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5 dấu hiệu nhà thiếu sinh khí

Phác Thái Anh
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Khi ngôi nhà thiếu sinh khí, không gian sống có thể trở nên u ám, thiếu sức sống và tạo cảm giác không thoải mái.

Có những ngôi nhà chỉ cần bước vào đã mang lại cảm giác dễ chịu, sáng sủa và tràn đầy sức sống. Nhưng cũng có những không gian khiến người ta cảm thấy bí bách, lạnh lẽo hay thiếu sức sống dù được đầu tư đầy đủ nội thất. Theo quan niệm phong thủy, đó có thể là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang thiếu sinh khí. Nếu ngôi nhà của bạn đang có 5 dấu hiệu dưới đây thì có lẽ đã đến lúc dành chút thời gian để "làm mới" không gian sống.

1. Nhà lúc nào cũng tối và thiếu ánh sáng

Ánh sáng tự nhiên luôn mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Một căn nhà quanh năm đóng kín cửa, kéo rèm cả ngày hoặc quá ít ánh sáng sẽ dễ tạo cảm giác lạnh lẽo và buồn tẻ. Không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, không gian thiếu sáng còn dễ bị ẩm mốc và bí bách. Mỗi sáng, hãy thử mở cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng tràn vào nhà. Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy cũng đủ khiến căn phòng trở nên tươi sáng và có sức sống hơn rất nhiều.

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2. Không khí trong nhà luôn bí bách, có mùi khó chịu

Đây là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang thiếu sự lưu thông không khí. Đừng ngại mở cửa vài lần mỗi ngày để gió lưu thông. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thêm vài chậu cây xanh hoặc sử dụng quạt thông gió ở những khu vực kín như nhà bếp hay nhà vệ sinh. Một căn nhà thơm tho, thoáng đãng luôn khiến ai bước vào cũng thấy dễ chịu hơn.

- Ảnh 2.

3. Đồ đạc ngày càng nhiều, nhà ngày càng chật

Nhiều người có thói quen giữ lại mọi thứ vì nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ cần". Kết quả là đồ đạc chất đầy các góc nhà, tủ kệ lúc nào cũng kín, khiến không gian trở nên ngột ngạt và rối mắt. Thỉnh thoảng hãy dành một buổi để dọn dẹp, bỏ bớt những món đồ không còn sử dụng. Khi căn nhà gọn gàng hơn, bạn sẽ bất ngờ vì cảm giác nhẹ nhõm mà nó mang lại. Không chỉ nhà cửa thông thoáng hơn mà tâm trạng cũng trở nên tích cực hơn rất nhiều.

4. Cây trong nhà thường xuyên héo úa

Cây xanh luôn mang đến cảm giác tươi mới cho không gian sống. Thế nhưng nếu cây liên tục vàng lá, héo úa hoặc chết dù bạn vẫn chăm sóc đều đặn thì cũng đáng để lưu ý. Đôi khi nguyên nhân chỉ đơn giản là cây chưa được đặt đúng vị trí hoặc thiếu ánh sáng. Hãy chọn những loại cây phù hợp với môi trường trong nhà và dành chút thời gian chăm sóc chúng. Khi cây cối xanh tốt, cả căn nhà cũng sẽ trở nên đầy sức sống hơn.

5. Ở nhà mà vẫn thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng

Đây có lẽ là dấu hiệu rõ nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua. Nhà vốn là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài, nhưng nếu bạn thường xuyên cảm thấy uể oải, khó chịu, không muốn ở nhà hoặc luôn thấy tinh thần nặng nề khi trở về, rất có thể không gian sống đang cần được thay đổi. Hãy thử sắp xếp lại nội thất, dọn dẹp những góc ít sử dụng, thêm một bình hoa tươi, một mùi hương nhẹ hoặc mở bản nhạc mình yêu thích. Những thay đổi nhỏ đôi khi lại tạo nên khác biệt rất lớn, giúp căn nhà trở thành nơi bạn luôn muốn trở về.

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Tags

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