Giáo dục là khía cạnh thiết yếu của cuộc sống. Một số trường cung cấp nhiều khóa học khác nhau. Tuy nhiên, những trường đại học này không hề rẻ. Bất cứ ai muốn theo đuổi nền giáo dục tại một trong những trường đại học tốt nhất cần trả khoản phí lớn hàng năm.



1. Harvey Mudd College

Harvey Mudd College (HMC) là một trong những cao đẳng kỹ thuật, khoa học và toán học hàng đầu ở Mỹ. Trường cung cấp chín chuyên ngành dựa trên kỹ thuật, khoa học và toán học.

HMC còn được biết đến là trường có học phí cao nhất thế giới. Theo thông tin trên trang web của trường, mức học phí hàng năm tại đây là 62.516 USD (gần 1,45 tỷ đồng). Tổng chi phí hàng năm cho việc đi học tại HMC (bao gồm học phí, phí sinh viên, ăn ở, chi tiêu cá nhân và sách) là 84.896 USD (hơn 1,96 tỷ đồng).

Theo dữ liệu từ Payscale.com, sinh viên tốt nghiệp HMC có mức lương trung bình cao nhất so với bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào ở Mỹ, không dưới 83.000 USD/năm (hơn 1,9 tỷ đồng).

2. Columbia University

Được thành lập từ năm 1754, Columbia University (Đại học Columbia) là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở New York và lâu đời thứ 5 ở Mỹ. Trang US News xếp hạng Đại học Columbia đứng thứ 2 trong số các đại học tốt nhất ở Mỹ, ngang hàng với Đại học Harvard. Trường còn đứng top 7 trường giá trị nhất, thứ 33 trong danh sách những đại học giảng dạy tốt nhất của US News.

Theo infos-10, Đại học Columbia còn là một trong những trường đắt nhất trên thế giới với mức học phí hàng năm là 66.383 USD (hơn 1,54 tỷ đồng).

3. New York University

New York University (NYU) là đại học nghiên cứu tư nhân ở thành phố New York, được thành lập từ năm 1831. Hiện là một trong những đại học tư thục lớn nhất ở Mỹ, NYU cung cấp nền giáo dục khắt khe, đòi hỏi cao cho hơn 65.000 sinh viên và thực hiện nghiên cứu trị giá 1 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ đồng) hàng năm.

NYU có mạng lưới rộng lớn các cựu sinh viên đã thành công trên nhiều ngành nghề, từ khoa học đến nghệ thuật. Nếu muốn theo học tại đây, sinh viên cần trả học phí 58.168 USD (hơn 1,34 tỷ đồng). Nếu tính cả các chi phí khác như sách, chi tiêu cá nhân..., sinh viên cần chuẩn bị 66.124-84.893 USD (1,53 tỷ đồng đến 1,96 tỷ đồng).

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Được thành lập vào năm 1861, Massachusetts Institute of Technology (Viện Công nghệ Massachusetts) là đại học nghiên cứu tài trợ đất tư nhân ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ.

MIT là là một trong những trường nổi tiếng nhất tại Mỹ, với danh tiếng về sự đổi mới và xuất sắc trong học tập. Trường được thành lập để đáp ứng sự mở rộng công nghiệp hóa của Mỹ, tập trung vào đào tạo phòng thí nghiệm trong khoa học ứng dụng và kỹ thuật. Kể từ đó, MIT đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều khía cạnh của khoa học, kỹ thuật và toán học hiện đại.

Đây cũng là một trong những trường đại học đắt nhất thế giới với học phí 57.590 USD (hơn 1,33 tỷ đồng). Nếu tính các chi phí khác (ăn ở, sách, chi tiêu cá nhân...), sinh viên cần chi trả tổng cộng 79.850 USD (hơn 1,85 tỷ đồng).

5. University of Oxford

University of Oxford (Đại học Oxford) là một trong những trường lâu đời nhất tại Anh, cũng như là một trong những trường đắt nhất trên thế giới. Trường thu mức học phí 9.250 bảng Anh (gần 270 triệu đồng) với sinh viên trong nước. Trong khi đó, sinh viên du học cần trả 27.840-39.010 bảng Anh (hơn 810 triệu đồng đến hơn 1,13 tỷ đồng).

Ngoài ra, Oxford được xếp vào danh sách những trường đại học danh giá nhất trên thế giới. Trường đã đào tạo rất nhiều cựu sinh viên đáng chú ý, bao gồm 28 Thủ tướng Vương quốc Anh và nhiều nguyên thủ quốc gia và chính phủ trên khắp thế giới.

Tính đến tháng 10/2020, 72 người đoạt giải Nobel, 3 người đoạt huy chương Fields và 6 người đoạt giải Turing đã học tập, làm việc hoặc tổ chức các chuyến thăm nghiên cứu sinh tại Đại học Oxford. Các cựu sinh viên của trường đã giành được 160 huy chương Olympic.

