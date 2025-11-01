Người EQ thấp không hẳn là người xấu, cũng chẳng phải người kém. Đôi khi, họ chỉ là người chưa biết “đọc không khí”, chưa hiểu cách cư xử khéo léo ở nơi làm việc. Nhưng trong môi trường công sở - nơi cảm xúc, thái độ và cách ứng xử có thể quan trọng không kém năng lực thì EQ thấp lại là thứ có thể “đánh gục” bạn nhanh hơn cả deadline gấp hay KPI khó. Dưới đây là 5 hành động điển hình khiến một người EQ thấp dễ mất điểm trong mắt đồng nghiệp, sếp và cả chính mình.

1. Nói thẳng quá mức, nhưng thiếu tinh tế

Sự thẳng thắn là điều tốt, nhưng nếu không biết chọn thời điểm và ngữ điệu, nó có thể trở thành “dao hai lưỡi”. Người EQ thấp thường nói ra mọi điều mình nghĩ mà không cân nhắc cảm xúc của người nghe. Ví dụ, khi đồng nghiệp làm sai, họ có thể buột miệng nói “Cái này dễ thế mà cũng sai à?”, hay khi sếp đưa ra ý kiến, họ phản biện gay gắt kiểu “Em thấy cách đó không hợp lý chút nào!”.

Hậu quả là gì? Là người khác dễ thấy bạn kiêu ngạo, khó chịu, hoặc “không biết điều”, dù thật ra bạn chỉ muốn góp ý. Một người EQ cao sẽ chọn cách mềm mại hơn. Ví dụ: “Em nghĩ mình có thể thử cách khác xem sao ạ?” hoặc “Chắc mình đang thiếu dữ liệu ở phần này, anh/chị nghĩ sao?”. Thẳng thắn thì vẫn tốt, nhưng tinh tế mới là thứ giúp bạn được tôn trọng.

2. Dễ nổi nóng và phản ứng cảm tính

Người EQ thấp thường khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, đặc biệt là khi bị góp ý, khi gặp áp lực hay khi có mâu thuẫn trong team. Họ dễ bực, dễ cáu, dễ “thái độ”, thậm chí thể hiện sự khó chịu bằng nét mặt hoặc im lặng suốt buổi làm.

Ở môi trường công sở, điều này cực kỳ nguy hiểm. Không ai muốn làm việc với một “quả bom cảm xúc” có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Người EQ cao không phải là người không tức giận, mà là người biết chọn cách thể hiện cảm xúc phù hợp. Khi bị góp ý, thay vì phản ứng phòng thủ kiểu “Em làm theo đúng yêu cầu rồi mà!”, họ sẽ nói: “Cảm ơn anh/chị, để em xem lại phần đó kỹ hơn”.

Giữ được sự điềm tĩnh trong mọi tình huống không chỉ giúp bạn tránh rắc rối, mà còn khiến bạn trông “chuyên nghiệp” hơn gấp nhiều lần.

3. Không lắng nghe và luôn nghĩ mình đúng

Một đặc điểm nữa của người EQ thấp là không biết lắng nghe. Trong cuộc họp, họ thường chen ngang, cắt lời hoặc cố chứng minh mình đúng bằng mọi giá. Khi ai đó góp ý, họ lập tức viện lý do thay vì tiếp thu. Cách hành xử này khiến người khác cảm thấy bạn không tôn trọng họ và dần dần, không ai muốn nói chuyện hay chia sẻ với bạn nữa.

Ngược lại, người EQ cao sẽ biết lắng nghe chủ động, tức là thực sự quan tâm đến điều người khác nói, chứ không chỉ chờ đến lượt mình phản ứng. Một câu đơn giản như “Em hiểu ý anh/chị, để em cân nhắc thêm” đôi khi có sức mạnh hơn cả một bài diễn thuyết.

Trong công việc, đôi khi “biết lắng nghe” còn quý hơn “biết nói”. Vì người thông minh có thể khiến người khác thua lý, nhưng người tinh tế khiến người khác tâm phục khẩu phục.

4. Không biết cảm ơn, không biết xin lỗi

Cảm ơn và xin lỗi, nghe đơn giản vậy thôi nhưng lại là hai “phép lịch sự cơ bản” mà người EQ thấp thường quên mất. Họ cho rằng “ai cũng phải làm phần việc của mình”, nên khi được giúp đỡ, họ ít khi nói lời cảm ơn; hoặc khi mắc lỗi, họ biện minh thay vì nhận trách nhiệm. Thế là dù không cố ý, họ vẫn bị xem là người vô ơn, thiếu trách nhiệm hoặc “cứng đầu”.

Trong khi đó, người EQ cao lại hiểu rằng một lời cảm ơn đúng lúc, một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn mọi mâu thuẫn. Cảm ơn không khiến bạn nhỏ bé đi, và xin lỗi không làm bạn yếu đuối hơn, nó chỉ cho thấy bạn đủ trưởng thành để nhận ra giá trị của người khác và giới hạn của bản thân. Ở nơi làm việc, người biết nói hai từ này thường là người có mối quan hệ tốt nhất, vì họ khiến mọi người cảm thấy được tôn trọng và an toàn khi làm việc cùng.

5. Không để ý đến “bầu không khí” xung quanh

Người EQ thấp thường chỉ tập trung vào công việc mà quên mất cảm xúc của tập thể. Khi team đang căng thẳng, họ vẫn nói chuyện ồn ào; khi người khác đang buồn, họ đùa quá trớn; khi sếp đang không vui, họ vẫn vô tư than thở hay than lương.

Những hành động nhỏ đó có thể không gây ra hậu quả lớn, nhưng lâu dần, nó khiến bạn bị xem là người “thiếu tinh tế” hoặc “không biết đọc phòng”. Ngược lại, người EQ cao rất giỏi “đọc không khí”. Họ biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, khi nào nên pha trò để giải tỏa áp lực và khi nào nên nghiêm túc để giữ sự chuyên nghiệp.

Cảm xúc tập thể đôi khi còn quan trọng hơn kết quả công việc. Nếu bạn biết cách khiến người khác thấy dễ chịu khi làm việc cùng, bạn đã nắm trong tay 50% cơ hội để thành công rồi.

Người EQ thấp không phải “vô phương cứu chữa”. Ai cũng có lúc nói lỡ lời, hành động cảm tính hay cư xử thiếu tinh tế. Vấn đề là bạn có nhận ra và sẵn sàng thay đổi hay không. EQ không phải là thứ bạn sinh ra đã có, nó là kỹ năng được rèn luyện qua va chạm, quan sát và lắng nghe.

Hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ lắng nghe nhiều hơn, khen người khác thật lòng, kiểm soát cảm xúc khi bị góp ý và biết nói cảm ơn khi được giúp đỡ. Chỉ cần thay đổi một chút mỗi ngày, bạn sẽ thấy môi trường làm việc trở nên dễ chịu hơn, các mối quan hệ suôn sẻ hơn, và chính bạn cũng trở nên được yêu quý hơn rất nhiều.

Vì trong công sở, EQ cao không chỉ giúp bạn “làm việc tốt hơn” mà còn giúp bạn “được làm việc cùng những người tốt hơn”.