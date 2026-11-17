Chỉ trong 30 ngày, Ukraine đã thực hiện thành công 5 vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Neptune nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tên lửa R-360 Neptune, R-360L Long Neptune và R-360M Fat Neptune.

Theo dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine và các nguồn mở khác, Ukraine đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công thành công bằng tên lửa hành trình Neptune trong những tháng gần đây.

Trong khoảng thời gian 30 ngày, từ 15/10 đến 13/11/2026, danh sách các mục tiêu của Nga bị phá hủy và khoảng cách ước tính từ tiền tuyến như sau:

Ngày 15/10: Căn cứ không quân Borisoglebsk, nơi 6 máy bay chiến đấu Su-34 bị trúng tên lửa, cách tiền tuyến khoảng 340km.

Ngày 29/10: Căn cứ không quân Marinovka, nơi 2 chiếc Su-34 khác bị trúng tên lửa, cách tiền tuyến khoảng 430km.

Ngày 31/10: Nhà máy nhiên liệu rắn Kamensk-Shakhtinsky ở tỉnh Rostov, cách tiền tuyến khoảng 190km.

Ngày 7/11: Nhà máy điện tử quân sự Proton-Electrotech, cách tiền tuyến khoảng 170km.

Ngày 13/11: Cơ sở sản xuất UAV tại Rostov-on-Don.

Kết quả rất đáng kể: Trong 30 ngày, Ukraine đã tấn công 2 căn cứ không quân, tiêu diệt tổng cộng 8 máy bay ném bom Su-34, 2 cơ sở công nghiệp quốc phòng tham gia vào lĩnh vực sản xuất tên lửa và một cụm cơ sở sản xuất UAV.

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số chi tiết quan trọng.

Thứ nhất, chưa có ước tính về số lượng tên lửa Neptune được sử dụng trong các cuộc tấn công này.

Nếu thiếu thông tin này, khó có thể đánh giá liệu Ukraine có đủ kho dự trữ để duy trì các cuộc tấn công tầm xa trong tương lai hay không.

Tần suất các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự Nga không chỉ phụ thuộc vào tốc độ sản xuất tên lửa, mà còn phụ thuộc vào khả năng thu thập thông tin tình báo cần thiết.

Dựa trên khoảng cách tấn công ước tính, dao động từ 170 đến 430km từ tiền tuyến, có khả năng hai loại tên lửa thuộc dòng Neptune khác nhau đã được sử dụng trong các chiến dịch này.

Đó là loại tên lửa được gọi một cách không chính thức là Long Neptune (R-360L), với tầm bắn ước tính lên đến 1.000km, và loại tên lửa được gọi là Fat Neptune (R-360M), với tầm bắn ước tính vài trăm km.