Dưới đây là 5 loại lá cây cảnh thông dụng sở hữu những công dụng cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua:

1. Lá cây đinh lăng – "Nhân sâm của người nghèo"

Đinh lăng từ lâu đã là loại cây cảnh bonsai được ưa chuộng nhờ dáng thế đẹp và tán lá răng cưa độc đáo. Không chỉ thế, y học cổ truyền còn xem lá đinh lăng là một vị thuốc quý có vị đắng, tính mát.

Theo thông tin do Cục An toàn Thực phẩm công bố, lá đinh lăng chứa nhiều saponin (hoạt chất tương tự như trong nhân sâm), giúp bồi bổ khí huyết, tăng khả năng tuần hoàn máu não và giảm chứng đau đầu, mất ngủ kéo dài.

Ngoài ra, việc dùng lá đinh lăng nấu nước uống còn giúp thanh nhiệt, giải độc thức ăn và chống dị ứng rất hiệu quả.

Đối với các vết thương ngoài da bị sưng tấy hoặc mụn nhọt, giã nát lá đinh lăng tươi để đắp sẽ giúp làm dịu và nhanh lành.

2. Lá cây ngũ gia bì – Chiếc "bùa hộ mệnh" xương khớp và khắc tinh của muỗi

Ngũ gia bì (hay còn gọi là cây chân chim) là loại cây cảnh trồng trong nhà cực kỳ phổ biến nhờ khả năng chịu bóng tốt và tán lá xanh quanh năm.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, các nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy, lá ngũ gia bì chứa các chất có khả năng kích thích hệ miễn dịch, kháng viêm và hạ sốt. Trong Đông y, lá và vỏ thân cây được dùng trong các bài thuốc trừ phong thấp, giảm đau nhức xương khớp và chống suy nhược thần kinh.

Đặc biệt hơn, lá ngũ gia bì tiết ra một loại tinh dầu tự nhiên có khả năng xua đuổi muỗi và côn trùng cực kỳ hiệu quả, giúp bảo vệ gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết.

3. Lá cây hương thảo – "Thần dược" cho trí nhớ và tiêu hóa

Hương thảo thường được trồng thành những chậu nhỏ đặt ở bàn làm việc, ban công hoặc bậu cửa sổ nhờ vẻ ngoài xinh xắn và hương thơm đặc trưng.

Theo thông tin từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, mùi hương tỏa ra từ lá hương thảo đã được các nhà khoa học chứng minh là có khả năng kích thích não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường độ tập trung và giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi tinh thần.

Lá hương thảo còn là một loại gia vị tuyệt vời trong ẩm thực. Các hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong lá cây này giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và ngăn ngừa chứng đầy hơi, khó tiêu.

4. Lá cây nha đam (lô hội) – "Túi sơ cứu" đa năng tại gia

Nha đam là loại cây mọng nước được trồng ở nhiều gia đình. Sự "kỳ diệu" của nha đam nằm ở lớp gel trong suốt được bao bọc bên trong lớp lá xanh dai.

Theo thông tin từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, gel nha đam tươi là một liệu pháp cấp cứu tại chỗ hoàn hảo cho các vết bỏng nhẹ, cháy nắng hoặc vết côn trùng cắn nhờ đặc tính làm mát và kháng khuẩn tự nhiên. Hoạt chất trong lá nha đam hỗ trợ quá trình tái tạo mô, thúc đẩy hình thành collagen giúp vết thương nhanh khép miệng và hạn chế để lại sẹo.

Sử dụng nước ép nha đam đúng cách còn giúp làm mát gan, thanh lọc cơ thể và cải thiện đáng kể hội chứng ruột kích thích.

5. Lá cây hoa nhài – Giải cảm, thanh nhiệt

Cây hoa nhài thường được các gia đình trồng trước hiên nhà hoặc ban công để thưởng thức những bông hoa trắng muốt và hương thơm nồng nàn. Tuy nhiên, phần lớn mọi người thường chỉ chú ý đến hoa mà quên mất rằng lá nhài cũng có giá trị dược liệu cao.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec, lá hoa nhài có tính mát, vị cay, mang lại công dụng giải cảm, thanh nhiệt rất tốt. Khi bạn bị đau bụng hoặc tiêu chảy, việc dùng một nắm lá nhài sắc nước uống sẽ giúp xoa dịu các cơn co thắt đường ruột nhanh chóng.

Ngoài ra, tinh dầu tự nhiên tồn tại trong lá và hoa nhài có tác dụng an thần, làm giảm huyết áp và xua tan những lo âu, giúp bạn có được một giấc ngủ sâu và bình yên hơn.

Việc tận dụng những nguồn dược liệu "ngay trước mắt" này không chỉ giúp bạn chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình bằng các liệu pháp tự nhiên lành tính, mà còn tăng thêm niềm vui khi chăm sóc cây cảnh mỗi ngày.