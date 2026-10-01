5 cách ngăn chặn rắn vào chuồng gà

Chuồng gà có thể vô tình tạo ra những điều kiện khiến rắn tìm đến thường xuyên hơn.

Với những gia đình nuôi gà ở sân vườn, nhìn thấy một con rắn xuất hiện gần chuồng chắc chắn không phải chuyện dễ chịu. Phản ứng đầu tiên của nhiều người có thể là tìm cách xua nó đi càng nhanh càng tốt, nhưng nếu khu vực xung quanh vẫn còn thức ăn, con mồi và những vị trí thuận lợi để ẩn nấp thì rắn vẫn có thể xuất hiện trở lại. Thực tế, không phải loài rắn nào cũng tìm đến chuồng gà vì cùng một lý do. Tùy loài, một số con có thể ăn trứng, gà con hoặc những động vật nhỏ sống quanh khu vực này. Đặc biệt, cám và thức ăn cho gà rơi vãi có thể thu hút chuột, trong khi động vật gặm nhấm lại là con mồi của nhiều loài rắn. Vì vậy, muốn hạn chế rắn xuất hiện quanh chuồng gà, cách thực tế hơn là xử lý những điều đang khiến khu vực này trở thành một nơi hấp dẫn đối với chúng.

1. Dọn thoáng khu vực xung quanh chuồng gà

Một khoảng sân đầy cỏ cao, bụi cây rậm, đống củi, gạch đá hay những món đồ lâu ngày không động tới vô tình tạo ra rất nhiều vị trí kín đáo. Không chỉ rắn mà chuột và nhiều động vật nhỏ khác cũng có thể tận dụng những nơi này để trú ẩn.

Bởi vậy, việc đầu tiên gia đình có thể làm là giữ khu vực sát chuồng tương đối thông thoáng. Cỏ mọc cao nên được cắt thường xuyên, bụi cây quá rậm cần tỉa bớt, còn gạch đá, thùng hộp và những vật dụng bỏ không lâu ngày nên được thu dọn. Nếu cần dự trữ củi hoặc vật liệu, nên sắp xếp gọn gàng và tránh chất thành những đống lộn xộn ngay sát chuồng. Bạn không cần biến khoảng sân thành nơi trống trơn không còn cây cối. Điều quan trọng là tránh tạo ra quá nhiều góc rậm rạp, kín và lâu ngày không được kiểm tra ngay cạnh chuồng gà.

2. Kiểm tra những khe hở mà rắn có thể tận dụng để chui vào

Dọn sạch bên ngoài mới giải quyết được một phần. Nếu chuồng vẫn còn những khoảng hở đủ lớn, rắn hoặc các động vật khác vẫn có thể tìm đường vào bên trong. Vì vậy, thỉnh thoảng mọi người hãy đi một vòng quanh chuồng để kiểm tra chân vách, góc cửa, phần tiếp giáp giữa mái và tường, những đoạn lưới bị bung cũng như các khe quanh đường dây, đường ống. Chuồng sử dụng lâu ngày càng cần chú ý bởi gỗ có thể mục, lưới bị biến dạng hoặc những khe vốn rất nhỏ dần rộng ra theo thời gian.

Tài liệu hướng dẫn bảo vệ gia cầm của Đại học Bang Mississippi, Mỹ, cũng lưu ý sàn và vách chuồng cần chắc chắn, hạn chế các lỗ hở mà rắn và những động vật nhỏ có thể tận dụng. Nếu sử dụng lưới, cũng đừng mặc định loại lưới nào giữ được gà bên trong thì sẽ ngăn được rắn bên ngoài. Cần chọn loại có mắt đủ nhỏ, chắc chắn và phù hợp với cấu tạo thực tế của chuồng.

3. Đừng chỉ nhìn rắn, hãy để ý xem quanh chuồng có chuột hay không

Đây có lẽ là điều đáng kiểm tra nhất nếu rắn thường xuyên xuất hiện quanh chuồng gà. Cám không phải món ăn thu hút phần lớn các loài rắn, nhưng lại rất hấp dẫn đối với chuột. Chỉ cần mỗi ngày một ít thức ăn rơi xuống nền, bao cám luôn để hở và xung quanh lại có nhiều góc kín, khu vực nuôi gà có thể trở thành nơi chuột thường xuyên lui tới. Khi đó, chính những con chuột lại trở thành nguồn thức ăn hấp dẫn đối với một số loài rắn.

