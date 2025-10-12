0h đêm, khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, nhiều người lại bắt đầu một thế giới khác – nơi họ sống thật nhất với chính mình. Không còn tiếng ồn ào, cũng chẳng ai giám sát, cảm xúc lúc này thường trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Và chính trong khoảng thời gian tưởng chừng vô hại ấy, người EQ thấp thường có những hành động âm thầm “rút cạn” năng lượng cảm xúc mà họ không hề hay biết.

1. Lướt mạng xã hội và so sánh bản thân với người khác

Khi đồng hồ điểm 0h, cũng là lúc hàng loạt người mở TikTok, Instagram hay Facebook để “xem chút rồi ngủ”. Nhưng càng lướt, họ càng thấy đời mình nhạt nhòa trước cuộc sống lung linh của người khác. Người EQ thấp dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, cảm thấy thua kém, tự ti rồi buồn bã. Họ quên mất rằng mạng xã hội chỉ là một lát cắt được chọn lọc kỹ càng, không phản ánh toàn bộ hiện thực.

Người EQ cao thì tỉnh táo hơn. Họ hiểu mạng là nơi để giải trí, không phải thước đo giá trị bản thân, và sẵn sàng đặt điện thoại xuống để bảo vệ giấc ngủ cùng tâm trạng của mình.

2. Đào lại chuyện cũ và tự khiến mình tổn thương

Có người khi đêm xuống lại thích mở nhạc buồn, đọc lại tin nhắn cũ hay xem lại hình người cũ. Họ nghĩ rằng đó là cách để nhớ, nhưng thật ra chỉ đang tự khơi lại vết thương. Người EQ thấp thường không biết cách dừng đúng lúc, họ chìm đắm trong cảm xúc đến mức mất ngủ.

Trong khi đó, người EQ cao vẫn có thể nhớ, có thể tiếc, nhưng họ chọn nhìn lại để hiểu, chứ không để đau. Họ biết quá khứ chỉ nên được giữ như một kỷ niệm, chứ không phải sợi dây trói cảm xúc.

Người EQ thấp thường có 5 thói quen lúc 0h khiến cảm xúc kiệt quệ và khó kiểm soát.

3. Nhắn tin cho ai đó chỉ để bớt cô đơn

Một trong những thói quen “điển hình” của người EQ thấp là gửi tin nhắn giữa đêm chỉ vì cảm thấy trống trải. “Cậu ngủ chưa?”, “Tớ nhớ cậu”, hay thậm chí là bắt đầu một cuộc cãi vã vô lý. Thật ra họ không cần trả lời, họ chỉ cần sự chú ý. Nhưng điều này khiến họ trở nên phụ thuộc và dễ tổn thương hơn khi người kia không phản hồi.

Người EQ cao lại chọn cách tự an ủi bản thân bằng việc đọc sách, nghe nhạc nhẹ, viết vài dòng nhật ký hoặc đơn giản là đi ngủ sớm. Họ hiểu rằng không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, ngoài chính mình.

4. Nghĩ quá nhiều về tương lai và tự tạo áp lực

0h là thời điểm yên tĩnh, cũng là lúc đầu óc bắt đầu “chạy marathon” với đủ mọi lo toan. Người EQ thấp thường nghĩ về những việc chưa làm, deadline chưa xong, tương lai chưa rõ ràng. Càng nghĩ, họ càng thấy lo lắng, bất an, rồi sinh mất ngủ.

Người EQ cao cũng có lúc căng thẳng, nhưng họ biết đặt dấu chấm dừng cho tâm trí. Họ nhắc nhở bản thân rằng lo âu không giải quyết được gì, chỉ giấc ngủ ngon mới giúp ngày mai tốt hơn.

5. Tự trách mình và quên mất lòng biết ơn

Khi mọi người đã ngủ, người EQ thấp lại lặp đi lặp lại những sai lầm trong đầu. Họ nhớ từng câu nói, từng hành động và tự trách: “Mình ngu thật”, “Mình làm hỏng hết rồi”. Tự phê bình có thể giúp tiến bộ, nhưng nếu vượt quá giới hạn, nó trở thành một hình thức tự hành hạ tinh thần.

Người EQ cao biết dừng lại đúng lúc. Họ không phủ nhận lỗi lầm, nhưng họ chọn tập trung vào những điều tốt đẹp đã làm được trong ngày, thậm chí viết ra ba điều khiến họ biết ơn. Khi lòng biết ơn xuất hiện, cảm xúc tiêu cực tự khắc dịu xuống.

Không ai sinh ra đã có EQ cao, chỉ là có người học được cách đối diện và làm chủ cảm xúc của mình sớm hơn. Nếu bạn nhận ra mình đang rơi vào những thói quen này, hãy nhẹ nhàng thay đổi từng chút một.

Đôi khi, chỉ cần tắt điện thoại sớm hơn 15 phút, hít một hơi thật sâu và nói với bản thân: “Thôi, ngủ đi. Mai sẽ tốt hơn hôm nay”.