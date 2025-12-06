Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần này (từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 năm 2025), năm con giáp Dần, Thìn, Mùi, Tỵ và Ngọ được dự báo sẽ có vận trình hanh thông, gặt hái nhiều may mắn trên nhiều phương diện.

Dưới đây là chi tiết cụ thể cho từng con giáp:

1. Con giáp tuổi Dần

Cuối tuần này, tuổi Dần là con giáp có vận khí cực vượng, đặc biệt được sao Thái Dương chiếu mệnh, mang lại năng lượng tích cực và sự hỗ trợ từ quý nhân.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Có cơ hội thăng tiến bất ngờ trong công việc hoặc nhận được tin vui liên quan đến tài chính, có thể là một khoản thưởng hoặc lợi nhuận ngoài dự kiến. Mọi việc suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

- Lời khuyên: Tận dụng sự quyết đoán và năng lượng dồi dào để hoàn thành các mục tiêu cá nhân hoặc đề xuất ý tưởng mới.

2. Con giáp tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn được sao Thái Âm hỗ trợ, mang lại sự hòa hợp và quý nhân phù trợ (thường là nữ giới).

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Các khó khăn tồn đọng trong công việc hoặc cuộc sống được giải quyết nhanh chóng. Tiền bạc hanh thông, có thể nhận được sự giúp đỡ tài chính từ người thân hoặc bạn bè. Tình cảm gia đình hòa thuận, êm ấm.

- Lời khuyên: Chủ động mở rộng các mối quan hệ xã hội, giữ tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ từ người khác.

3. Con giáp tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ được sao Thiên Ấn và Quốc Ấn hỗ trợ, mang lại sự công nhận về năng lực và quyền lực.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Sự nghiệp có bước tiến rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn. Năng lực được đánh giá cao. Tài lộc dồi dào nhờ khả năng quản lý tài chính tốt và sự thông minh trong đầu tư.

- Lời khuyên: Tự tin phát huy thế mạnh chuyên môn, mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm mới.

4. Con giáp tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ được sao Nguyệt Đức (hóa giải tai ương) và Thiên Quan (thăng tiến) hỗ trợ, mang lại sự thuận lợi trong giao tiếp và công việc.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Gặp nhiều thuận lợi trong giao tiếp, mở rộng mối quan hệ xã hội và kinh doanh. Khả năng thuyết phục người khác giúp họ dễ dàng đạt được mục tiêu. Tài lộc đến từ sự linh hoạt và nhanh nhạy.

- Lời khuyên: Tận dụng khả năng ngoại giao để kết nối thêm nhiều mối quan hệ có lợi, nhưng cần cẩn trọng trong lời nói.

5. Con giáp tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi có sự hỗ trợ của sao Long Đức và Phúc Đức, mang lại sự bình an và may mắn bền vững.

(Ảnh minh họa)

- May mắn nổi bật: Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, ít thị phi. Thành công đến từ sự chăm chỉ, kiên trì của bản thân, tài lộc tăng tiến đều đặn. Cuối tuần là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả.

- Lời khuyên: Duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Cần chú ý quản lý chi tiêu hợp lý để giữ vững tài lộc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.