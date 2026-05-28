Gửi tiết kiệm ngân hàng từ lâu đã được xem là một trong những cách giữ tiền và giúp dòng tiền sinh lời một cách an toàn và ổn định nhất. Không ít người lựa chọn gửi tiết kiệm như một bước đầu tiên để quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để gửi tiết kiệm ngay lập tức. Trong một số trường hợp, việc cố gắng mang tiền đi gửi ngân hàng có thể khiến người gửi rơi vào thế bị động, thậm chí phải rút tiền trước hạn và mất phần lớn tiền lãi.

1. Thu nhập chưa ổn định, tháng dư tháng thiếu

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy chưa nên ưu tiên gửi tiết kiệm dài hạn. Với những người có thu nhập thất thường, lúc nhiều lúc ít hoặc thường xuyên gặp tình trạng cuối tháng thiếu tiền sinh hoạt, việc “khóa” một khoản tiền trong sổ tiết kiệm dễ tạo áp lực tài chính ngược trở lại.

Ảnh minh họa

Không ít người vừa nhận lương đã cố dành một khoản mang đi gửi ngân hàng với mục tiêu tạo thói quen tiết kiệm. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau lại phải tất toán vì phát sinh chi tiêu.

Trong trường hợp này, điều cần ưu tiên không phải là gửi tiết kiệm ngay, mà là ổn định dòng tiền cá nhân trước. Khi đã có khoản dư đều đặn mỗi tháng, việc gửi tiết kiệm mới thực sự hiệu quả và ít gây áp lực.

2. Chưa có quỹ dự phòng khẩn cấp

Nhiều người có thói quen gom toàn bộ tiền nhàn rỗi để gửi ngân hàng với suy nghĩ “để đó cho khỏi tiêu”. Tuy nhiên, nếu không có sẵn một khoản dự phòng dễ sử dụng, chỉ cần một tình huống bất ngờ xảy ra cũng có thể buộc phải rút tiết kiệm sớm.

Những khoản như sửa xe, khám bệnh, hiếu hỉ, thất nghiệp tạm thời hay hỗ trợ gia đình thường xuất hiện mà không báo trước. Nếu toàn bộ tiền đều nằm trong sổ tiết kiệm kỳ hạn dài, người gửi gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút trước hạn.

Vì vậy, trước khi nghĩ tới việc gửi tiết kiệm, nên ưu tiên tạo một quỹ dự phòng đủ dùng trong vài tháng sinh hoạt cơ bản. Khoản này không cần đầu tư hay gửi kỳ hạn dài, mà quan trọng là có thể sử dụng ngay khi cần.

3. Thường xuyên tiêu tiền theo cảm hứng

Một số người có xu hướng chi tiêu khá cảm tính. Với nhóm này, việc gửi tiết kiệm đôi khi chỉ mang tính tạm thời, vì tiền gửi vào rồi cũng nhanh chóng bị rút ra.

Việc liên tục gửi tiết kiệm rồi lại rút tiết kiệm trước hạn không chỉ làm mất lãi mà còn khiến kế hoạch tài chính thiếu tính ổn định. Thay vì ép bản thân gửi tiết kiệm ngay, điều quan trọng hơn là điều chỉnh thói quen chi tiêu và xây dựng kỷ luật tài chính cơ bản.

Ảnh minh họa

Một người có khả năng kiểm soát chi tiêu tốt thường sẽ duy trì được khoản tiết kiệm lâu dài hơn, dù số tiền gửi ban đầu không quá lớn. Ngược lại, gửi nhiều nhưng liên tục rút ra có thể khiến việc tiết kiệm trở thành vòng lặp thiếu hiệu quả.

4. Đang có khoản nợ lãi suất cao

Trong nhiều trường hợp, ưu tiên trả nợ sẽ hợp lý hơn gửi tiết kiệm. Nếu vẫn đang phải trả lãi thẻ tín dụng, vay tiêu dùng hoặc các khoản vay cá nhân với mức lãi cao, việc mang tiền đi gửi ngân hàng không có lợi về mặt tài chính.

Lãi suất tiết kiệm thường thấp hơn khá nhiều so với lãi vay tiêu dùng hoặc lãi phát sinh từ thẻ tín dụng. Điều đó đồng nghĩa với việc khoản tiền kiếm được từ lãi tiết kiệm có thể không đủ bù phần lãi phải trả hàng tháng.

Thay vì cố duy trì một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ trong khi vẫn gánh áp lực nợ, nhiều người sẽ phù hợp hơn với việc ưu tiên giảm nợ trước, sau đó mới bắt đầu xây dựng khoản tiết kiệm ổn định.

5. Gửi tiết kiệm nhưng không xác định rõ mục tiêu

Một trong những lý do khiến nhiều người dễ rút tiền trước hạn là vì gửi tiết kiệm theo cảm hứng, không có mục tiêu cụ thể. Khi không xác định rõ khoản tiền này dùng để làm gì, người gửi rất dễ “phá kế hoạch” chỉ vì một nhu cầu mua sắm hoặc chi tiêu ngắn hạn.

Ngược lại, những khoản tiết kiệm gắn với mục tiêu rõ ràng như mua nhà, học tập, quỹ cưới, dự phòng tương lai hoặc kế hoạch dài hạn thường có khả năng được duy trì tốt hơn. Mục tiêu càng cụ thể, người gửi càng có động lực giữ tiền lâu hơn thay vì rút ra giữa chừng.

Gửi tiết kiệm là một thói quen tài chính tích cực, nhưng hiệu quả chỉ đến khi nó phù hợp với khả năng tài chính thực tế của mỗi người. Nếu thu nhập còn bấp bênh, chưa có quỹ dự phòng hoặc thường xuyên phải rút tiền trước hạn, việc cố gửi tiết kiệm có thể chưa phải lựa chọn tối ưu ở thời điểm hiện tại. Trong nhiều trường hợp, ổn định dòng tiền, kiểm soát chi tiêu và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân vững hơn sẽ quan trọng hơn việc sở hữu một cuốn sổ tiết kiệm bằng mọi giá.