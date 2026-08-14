Tháng 7 âm lịch gắn với nhiều quan niệm kiêng kỵ được lưu truyền trong dân gian, đặc biệt được những người kinh doanh, buôn bán chú ý.

Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là "tháng cô hồn", vì vậy từ lâu đây cũng là khoảng thời gian gắn với nhiều tập tục và điều kiêng kỵ trong đời sống. Mỗi vùng miền, gia đình có thể có cách thực hành khác nhau, song phần lớn đều xuất phát từ mong muốn mọi việc diễn ra thuận lợi, gia đình bình an và công việc ít gặp trắc trở. Đặc biệt với những người kinh doanh, buôn bán, chuyện "có kiêng có lành" thường được chú ý hơn bởi tiền bạc, khách hàng và giao dịch diễn ra hằng ngày. Dù không nên quá đặt nặng yếu tố may rủi, 5 điều dưới đây vẫn thường được nhắc đến khi bước vào tháng 7 âm lịch.

1. Kiêng vay mượn, cho vay tiền vào đầu tháng

Tiền bạc là một trong những vấn đề được chú ý nhiều nhất vào những ngày đầu tháng. Theo quan niệm dân gian, nhiều người hạn chế vay tiền hoặc cho người khác vay ngay mùng 1 với mong muốn tránh mở đầu tháng mới bằng chuyện thiếu hụt, nợ nần. Điều này đặc biệt phổ biến trong giới kinh doanh, buôn bán. Một số chủ cửa hàng không thích cho khách mua chịu ngay ngày đầu tháng, cũng có người hạn chế mang tiền của mình cho người khác vay nếu không thực sự cần thiết. Ngược lại, việc bản thân phải đi vay ngay đầu tháng cũng thường được tránh nếu có thể chủ động sắp xếp trước.

Tuy nhiên, những khoản vay, công nợ hay thanh toán đã có thời hạn rõ ràng vẫn nên được thực hiện đúng cam kết. Quan niệm kiêng vay mượn chủ yếu thuộc về tập tục dân gian, không nên vì thế mà ảnh hưởng đến uy tín hoặc kế hoạch tài chính.

2. Kiêng làm đổ vỡ đồ đạc

Bát đĩa, cốc chén, gương kính hay những vật dụng đang nguyên vẹn bị vỡ thường không phải hình ảnh được mong muốn trong những ngày đầu tháng. Theo quan niệm xưa, sự đổ vỡ dễ khiến người ta liên tưởng đến chia lìa, gián đoạn hoặc những điều không trọn vẹn. Bởi vậy, bước sang tháng 7 âm lịch, một số gia đình có xu hướng cẩn thận hơn khi sử dụng đồ dễ vỡ. Với cửa hàng, nhà hàng, quán ăn hay cơ sở kinh doanh, điều này cũng thường được chú ý, nhất là vào ngày mùng 1 hoặc lúc vừa mở cửa bán hàng. Dù xét theo góc độ nào, việc cẩn thận với đồ thủy tinh, đồ sứ cũng không thừa. Nếu chẳng may xảy ra đổ vỡ, nên nhanh chóng thu dọn sạch mảnh vỡ để tránh gây thương tích thay vì quá lo lắng về ý nghĩa may rủi.

3. Kiêng tranh cãi, nói lời không hay

Người Việt từ lâu đã chú trọng lời ăn tiếng nói vào những ngày đầu tháng. Những cuộc cãi vã, lời nói nặng nề hoặc chuyện gây mất hòa khí thường được hạn chế với mong muốn tháng mới bắt đầu trong không khí vui vẻ, thuận hòa. Đối với người kinh doanh, điều này càng được coi trọng. Người bán thường mong những giao dịch đầu tiên diễn ra suôn sẻ, khách mua vui vẻ và hạn chế đôi co ngay từ đầu ngày. Có người còn đặc biệt chú ý cách nói chuyện với vị khách mở hàng bởi quan niệm khởi đầu thuận lợi sẽ tạo tâm lý tốt cho việc buôn bán. Trên thực tế, giữ thái độ hòa nhã cũng là điều có lợi cho công việc. Một cuộc tranh cãi không đáng có có thể ảnh hưởng tới tâm trạng, trải nghiệm khách hàng và cả hình ảnh của cửa hàng.

4. Kiêng tùy tiện nhặt tiền, đồ vật không rõ nguồn gốc mang về nhà

Một quan niệm khá quen thuộc trong tháng 7 âm lịch là không tùy tiện nhặt tiền hoặc những đồ vật không rõ nguồn gốc ngoài đường rồi mang về nhà. Trong dân gian, một số vật có thể được sử dụng trong các hoạt động cúng lễ, đặc biệt vào dịp Rằm tháng 7, nên nhiều người thường tránh động vào nếu không biết rõ. Không cần nhìn vấn đề theo hướng huyền bí, đây cũng là một thói quen có phần hợp lý trong đời sống. Tiền hoặc đồ vật đánh rơi có thể thuộc về người khác; còn thực phẩm, đồ dùng không rõ nguồn gốc thì càng không nên tùy tiện sử dụng. Với người buôn bán, nếu thấy tiền hoặc vật lạ trước cửa hàng cũng không nên vội gắn cho nó một ý nghĩa may - rủi. Tùy tình huống, có thể hỏi những người xung quanh, tìm chủ sở hữu hoặc xử lý phù hợp thay vì tự tạo tâm lý bất an.

5. Kiêng đốt vàng mã tùy tiện, quá nhiều

Tháng 7 âm lịch gắn với Rằm tháng 7, lễ Vu Lan và một số phong tục cúng lễ tùy từng gia đình, địa phương. Vì vậy, vàng mã thường được nhắc đến nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, không nên vì tâm lý "tháng cô hồn" mà cho rằng phải đốt thật nhiều vàng mã mới thể hiện được lòng thành hoặc mang lại nhiều may mắn. Gia đình có thể thực hiện theo phong tục vốn có, chuẩn bị lễ phù hợp với điều kiện và quan trọng nhất vẫn là sự trang nghiêm. Người kinh doanh, buôn bán cũng không cần chuẩn bị lễ quá lớn hay đốt lượng vàng mã nhiều chỉ với mong muốn công việc thuận lợi hơn. Việc sử dụng lửa tại cửa hàng, kho hàng hoặc khu vực chứa nhiều vật dễ cháy còn cần đặc biệt thận trọng để tránh nguy cơ cháy nổ.

Những điều kiêng kỵ nên được nhìn nhận thế nào?

Những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch đã tồn tại từ lâu và trở thành một phần trong đời sống dân gian của nhiều gia đình Việt. Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, tâm lý mong khởi đầu thuận lợi khiến những chuyện liên quan đến tiền bạc, lời nói hay giao dịch đầu tháng thường được chú ý kỹ hơn. Tuy nhiên, "có kiêng có lành" không đồng nghĩa với việc phải lo lắng trước mọi hành động trong suốt tháng 7. Những khoản nợ đến hạn vẫn cần thanh toán, công việc cần thiết vẫn nên tiến hành và các quyết định kinh doanh vẫn cần dựa trên điều kiện thực tế. Giữ những tập tục phù hợp để cảm thấy an tâm là lựa chọn của mỗi người, nhưng không nên để các quan niệm truyền miệng trở thành áp lực hoặc làm xáo trộn cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm