Đây đều là những loại cây cảnh quen thuộc, không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn nổi tiếng với sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc, rất thích hợp để trồng trong nhà.

Không phải ai yêu cây cũng có đủ thời gian để tưới nước, bón phân hay thường xuyên cắt tỉa, chăm chút cho từng chậu cây trong nhà. May mắn là thế giới cây cảnh có những giống cây sở hữu sức sống đáng nể, được ví như những "chiến binh xanh" nhờ khả năng chịu hạn, thích nghi tốt và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Không cần được chăm bẵm cầu kỳ, chúng vẫn có thể duy trì vẻ xanh tốt trong thời gian dài, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những gia đình bận rộn hoặc người mới bắt đầu trồng cây cảnh. Bên cạnh giá trị trang trí, một số loại cây còn được yêu thích bởi ý nghĩa bình an, may mắn trong quan niệm dân gian.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh hội tụ những ưu điểm ấy, vừa dễ trồng, đẹp dáng, bền lá, vừa mang sắc xanh tươi mát vào không gian sống.

1. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ ngoài khỏe khoắn, hiện đại và đặc biệt dễ chăm sóc. Cây có phần lá mọc thẳng đứng, cứng cáp, hình dáng giống những thanh kiếm nhỏ với các đường vân xanh đậm, xanh nhạt hoặc viền vàng tùy giống. Nhờ kiểu dáng gọn gàng, lưỡi hổ không chiếm quá nhiều diện tích, có thể đặt ở phòng khách, góc làm việc, hành lang hay ban công. Điểm cộng lớn nhất của lưỡi hổ là khả năng chịu hạn tốt. Lá cây có khả năng tích trữ nước nên không cần tưới thường xuyên như nhiều loại cây cảnh khác. Lưỡi hổ cũng thích nghi được với nhiều điều kiện ánh sángcây, kể cả những vị trí có ánh sáng gián tiếp trong nhà. Tuy nhiên, cây vẫn phát triển tốt hơn khi được đặt ở nơi sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên phù hợp. Khi trồng lưỡi hổ, gia chủ nên ưu tiên loại đất tơi xốp, thoát nước tốt và chỉ tưới khi đất trong chậu đã khô. Điều cần tránh nhất là tưới quá nhiều khiến rễ bị úng, thối. Chỉ cần lưu ý những điều cơ bản này, lưỡi hổ có thể duy trì vẻ xanh khỏe mà không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc.

2. Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, thường được lựa chọn để trang trí phòng khách, văn phòng hoặc khu vực gần cửa ra vào. Cây có những thân mọc thẳng từ gốc, trên thân là các cặp lá xanh bóng, dày dặn và mọc đối xứng khá đẹp mắt. Tán cây sum suê, màu xanh đậm tạo cảm giác tươi mát, giúp không gian thêm sức sống. Không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt, kim tiền còn nổi tiếng bởi sức sống bền bỉ. Phần thân rễ phát triển thành dạng củ có khả năng tích trữ nước, nhờ đó cây chịu hạn khá tốt và không cần tưới liên tục. Kim tiền cũng có thể thích nghi với môi trường trong nhà, kể cả những vị trí không có quá nhiều ánh sáng tự nhiên. Để cây phát triển ổn định, gia chủ nên đặt chậu ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Đất trồng cần thoát nước tốt, chỉ bổ sung nước khi bề mặt đất đã khô. Một lưu ý quan trọng là không nên vì thấy cây dễ sống mà tưới nước quá nhiều. Tình trạng đất thường xuyên ẩm ướt có thể khiến phần rễ và củ bị thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của cây.