Các chuyên gia của Đại học Bang Utah, Mỹ, cũng khuyến cáo thức ăn chăn nuôi nên được bảo quản trong vật chứa chắc chắn, hạn chế thức ăn rơi vãi và giảm những vị trí chuột có thể trú ngụ. Với gia đình nuôi gà, không cần làm gì quá phức tạp: cám dự trữ nên cho vào thùng có nắp kín, thức ăn rơi xuống nền cần được dọn thường xuyên và không để bao thức ăn mở qua đêm. Nếu quanh chuồng bắt đầu xuất hiện phân chuột, đồ vật có dấu cắn, hang nhỏ hoặc tiếng động bất thường vào ban đêm, việc xử lý nguồn chuột có thể quan trọng không kém chuyện tìm cách ngăn rắn.

4. Thu trứng thường xuyên, đừng để tồn lại quá lâu trong ổ

Không phải tất cả các loài rắn đều ăn trứng, nhưng trứng gia cầm có thể là thức ăn của một số loài. Vì vậy, nếu khu vực sinh sống vốn thường xuất hiện rắn, gia đình càng không nên để trứng tích lại lâu ngày trong chuồng. Tạo thói quen kiểm tra ổ và thu trứng đều đặn vừa giúp bảo quản trứng tốt hơn, vừa loại bỏ một nguồn thức ăn tiềm năng. Tuy nhiên, cũng không nên vì muốn xử lý rắn mà áp dụng những mẹo như để bóng golf hay vật giống trứng cho rắn nuốt. Chuyên gia về động vật hoang dã của Đại học Bang Utah khuyến cáo không sử dụng cách này, biện pháp hợp lý hơn vẫn là quản lý chuồng và ngăn rắn xâm nhập ngay từ đầu.

5. Đừng quá phụ thuộc vào những mẹo đuổi rắn bằng mùi

Tỏi, sả, lưu huỳnh, băng phiến hay những hỗn hợp có mùi mạnh thường được truyền tai như cách khiến rắn không dám bén mảng tới gần. Nghe khá đơn giản: chỉ cần rắc hoặc đặt quanh chuồng là xong. Tuy nhiên, đây không phải thứ nên được xem như một hàng rào bảo vệ đáng tin cậy. Các chuyên gia thuộc hệ thống khuyến nông Đại học Georgia cho biết những chất hoặc sản phẩm được quảng cáo có tác dụng xua rắn không cho thấy hiệu quả ổn định. Đại học Bang Utah cũng khuyến cáo không sử dụng lưu huỳnh hay băng phiến để ngăn rắn. Đặc biệt, băng phiến chứa hóa chất và không nên tùy tiện rải quanh khu vực sinh hoạt, nhất là nơi có trẻ nhỏ, vật nuôi hoặc gia cầm.

Kết luận

Thay vì dành quá nhiều công sức cho việc tìm một mùi mà rắn sợ, gia đình nên tập trung vào những thứ có thể kiểm soát rõ ràng hơn: dọn nơi ẩn nấp, hạn chế chuột, cất kín thức ăn, thu trứng và gia cố những đường rắn có thể đi vào chuồng. Đây mới là những thay đổi có ý nghĩa lâu dài.

Còn nếu rắn đã xuất hiện bên trong chuồng, lúc này câu chuyện lại khác. Mọi người không nên thò tay vào góc tối, lật tung đồ đạc để tìm hay cố bắt, đánh một con rắn khi chưa biết đó là loài gì. Hãy giữ người và vật nuôi không liên quan tránh xa khu vực, quan sát từ khoảng cách an toàn và tìm sự hỗ trợ phù hợp nếu không thể xử lý an toàn. Sau cùng, chuồng gà nằm ngoài trời nên khó có biện pháp nào bảo đảm rắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng nếu khu vực xung quanh được giữ thoáng, chuồng ít khe hở, thức ăn được quản lý tốt, không có nhiều chuột và trứng được thu đều đặn, gia đình đã loại bỏ được khá nhiều điều kiện có thể khiến rắn tìm đến và ở lại.