499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Năm 2026, Bộ Công Thương công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Kỳ xét chọn lần thứ 10 áp dụng hệ thống tiêu chí mới, trong đó đổi mới sáng tạo chiếm 30% tổng số điểm, gắn việc phát triển thương hiệu với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Chủ trì sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trải qua 23 năm triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Kiên định ba giá trị "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong", Chương trình đã góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại họp báo. Ảnh: Việt Hùng

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt.

Thay mặt Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến cho biết, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Các doanh nghiệp được công nhận hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ số và viễn thông; tài chính, ngân hàng; hàng không, vận tải và logistics; cơ khí, điện, điện tử; vật liệu xây dựng; nông nghiệp, chế biến thực phẩm; dệt may; dược phẩm, thiết bị y tế; hàng tiêu dùng, thương mại và dịch vụ.

Kết quả năm 2026 đánh dấu kỳ xét chọn thứ 10 và chặng đường 23 năm triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua những thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao. Hoạt động này góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là một giải thưởng. Thông qua hệ thống tiêu chí, Nhà nước lựa chọn những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, qua đó hình thành lực lượng doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng lan tỏa các giá trị của thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm đặc biệt của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sau 23 năm

Kỳ xét chọn năm 2026 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình được điều chỉnh. Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngày 3/4/2026, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Theo hệ thống mới, số điểm dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30%.

"Các nội dung được chú trọng trong nhóm tiêu chí này bao gồm nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Việc xét chọn vì vậy không chỉ căn cứ vào chất lượng sản phẩm và vị thế trên thị trường, mà còn đánh giá khả năng đổi mới, thích ứng và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp", Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến. Ảnh: Việt Hùng

Từ cuối năm 2025, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia kỳ xét chọn. Các hoạt động này thu hút hơn 1.000 lượt doanh nghiệp quan tâm, liên hệ tìm hiểu và đăng ký.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký, Cục Xúc tiến thương mại rà soát điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung tài liệu và chuyển các hồ sơ hợp lệ tới Ban Chuyên gia để đánh giá theo hệ thống tiêu chí.

Song song với quá trình chấm điểm, cơ quan tổ chức phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước rà soát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường và những nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Quá trình xét chọn còn sử dụng kết quả đánh giá độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng. Với những nội dung cần làm rõ, doanh nghiệp phải giải trình, bổ sung tài liệu hoặc được xác minh, thẩm định thực tế.

Kết quả sau đó được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương và lấy ý kiến Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Quy trình này được thực hiện theo các nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của Chương trình.

Đối với doanh nghiệp, quá trình tham gia xét chọn cũng là dịp rà soát năng lực quản trị, hoạt động đổi mới sáng tạo, việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ và tình hình thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Sau khi được công nhận, doanh nghiệp có trách nhiệm duy trì các giá trị đã được đánh giá, tiếp tục đầu tư cho chất lượng, công nghệ, nhân lực và phát triển bền vững, đồng thời sử dụng biểu trưng Thương hiệu quốc gia đúng quy định.

Hướng tới phát triển giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu Việt

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 dự kiến diễn ra ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với khoảng 1.500 đại biểu và khách mời.

Chương trình mang chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, thể hiện quá trình hình thành và phát triển liên tục của thương hiệu Việt Nam. Quá trình này khởi nguồn từ bản sắc văn hóa, truyền thống, trí tuệ và khát vọng của con người Việt Nam; được bồi đắp bằng chất lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực tiên phong của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức dự kiến bố trí triển lãm ảnh giới thiệu hành trình và những dấu mốc của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Một khu vực trưng bày sản phẩm tiêu biểu cũng được tổ chức để giới thiệu năng lực sản xuất, đổi mới và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp.

Lễ công bố dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16/10 trên VTV1 và phát trực tuyến trên nền tảng VTVGo. Các hoạt động truyền thông được triển khai trước, trong và sau sự kiện trên truyền hình, báo chí, website và các nền tảng số.

Một hoạt động khác trong dịp này là khai trương giao diện mới của Trang Thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân Dân điện tử. Trang thông tin do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và ra mắt ngày 22/10/2024.

Giao diện mới được phát triển theo hướng đa nền tảng, kết hợp nguồn dữ liệu chính thống với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, phục vụ việc tra cứu thông tin về Chương trình, doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, Chương trình đặt mục tiêu chuyển từ hỗ trợ xây dựng sang phát triển giá trị thương hiệu; từ công nhận sản phẩm sang hình thành lực lượng doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt; từ quảng bá hình ảnh sang nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hiện diện của thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quản trị và bảo vệ thương hiệu; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; gắn phát triển thương hiệu với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua những hoạt động này, Chương trình hướng tới hình thành thêm nhiều doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam có thương hiệu mạnh, giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.