3. Cây trầu bà

Nếu muốn tìm một loại cây vừa dễ trồng vừa có khả năng làm đẹp không gian, trầu bà là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Cây có những chiếc lá hình trái tim, màu xanh mướt, một số giống còn có thêm các mảng vàng hoặc trắng loang đẹp mắt. Trầu bà có thể trồng trong chậu đất, đặt trên kệ cao để lá rủ xuống hoặc trồng thủy sinh trong bình thủy tinh, phù hợp với nhiều phong cách bài trí nhà cửa. Trầu bà có sức sống khá tốt, dễ thích nghi và không đòi hỏi chế độ chăm sóc phức tạp. Cây có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng gián tiếp, không nhất thiết phải đặt ở ban công hay nơi có nắng chiếu trực tiếp. Khả năng sinh trưởng tương đối nhanh cũng giúp trầu bà sớm tạo thành những tán lá xanh mềm mại, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Khi trồng trầu bà trong đất, gia chủ chỉ cần duy trì độ ẩm vừa phải, tránh để đất khô kiệt quá lâu hoặc ngập nước. Nếu trồng thủy sinh, nên thay nước định kỳ, giữ bình sạch và không để phần thân ngập quá sâu. Ngoài ra, có thể cắt tỉa những nhánh quá dài để cây giữ được dáng đẹp và kích thích các chồi mới phát triển. Đây là loại cây rất phù hợp với người mới trồng hoặc những ai muốn có thêm mảng xanh trong nhà mà không phải dành quá nhiều thời gian chăm sóc.

4. Cây trường sinh

Đúng như tên gọi, cây trường sinh thường được yêu thích bởi vẻ ngoài xanh tốt và sức sống tương đối bền bỉ. Cây có kích thước nhỏ gọn, lá dày, mọng nước, màu xanh bóng và mọc khá sum suê. Một số giống có lá tròn hoặc hình bầu dục, tạo cảm giác đầy đặn, tươi tắn. Nhờ không chiếm nhiều diện tích, trường sinh rất thích hợp để đặt trên bàn làm việc, kệ sách, bệ cửa sổ hoặc bàn trà phòng khách. Đây là loại cây không cần tưới nước quá thường xuyên nhờ phần lá có khả năng giữ nước. Trường sinh cũng không đòi hỏi phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp liên tục, có thể sinh trưởng tốt ở nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Chính vì vậy, cây khá phù hợp với những gia đình muốn trang trí nhà cửa bằng cây xanh nhưng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc. Để trường sinh luôn khỏe mạnh, gia chủ nên chọn đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt và đặt cây ở nơi thông thoáng. Chỉ nên tưới khi đất đã khô tương đối, tránh để nước đọng lâu trong chậu. Ngoài ra, thỉnh thoảng có thể loại bỏ những chiếc lá già, úa vàng để cây giữ được vẻ ngoài gọn gàng. Với nhu cầu chăm sóc đơn giản, trường sinh là lựa chọn đáng thử cho những người bận rộn.

5. Cây xương rồng

Nhắc đến những loại cây cảnh có khả năng chịu hạn tốt, xương rồng chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Loài cây này nổi bật với phần thân mọng nước, có khả năng tích trữ nước để thích nghi với môi trường khô hạn. Tùy từng giống, xương rồng có thể có hình cầu, hình trụ, hình trụ phân nhánh hoặc mọc thành từng cụm với nhiều kiểu dáng độc đáo. Một số loại còn có thể ra hoa với màu sắc rực rỡ, tạo điểm nhấn thú vị cho không gian sống. Xương rồng không cần tưới nước thường xuyên và có thể chịu được những khoảng thời gian khô hạn khá dài. Cây thích hợp với môi trường có nhiều ánh sáng, đất trồng thoát nước nhanh và không bị đọng ẩm. Đây cũng là lý do xương rồng thường được lựa chọn để trang trí bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc ban công.

Tuy nhiên, dù dễ chăm sóc, xương rồng vẫn có những yêu cầu riêng. Gia chủ không nên đặt cây ở nơi quá thiếu sáng trong thời gian dài, đồng thời cần tránh tưới nước liên tục khiến rễ bị úng. Đặc biệt, vị trí đặt xương rồng cũng cần được cân nhắc kỹ. Vì nhiều giống có gai nhọn, không nên đặt cây ở lối đi hẹp, sát khu vực trẻ nhỏ vui chơi, cạnh giường ngủ hoặc những nơi mọi người thường xuyên qua lại, dễ va chạm. Thay vào đó, có thể chọn bệ cửa sổ, ban công hoặc kệ trang trí có khoảng cách an toàn. Nếu gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng, nên ưu tiên vị trí ngoài tầm với để tránh bị gai đâm hoặc gây tổn thương khi tiếp xúc.