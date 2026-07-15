Khi bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt, việc nhận tin nhắn ngoài giờ, thậm chí vào nửa đêm, không còn là điều quá hiếm gặp. Điều tạo nên sự khác biệt không phải là bản thân tin nhắn, mà là cách mỗi người lựa chọn phản ứng.

Trong môi trường làm việc hiện đại, ranh giới giữa giờ làm và thời gian cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt. Không ít người từng rơi vào tình huống điện thoại rung lên giữa đêm vì một tin nhắn công việc. Cảm giác đầu tiên thường là khó chịu, thậm chí bực bội vì thời gian nghỉ ngơi bị gián đoạn.

Tuy nhiên, cách phản ứng trước những tình huống như vậy lại phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc của mỗi người. Những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường không để sự khó chịu chi phối, nhưng cũng không chọn cách phớt lờ hoàn toàn. Thay vào đó, họ biết cách phản hồi vừa chuyên nghiệp, vừa giữ được ranh giới cá nhân để tránh công việc lấn át cuộc sống.

Dưới đây là 5 cách xử lý thường thấy ở những người có EQ cao khi nhận tin nhắn công việc vào lúc nửa đêm.

1. Xác nhận đã nhận thông tin và hẹn thời điểm xử lý

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất là xác nhận đã đọc tin nhắn và cho biết sẽ giải quyết vào thời điểm phù hợp.

Chỉ cần một câu ngắn gọn như: "Mình đã nhận được rồi, sáng mai mình sẽ xử lý ngay." cũng đủ giúp người gửi yên tâm rằng thông tin không bị bỏ sót.

Cách phản hồi này vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, vừa khéo léo cho đối phương hiểu rằng bạn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Người gửi không phải chờ đợi trong lo lắng, còn bạn cũng không bị cuốn vào công việc ngay giữa đêm.

(Ảnh minh họa)

2. Linh hoạt nếu tình huống thực sự khẩn cấp

Không phải mọi tin nhắn gửi ngoài giờ đều có thể để đến sáng hôm sau. Trong một số trường hợp, sự cố phát sinh cần được xử lý ngay lập tức.

Người có EQ cao thường để ngỏ khả năng hỗ trợ bằng một câu trả lời rõ ràng như: "Nếu việc này thật sự gấp thì gọi mình nhé, còn không thì sáng mai mình sẽ xử lý."

Cách phản hồi này vừa cho thấy sự sẵn sàng hợp tác khi cần thiết, vừa giúp thiết lập một nguyên tắc ngầm rằng việc liên hệ ngoài giờ chỉ nên dành cho những tình huống thực sự khẩn cấp.

Nhờ đó, họ vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm mà không để công việc chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi.

3. Đặt mình vào vị trí của người gửi

Điểm khác biệt của người có EQ cao là khả năng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác.

Thay vì mặc định rằng đối phương thiếu tinh tế khi nhắn tin lúc nửa đêm, họ hiểu rằng người gửi có thể đang chịu áp lực, hoặc muốn báo ngay để tránh quên một thông tin quan trọng.

Vì vậy, họ thường phản hồi bằng những câu thể hiện sự đồng cảm như: "Chắc bạn cũng đang bận nên mới báo ngay, mình đã nhận được rồi."

Chỉ một câu nói ngắn cũng có thể giúp người gửi bớt áy náy vì đã làm phiền, đồng thời duy trì bầu không khí hợp tác tích cực trong công việc.

4. Thiết lập ranh giới một cách mềm mỏng

Giữ thái độ chuyên nghiệp không đồng nghĩa với việc chấp nhận để công việc xâm lấn hoàn toàn vào cuộc sống cá nhân.

Sau khi xác nhận thông tin, người có EQ cao thường khéo léo nhắc nhở về thời điểm liên lạc phù hợp.

Chẳng hạn: "Mình đã nắm được rồi, sáng mai sẽ xử lý. Nếu không quá gấp thì bạn gửi trong giờ làm việc nhé, lúc đó mình sẽ tập trung hơn."

Đây được xem là một "ranh giới mềm". Người nói không tỏ thái độ khó chịu hay từ chối thẳng thừng, nhưng vẫn đủ để đối phương hiểu rằng việc liên hệ ngoài giờ chỉ nên diễn ra khi thật sự cần thiết.

Việc thiết lập ranh giới theo cách này giúp hình thành thói quen giao tiếp lành mạnh trong môi trường làm việc, đồng thời hạn chế nguy cơ kiệt sức khi công việc kéo dài sang cả thời gian nghỉ ngơi.

(Ảnh minh họa)

5. Trấn an để giảm bớt áp lực cho đối phương

Trong nhiều trường hợp, người gửi tin nhắn giữa đêm không chỉ muốn truyền đạt thông tin mà còn đang mang tâm lý lo lắng.

Những người có EQ cao thường nhận ra điều đó và chủ động thêm một lời trấn an sau khi xác nhận đã nhận được tin nhắn.

Ví dụ: "Bạn cứ yên tâm nhé, sáng mai mình sẽ xử lý ổn thỏa."

Một câu nói ngắn gọn nhưng có thể giúp người gửi bớt căng thẳng, yên tâm nghỉ ngơi và tin tưởng hơn vào quá trình phối hợp công việc.

Đây cũng là cách xây dựng sự tin cậy giữa các đồng nghiệp hoặc đối tác, góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực và hiệu quả hơn.

Những người có EQ cao hiếm khi để cảm xúc bực bội dẫn dắt hành động. Họ cũng không chọn cách im lặng hoàn toàn, bởi điều đó dễ khiến người khác hiểu lầm là thiếu trách nhiệm. Thay vào đó, họ phản hồi ngắn gọn, rõ ràng nhưng đủ tinh tế để vừa giữ được sự chuyên nghiệp, vừa bảo vệ thời gian cá nhân.

Trong môi trường làm việc hiện đại, đó cũng là một kỹ năng quan trọng giúp mỗi người cân bằng giữa hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống.

(Theo Sohu)