5 điều về mẫu xe to hơn Vios, 'ăn xăng như ngửi', sạc điện đi 120km, chuẩn bị về Việt Nam

Bích Câu |

Đây được xem là một trong những dòng xe chiến lược, chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam.

5 điều biết đủ về chiếc xe to hơn Vios, 'ăn xăng như ngửi', sạc điện đi 120km

Cùng khám phá BYD Seal 5, chiếc sedan to hơn Vios, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và chạy điện 120 km qua 5 câu hỏi.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Kích thước tổng thể của BYD Seal 5 so với Toyota Vios như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Lớn hơn Vios

Giải thích: BYD Seal 5 có kích thước 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.718 mm, lớn hơn đáng kể so với Toyota Vios (4.425 x 1.730 x 1.475 mm, trục cơ sở 2.550 mm). Kích thước này đặt Seal 5 ở phân khúc sedan hạng C, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, phù hợp cho gia đình và di chuyển đô thị. Thiết kế khí động học tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, đặc biệt với hệ truyền động plug-in hybrid.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Hệ truyền động nào là điểm nổi bật nhất của BYD Seal 5?

Đáp án đúng là: B. Hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV)

Giải thích: BYD Seal 5 nổi bật với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện và bộ pin. Hệ thống này cho phép xe hoạt động ở chế độ chạy điện hoàn toàn, chạy kết hợp hoặc chỉ dùng xăng, mang lại sự linh hoạt. Với khả năng chạy điện 120 km và tổng quãng đường 1.200 km, Seal 5 phù hợp cho cả di chuyển đô thị và hành trình dài, tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và giảm phát thải.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của BYD Seal 5 so với Toyota Vios ra sao?

Đáp án đúng là: B. Thấp hơn Vios, khoảng 3,8 lít/100 km

Giải thích: BYD Seal 5 có mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 3,8 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với Toyota Vios (5,87 lít/100 km). Hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu. Khả năng chạy điện 120 km giảm sự phụ thuộc vào xăng, khiến Seal 5 trở thành lựa chọn tiết kiệm và thân thiện môi trường trong phân khúc sedan.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: BYD Seal 5 có thể chạy bao xa ở chế độ thuần điện sau mỗi lần sạc đầy?

Đáp án đúng là: C. 120 km

Giải thích: BYD Seal 5 có khả năng chạy thuần điện khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy, nhờ hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với bộ pin hiệu quả. Điều này lý tưởng cho di chuyển hàng ngày trong đô thị, giảm chi phí nhiên liệu và phát thải. Khi kết hợp với xăng, xe đạt tổng quãng đường 1.200 km, mang lại sự linh hoạt cho cả hành trình ngắn và dài, phù hợp với nhu cầu đa dạng tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Tổng quãng đường vận hành của BYD Seal 5 khi kết hợp pin và xăng là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. Khoảng 1.200 km

Giải thích: BYD Seal 5 đạt tổng quãng đường vận hành khoảng 1.200 km khi kết hợp pin và xăng, nhờ hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Với khả năng chạy điện 120 km và động cơ xăng 1.5L, xe mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội, giảm tần suất nạp nhiên liệu. Thiết kế này lý tưởng cho cả di chuyển đô thị và hành trình dài, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và tiện lợi của người dùng Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
