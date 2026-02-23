Tháng Giêng luôn được xem là tháng mở đầu vận khí của cả năm. Đặc biệt trong những ngày vừa qua Tết như mùng 7 âm lịch 2026, nhiều gia đình bắt đầu quay lại nhịp sống thường ngày, dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa sau chuỗi ngày sum họp. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy nhà ở, đây cũng là giai đoạn nhạy cảm về năng lượng. Nếu vô tình phạm phải một số điều kiêng kỵ, vận khí đầu năm có thể bị xáo trộn mà gia chủ không hề hay biết.

Dưới đây là 5 điều nên đặc biệt lưu ý trong tháng Giêng nếu không muốn tài lộc và hòa khí trong nhà bị ảnh hưởng.

1. Để nhà cửa bừa bộn, bụi bặm sau Tết

Sau Tết, nhiều gia đình giữ nguyên hiện trạng trang trí, hoa quả héo vẫn để trên bàn, giấy gói quà, bao lì xì vương vãi khắp nơi. Về mặt phong thủy, không gian bừa bộn tượng trưng cho năng lượng trì trệ, khiến sinh khí khó lưu thông. Nhà cửa càng ngột ngạt, càng nhiều đồ đạc tồn đọng thì dòng khí càng dễ bị “tắc”. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác sống mà còn tác động đến tinh thần, khiến gia chủ dễ mệt mỏi, thiếu tập trung khi quay lại công việc đầu năm.

Tháng Giêng là thời điểm nên thanh lọc không gian sống, bỏ bớt đồ không cần thiết, thay hoa tươi mới, lau dọn bàn thờ và các khu vực trung tâm để đón luồng khí mới.

2. Để thùng rác đầy qua đêm, nhất là khu vực cửa ra vào

Cửa chính được xem là nơi nạp khí cho cả ngôi nhà. Nếu khu vực này đặt thùng rác quá đầy hoặc có mùi, theo phong thủy, đó là dấu hiệu tài khí bị cản trở.

Rác tồn đọng nhiều ngày đầu năm tượng trưng cho sự tích tụ điều không may. Về mặt thực tế, mùi và vi khuẩn cũng khiến môi trường sống kém trong lành, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Trong tháng Giêng, nên duy trì thói quen đổ rác mỗi ngày, đặc biệt tránh để rác tràn ra ngoài hoặc đặt ngay trước cửa chính.

3. Để bể nước, vòi nước rò rỉ

Nước trong phong thủy đại diện cho tài lộc và dòng tiền. Việc vòi nước nhỏ giọt liên tục hoặc bể chứa cạn kiệt được xem là biểu tượng của sự thất thoát tiền bạc.

Nhiều gia đình sau Tết ít chú ý kiểm tra hệ thống nước, dẫn đến rò rỉ kéo dài. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn tạo cảm giác hao hụt. Đầu năm là thời điểm nên kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện nước, đảm bảo không có dấu hiệu rò rỉ hoặc hỏng hóc. Một ngôi nhà vận hành trơn tru cũng đồng nghĩa với nền tảng tài chính ổn định hơn.

4. Di chuyển bếp hoặc thay đổi vị trí đồ thờ tùy tiện

Bếp là nơi giữ lửa, tượng trưng cho sự ấm no và gắn kết gia đình. Trong tháng Giêng, nếu không thực sự cần thiết, không nên tùy tiện thay đổi vị trí bếp nấu, bát hương hoặc các vật phẩm thờ cúng.

Việc xê dịch đột ngột, thiếu tính toán có thể làm xáo trộn bố cục phong thủy vốn đã ổn định từ trước Tết. Nếu bắt buộc phải sửa chữa, nên chọn ngày phù hợp và thực hiện một cách trang trọng, gọn gàng. Sự ổn định trong không gian sống giúp các thành viên cảm thấy an tâm hơn khi bắt đầu năm mới.

5. Để cửa sổ đóng kín suốt nhiều ngày

Nhiều gia đình vì sợ bụi bẩn hoặc muốn giữ không khí mát lạnh sau Tết nên đóng kín cửa sổ liên tục. Tuy nhiên, phong thủy nhà ở coi cửa sổ là nơi trao đổi khí giữa bên trong và bên ngoài.

Không gian quá kín khiến khí tù đọng, ảnh hưởng đến tinh thần và năng lượng chung. Trong tháng Giêng, nên mở cửa sổ vào buổi sáng để đón ánh sáng và không khí mới. Ánh sáng tự nhiên được xem là yếu tố kích hoạt dương khí, giúp ngôi nhà luôn tươi mới và tràn đầy sức sống.

Tháng Giêng không chỉ là kiêng kỵ, mà là thời điểm đặt lại trật tự cho cả năm

Thực chất, những điều kiêng kỵ trong tháng Giêng không hoàn toàn mang màu sắc mê tín. Phần lớn đều liên quan đến việc giữ nhà cửa sạch sẽ, ổn định và thông thoáng. Khi không gian sống được chăm chút, tinh thần gia chủ cũng trở nên tích cực hơn.

Những ngày nghỉ Tết đã qua, giờ là lúc quay lại guồng quay công việc. Một ngôi nhà gọn gàng, sáng sủa và vận hành trơn tru chính là nền tảng để tài lộc và may mắn ở lại lâu dài trong suốt cả năm.