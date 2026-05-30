Những ngày nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng máy lạnh tại nhiều gia đình tăng mạnh. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu đi kèm với nỗi lo quen thuộc khi hóa đơn tiền điện cuối tháng sẽ tăng cao. Thực tế, nhiều người vẫn đang sử dụng máy lạnh theo thói quen mà không biết rằng chỉ cần thay đổi một vài cách dùng đơn giản cũng có thể giúp căn phòng mát hơn mà điện năng tiêu thụ lại giảm đáng kể.

Dưới đây là 5 mẹo sử dụng máy lạnh vừa hiệu quả vừa tiết kiệm điện, đặc biệt hữu ích trong mùa hè oi bức.

1. Đừng để nhiệt độ quá thấp ngay khi bật máy

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là vừa bật điều hòa đã lập tức hạ xuống 18-20 độ C với mong muốn phòng mát nhanh hơn. Trên thực tế, cách này khiến máy nén phải hoạt động liên tục ở công suất cao, tiêu tốn rất nhiều điện năng nhưng tốc độ làm lạnh không nhanh hơn đáng kể.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt nhiệt độ khoảng 24-26 độ C. Khi mới bật máy, có thể kết hợp chế độ quạt gió mạnh để không khí lạnh lan tỏa nhanh hơn. Sau khi phòng đạt độ mát mong muốn, hãy duy trì ở mức 26-27 độ C để vừa dễ chịu vừa tiết kiệm điện.

Mức nhiệt này cũng giúp hạn chế tình trạng sốc nhiệt khi đi từ phòng lạnh ra ngoài trời nắng nóng.

2. Kết hợp quạt điện để làm mát nhanh hơn

Nhiều người nghĩ bật thêm quạt sẽ tốn điện hơn, nhưng thực tế đây lại là cách giúp máy lạnh hoạt động hiệu quả hơn đáng kể.

Quạt giúp luồng khí lạnh lưu thông đều khắp phòng, giảm cảm giác bí bách và giúp cơ thể cảm nhận độ mát nhanh hơn. Nhờ đó, người dùng không cần hạ nhiệt độ máy lạnh xuống quá thấp.

Một chiếc quạt điện thông thường tiêu thụ điện năng thấp hơn rất nhiều so với điều hòa. Vì vậy, việc kết hợp cả hai thiết bị đúng cách có thể giúp giảm áp lực hoạt động cho máy lạnh và tiết kiệm đáng kể chi phí điện mỗi tháng.

Ngoài ra, nên kéo rèm cửa vào ban ngày để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Đây là mẹo nhỏ nhưng giúp giảm nhiệt độ phòng đáng kể, đặc biệt với những căn hộ hướng Tây hoặc có nhiều cửa kính.

3. Tận dụng chế độ Sleep và Eco thay vì chạy tối đa công suất

Hầu hết các dòng điều hòa hiện nay đều được tích hợp chế độ Sleep hoặc Eco nhưng nhiều người lại ít sử dụng.

Chế độ Sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng nhẹ vào ban đêm để phù hợp với thân nhiệt khi ngủ sâu. Điều này vừa tránh lạnh quá mức vừa giúp máy vận hành tiết kiệm điện hơn.

Trong khi đó, chế độ Eco giúp máy hoạt động ổn định ở công suất tối ưu thay vì liên tục làm lạnh tối đa. Theo nhiều hãng điện máy, chế độ này có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn duy trì cảm giác dễ chịu trong phòng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tận dụng tính năng hẹn giờ. Việc cài máy tự tắt sau 2-3 tiếng vào ban đêm có thể giúp giảm đáng kể thời gian hoạt động không cần thiết.

4. Không bật tắt điều hòa liên tục

Nhiều người có thói quen tắt điều hòa khi ra ngoài vài phút với suy nghĩ sẽ tiết kiệm điện hơn. Tuy nhiên, thời điểm tiêu tốn điện năng lớn nhất lại chính là lúc máy khởi động lại và làm lạnh từ đầu.

Nếu chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn, người dùng có thể tăng nhiệt độ lên thay vì tắt hẳn máy. Điều này giúp máy duy trì trạng thái ổn định và không phải hoạt động quá tải khi bật lại.

Ngược lại, nếu ra ngoài trong thời gian dài, hãy tắt điều hòa trước khi rời nhà khoảng 15-20 phút để tận dụng lượng hơi lạnh còn lại trong phòng.

Đây là thói quen nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn về điện năng tiêu thụ trong suốt mùa hè.

5. Vệ sinh máy lạnh định kỳ để tránh hao điện âm thầm

Máy lạnh sau thời gian dài sử dụng thường bám bụi ở lưới lọc và dàn lạnh. Điều này khiến luồng gió yếu đi, khả năng làm mát giảm và máy phải hoạt động lâu hơn để đạt nhiệt độ cài đặt.

Theo các kỹ thuật viên điện lạnh, người dùng nên vệ sinh lưới lọc khoảng 1 tháng/lần trong mùa nóng. Đồng thời cần kiểm tra dàn nóng để đảm bảo khả năng tản nhiệt không bị cản trở.

Một chiếc điều hòa sạch không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng oi bức, máy lạnh gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình.

Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc giảm nhiệt độ thật sâu, việc sử dụng đúng cách mới là yếu tố giúp căn phòng luôn mát mẻ mà hóa đơn tiền điện vẫn ở mức dễ chịu.

Nguồn: Baidu