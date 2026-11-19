Chỉ vì mẹ già muốn trở về ngôi nhà trên núi, 5 anh chị em ở Trung Quốc đã cùng nhau xây 430 bậc thang men theo vách đá.

Có những món quà dành cho cha mẹ không thể đong đếm bằng tiền bạc. Với 5 anh chị em trong một gia đình ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, món quà ấy là một con đường dài 430 bậc thang, uốn lượn qua 11 khúc cua giữa vách núi cheo leo. Không phải công trình phục vụ du lịch, cũng chẳng phải dự án kinh doanh, con đường được xây dựng chỉ để thực hiện một mong ước giản dị của người mẹ 86 tuổi: Được trở về nơi mình đã sống gần như cả cuộc đời.

Câu chuyện được truyền thông Trung Quốc chia sẻ những ngày gần đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người không khỏi xúc động khi biết rằng để có được 430 bậc thang ấy, những người con đã bỏ ra hơn hai tháng lao động vất vả, tự mua vật liệu, đổ bê tông và thậm chí phải buộc dây vào người để thi công ngay sát mép vực.

Mẹ già không muốn ở phố, các con quyết xây một con đường đưa mẹ về núi

Theo SCMP, câu chuyện diễn ra tại làng Yannan, thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Nhân vật chính là cụ bà 86 tuổi có 5 người con, gồm 3 trai và 2 gái.

Cô con gái út Hoàng Châu Liên, 58 tuổi, kể rằng anh chị em trong gia đình đều sinh ra và lớn lên tại ngôi nhà trên núi. Tuổi thơ của họ gắn liền với những sườn đồi, ruộng bậc thang và con đường nhỏ dẫn xuống thị trấn.

Sau khi người cha qua đời, các con đưa mẹ xuống thị trấn Phù Dung sinh sống để tiện chăm sóc. Ở đó, cụ có điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn, gần hàng xóm và các dịch vụ thiết yếu. Thế nhưng, đối với một người đã quen sống giữa núi rừng suốt nhiều thập kỷ, cuộc sống dưới phố lại không dễ thích nghi.

Tiếng xe cộ, sự ồn ào và nhịp sống đông đúc khiến cụ luôn nhớ ngôi nhà cũ. Nơi ấy không chỉ có ruộng vườn từng gắn bó với cả gia đình, mà còn có phần mộ của chồng và những người thân đã khuất.

Mỗi dịp Thanh minh, cụ lại muốn trở về núi để thăm mộ, tưởng nhớ người thân. Nhưng con đường dẫn lên nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, cây cỏ mọc um tùm, gai góc và rắn rết xuất hiện khiến việc đi lại rất nguy hiểm, nhất là với một người đã ngoài 80 tuổi và có bệnh tim.

Biết mẹ luôn đau đáu chuyện trở về, Châu Liên nảy ra ý định sửa đường. Ban đầu, chỉ có chị gái đồng ý với đề xuất này. Những người anh em khác còn do dự bởi địa hình quá hiểm trở và khối lượng công việc không hề nhỏ. Tuy nhiên, sau nhiều lần bàn bạc, cả 5 anh chị em cuối cùng cũng thống nhất thực hiện kế hoạch. Tháng 8/2026, gia đình bắt đầu cải tạo tuyến đường cũ ở sườn phía nam ngọn núi, vốn đã không được sử dụng trong nhiều năm.

Không thuê đội thi công chuyên nghiệp, họ tự phân chia công việc. Châu Liên phụ trách mua vật liệu, điều phối và giám sát; các anh em cùng hai người anh họ vận chuyển đá, trộn bê tông; những thành viên khác lo hậu cần, nấu ăn và hỗ trợ khi có thời gian.

Từng đoạn đường được dọn sạch cây cỏ, mở rộng và đổ bê tông. Thay vì mua bậc thang đúc sẵn, gia đình tự dựng khuôn, đổ từng bậc ngay tại chỗ. Khó khăn nhất là những đoạn đường sát vách vực. Châu Liên kể rằng có lúc cô phải buộc dây thừng quanh eo, cố định đầu còn lại vào một thân cây chắc chắn rồi mới dám nghiêng người ra phía ngoài để thi công.

Việc vận chuyển vật liệu cũng là thử thách lớn. Ở những đoạn đường thấp, các thành viên có thể gánh đá, cát và xi măng bằng sức người. Nhưng càng lên cao, địa hình càng dốc khiến công việc trở nên nguy hiểm.

