thường nằm ngoài tầm mắt nên rất dễ bị gia đình bỏ quên.

Ngày nào cũng mở vòi thấy nước chảy bình thường, ít ai nghĩ đến chiếc bồn đang nằm trên mái nhà hoặc sân thượng. Có những gia đình từ lúc lắp bồn đến vài năm sau gần như không kiểm tra lại, bởi thiết bị này ít phải thao tác trực tiếp và cũng chẳng gây chú ý nếu vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng, một bồn nước khi chứa đầy có khối lượng rất lớn. Chẳng hạn, riêng 1.000 lít nước đã có khối lượng xấp xỉ 1 tấn, chưa tính bản thân bồn và hệ thống chân đỡ. Vì vậy, nếu đã lâu chưa kiểm tra, gia đình không nhất thiết phải quá lo lắng nhưng cũng không nên tiếp tục bỏ quên. Một lần quan sát kỹ từ ngoài vào trong có thể giúp phát hiện sớm những vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

1. Đừng vội nhìn vào bồn, hãy kiểm tra vị trí đặt và chân đỡ trước

Khi lên kiểm tra, nhiều người thường chú ý ngay xem thân bồn có thủng hay rò nước không. Tuy nhiên, phần phía dưới cũng quan trọng không kém. Hãy quan sát xem bồn còn đứng cân bằng hay đã có dấu hiệu nghiêng, chân đỡ có biến dạng, rỉ sét nghiêm trọng, lỏng liên kết hay xuất hiện bất thường nào không. Đồng thời, khu vực nền bên dưới cũng cần ổn định, không có dấu hiệu lún, nứt hoặc khiến các chân chịu lực không đều. Bồn nước cần được đặt trên bề mặt phẳng, chắc chắn, chân đế ổn định và phù hợp với thiết kế của bồn. Bởi vậy, nếu phát hiện bồn nghiêng hoặc chân đỡ có vấn đề, gia đình không nên tự lấy gạch, đá hay miếng gỗ chèn vào bên dưới để cân lại. Với một bồn chứa hàng trăm đến hàng nghìn lít nước, việc kê đệm tùy tiện có thể khiến tải trọng phân bố không đúng. Nếu không chắc tình trạng chân đỡ hay vị trí đặt còn đảm bảo hay không, nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra trực tiếp.

2. Quan sát thân bồn, nhưng đừng thấy một vết bẩn đã vội kết luận bồn hỏng

Sau thời gian dài ở ngoài trời, bề mặt bồn có thể bám bụi, ố hoặc thay đổi vẻ ngoài. Điều gia đình cần quan tâm hơn là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chứa nước. Hãy quan sát quanh thân và đáy bồn xem có vị trí nào rò rỉ, móp méo bất thường, nứt hoặc hư hỏng rõ rệt hay không. Với bồn inox, có thể chú ý thêm những khu vực xuất hiện dấu hiệu ăn mòn bất thường; còn với bồn nhựa, cần quan sát tình trạng nứt, biến dạng hoặc xuống cấp của thân bồn. Nếu thấy nước rỉ ra nhưng chưa xác định được nước xuất phát từ thân bồn hay đầu nối đường ống, cũng đừng vội dùng một loại keo bất kỳ để trám lại. Trước tiên cần tìm đúng vị trí và nguyên nhân rò rỉ, sau đó mới có phương án sửa chữa phù hợp.

3. Đừng bỏ qua nắp bồn, phao và các đầu nối đường nước

Sau khi kiểm tra phần thân, gia đình nên dành thêm vài phút cho những chi tiết nhỏ xung quanh. Trước hết, nắp bồn cần còn nguyên vẹn và được đóng kín nhằm hạn chế bụi bẩn, côn trùng hay vật lạ lọt vào bên trong. Tiếp đó, hãy quan sát các vị trí nước vào, nước ra, van xả và những đầu nối đường ống. Nếu xuất hiện nước rỉ quanh đầu nối, đường ống bị xô lệch hoặc bộ phận nào đó không còn chắc chắn như trước, nên xử lý sớm thay vì chờ đến khi tình trạng trở nên rõ rệt hơn. Phao cấp nước cũng là bộ phận đáng kiểm tra. Chẳng hạn, nếu bồn đã đầy nhưng nước vẫn tiếp tục cấp, thường xuyên xảy ra tình trạng nước tràn hoặc mực nước hoạt động không bình thường, hệ thống phao và các bộ phận liên quan cần được xem xét.

4. Lâu ngày chưa kiểm tra thì cũng nên quan tâm đến bên trong bồn

Bề ngoài bồn vẫn sáng đẹp không đồng nghĩa bên trong chắc chắn không có vấn đề. Tùy chất lượng nguồn nước và điều kiện sử dụng, cặn hoặc chất bẩn vẫn có thể tích tụ theo thời gian. Vì vậy, nếu đã rất lâu chưa kiểm tra, gia đình có thể quan sát tình trạng bên trong khi có điều kiện tiếp cận an toàn. Nếu thấy lượng cặn đáng kể, vật lạ hoặc những dấu hiệu bất thường, đây cũng là lúc nên tính đến việc vệ sinh bồn. Tuy nhiên, với bồn lớn hoặc vị trí khó tiếp cận, không nên cố trèo lên hay tự chui vào bên trong để cọ rửa. Việc làm sạch cần được thực hiện trong điều kiện an toàn và đúng cách. Nếu không có dụng cụ hoặc kinh nghiệm phù hợp, gọi đơn vị chuyên môn sẽ an toàn hơn.

5. Đừng đợi đến khi bồn rò nước mới kiểm tra lần tiếp theo

Sau lần kiểm tra này, tất nhiên gia đình không cần thường xuyên leo lên mái chỉ để nhìn bồn nước. Tuy vậy, cũng không nên tiếp tục để thiết bị bị bỏ quên trong nhiều năm. Có thể kết hợp việc kiểm tra bồn với những lần gia đình vệ sinh, sửa chữa sân thượng hoặc khu vực mái. Ngoài ra, sau những đợt gió bão mạnh hoặc khi xuất hiện dấu hiệu như nước tràn bất thường, khu vực quanh bồn có nước rò, bồn nghiêng hay chân đỡ thay đổi rõ rệt, nên kiểm tra sớm thay vì chờ tới lần định kỳ tiếp theo. Tần suất kiểm tra và bảo dưỡng cũng không nên áp một con số cứng cho tất cả các gia đình, bởi còn phụ thuộc vào loại bồn, điều kiện lắp đặt, nguồn nước và hướng dẫn của từng nhà sản xuất.

Kết luận: Bồn nước trên mái có thể hoạt động nhiều năm mà gia đình gần như không phải động đến, nhưng điều đó không có nghĩa nên bỏ quên hoàn toàn. Chân đỡ, vị trí đặt, thân bồn, nắp, phao, đường ống và tình trạng bên trong đều đáng được xem lại sau một thời gian dài sử dụng. Nếu phát hiện vấn đề liên quan đến chân đỡ, kết cấu hoặc không chắc bồn còn được đặt an toàn hay không, gia đình không nên tự kê, chèn hay sửa chữa tạm mà nên để người có chuyên môn đánh giá trực tiếp.