Cuối cùng, con trai Châu Liên thuê một chiếc máy bay không người lái tải trọng lớn để vận chuyển vật liệu lên núi. Mỗi chuyến thiết bị chỉ chở được một bao, nhưng giúp gia đình giảm đáng kể công sức vận chuyển ở những đoạn khó tiếp cận. Sau hơn hai tháng, con đường hoàn thành vào tháng 10/2026, gồm 430 bậc thang và 11 khúc cua men theo sườn núi.

Người con gái gầy đi gần 3kg, mẹ 86 tuổi cũng góp tiền xây đường

Châu Liên cho biết quá trình thi công khiến cô gầy đi gần 3kg, làn da sạm đen vì nắng và tóc rụng nhiều hơn. Vốn là người chú ý đến ngoại hình, cô thừa nhận mình trông già đi đáng kể sau hơn hai tháng lao động ngoài trời. Nhưng khi nhìn lại con đường đã hoàn thành, người phụ nữ 58 tuổi không hối tiếc.

Đặc biệt, mẹ của cô cũng góp 50.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 193 triệu đồng, vào việc sửa đường. Theo lời gia đình, cụ cho rằng bản thân không cần tiêu nhiều tiền, điều mong mỏi nhất vẫn là được sống giữa núi rừng quen thuộc và có các con ở bên.

Khi câu chuyện được chia sẻ, có người khen ngợi lòng hiếu thảo của 5 anh chị em, nhưng cũng xuất hiện ý kiến cho rằng họ quá tốn công sức và tiền bạc để thực hiện một mong muốn của mẹ.

Đáp lại, Châu Liên không bận tâm đến những lời nhận xét ấy. Cô cho rằng việc sửa đường dù sao cũng là điều tốt. Ban đầu, gia đình chỉ muốn giúp mẹ và người thân đi lại thuận tiện hơn, không ngờ con đường mới còn có ích cho dân làng, những người lên núi hái thuốc và khách đi bộ đường dài.

Ngày nay, cụ bà 86 tuổi đã có thể trở lại sinh sống trên núi. Theo lời các con, cụ vẫn minh mẫn, thích tự tay dọn dẹp nhà cửa và tận hưởng cuộc sống thanh bình giữa thiên nhiên. Có lần cụ xuống núi để khám bệnh vì cảm lạnh, nhưng chưa ở dưới phố được hai ngày đã liên tục nhắc các con đưa mình trở về.

Dù đã có đường mới, việc đi lại trên địa hình núi dốc vẫn cần được gia đình quan tâm, nhất là khi cụ tuổi cao và có bệnh nền. Các con dự định luân phiên lên núi ở cùng, chăm sóc mẹ và hỗ trợ những sinh hoạt cần thiết. Có lẽ, điều khiến câu chuyện trở nên xúc động nhất không nằm ở việc gia đình đã xây được bao nhiêu bậc thang, mà ở ký ức Châu Liên chia sẻ khi nhắc đến mẹ.

Ngày bé, mỗi lần được mẹ nắm tay dẫn xuống núi đi chợ, cô đều vô cùng háo hức. Có những hôm cha mẹ đi chợ, hai chị em ở nhà chỉ biết đứng giữa núi gọi thật lớn, rồi lắng nghe tiếng mẹ đáp lại từ phía xa để đoán xem bà còn bao lâu nữa mới về đến nhà.

Nhiều chục năm trôi qua, những đứa trẻ ấy đều đã trưởng thành, còn người mẹ năm nào nay đã 86 tuổi.

Châu Liên xúc động chia sẻ: “Ngày còn nhỏ, mẹ nắm tay chúng tôi xuống núi để khám phá thế giới bên ngoài. Giờ mẹ đã già, chúng tôi sửa lại con đường này. Đến lượt chúng tôi nắm tay đưa mẹ trở về quê nhà”.

Một con đường 430 bậc thang có thể không thay đổi được cả thế giới, nhưng với gia đình ấy, nó giúp người mẹ già được trở về nơi mình yêu thương, còn những người con có thêm cơ hội ở bên và chăm sóc mẹ.

Bởi đến một độ tuổi nào đó, món quà quý giá nhất dành cho cha mẹ đôi khi không phải một ngôi nhà thật lớn hay cuộc sống đủ đầy giữa phố thị, mà là được lắng nghe, thấu hiểu và sống những năm tháng tuổi già theo cách mình mong muốn.

*Theo SCMP, The Paper, Wenzhou News