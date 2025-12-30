Chỉ từ một việc tưởng chừng vô hại là đi mua thuốc giảm đau cho mẹ già vào tháng 3, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ bị cáo buộc âm mưu bắt cóc trẻ em, buộc phải từ bỏ công việc kinh doanh bất động sản và kéo cả gia đình vào cuộc chiến pháp lý để minh oan.

Thay vì chuẩn bị cho mùa hè với những chuyến du lịch và các buổi sum họp gia đình, Patel lại phải ngồi trong phòng giam tại bang Georgia, liên tục tự hỏi: Làm sao một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người xa lạ trong siêu thị Walmart lại có thể dẫn đến cáo buộc hình sự nghiêm trọng như vậy?

Mahendra “Mick” Patel (Ảnh: CNN)

Những rắc rối pháp lý trước đây của Patel, nếu có, cũng chẳng thấm vào đâu so với chuỗi biến cố kéo dài hàng tháng trời sau đó. Từ một công dân bình thường, ông bị cuốn vào hàng ngũ những người Mỹ khẳng định mình đã bị buộc tội oan.

Từ lối đi Walmart đến trại giam chỉ trong vài ngày

Sự việc bắt đầu vào một buổi tối giữa tháng 3, khi Patel ghé một cửa hàng Walmart ở hạt Cobb, phía tây bắc thành phố Atlanta. Trong lúc đi dọc các lối hàng, ông thấy một phụ nữ đang ngồi trên xe điện trong siêu thị và nghĩ rằng cô có thể chỉ giúp mình vị trí quầy bán Tylenol.

Người phụ nữ đó là Caroline Miller, 26 tuổi. Trên xe điện, cô ngồi cùng con trai 2 tuổi đặt trên đùi, trong khi một đứa trẻ lớn hơn ngồi ở phía trước. Khi hai người trò chuyện, chiếc xe điện vô tình va vào một kệ trưng bày. Patel nhận thấy đứa bé nhỏ có nguy cơ trượt khỏi đùi mẹ và rơi xuống sàn.

Từ đây, hai bên có cách hiểu hoàn toàn khác nhau về những gì xảy ra tiếp theo.

Patel nói rằng ông đưa tay ra theo phản xạ để đỡ đứa trẻ, tránh việc bé bị ngã. Ngược lại, Miller khai rằng người đàn ông đã bất ngờ kéo con trai cô ra khỏi tay khi cô đang giơ tay chỉ hướng quầy thuốc.

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại

“Tôi nói ‘Không, không… ông đang làm gì vậy?’ Ông ta kéo thằng bé, tôi kéo lại. Chúng tôi giằng co” Miller kể với đài WSB, đối tác của CNN, vào tháng 3.

CNN đã nhiều lần tìm cách liên hệ với Miller. Khi được gọi điện, cha của cô từ chối bình luận.

Sau vài phút, Patel rời cửa hàng sau khi thanh toán tiền thuốc. Ông không hề nghĩ nhiều về sự việc cho đến ba ngày sau, khi bị còng tay bên lề một tuyến đường cao tốc ở Georgia. Patel bị khởi tố với các cáo buộc: âm mưu thực hiện hành vi bắt cóc, hành hung đơn giản và cố ý gây thương tích nhẹ.

“Họ chỉ nói với tôi rằng ‘chúng tôi có lệnh bắt’ rồi đưa tôi thẳng vào tù,” Patel kể lại.

47 ngày trong tù và cú sốc thể chất lẫn tinh thần

Trong suốt 47 ngày bị giam giữ không được tại ngoại, Patel nói rằng ông phải đối mặt với quá trình tố tụng kéo dài, tình trạng thiếu dinh dưỡng và những lời đe dọa bạo lực.

Từ một người làm chủ doanh nghiệp, từng là thành viên ban lãnh đạo của một tổ chức tình nguyện quốc tế vì trẻ em, Patel bỗng phải sống ngày đêm trong nhà tù hạt Cobb, cùng những người bị buộc tội hoặc kết án về các tội danh nghiêm trọng.

Sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm. Trong những ngày đầu, Patel không được cấp thuốc điều trị cao huyết áp. Sau đó, do thiếu lựa chọn ăn chay, ông chỉ ăn sữa, cơm, đậu và bơ đậu phộng, khiến cân nặng giảm ít nhất gần 8kg.

Thời điểm đó, vợ ông đang đi công tác xa, hai con gái đã trưởng thành sống ở các bang khác, còn mẹ già không nói được tiếng Anh ở nhà hoàn toàn không biết con trai đang bị giam giữ. Không một người thân nào đến thăm ông trong suốt thời gian này.

Ảnh: CNN

Việc bị giam không phải là trải nghiệm hoàn toàn xa lạ với Patel. Năm 2013, ông từng thụ án 6 tháng tù liên bang sau khi nhận tội âm mưu gian lận trong một dự án công nghệ liên quan đến hệ thống trường công Atlanta. Trước đó, ông cũng từng bị bắt vì nghi ngờ lái xe khi say rượu.

Tuy nhiên, Patel cho biết lần giam giữ năm 2025 hoàn toàn khác. Ông cảm thấy như mình đã bước lên “chuyến tàu một chiều” vào tù, không biết bao giờ mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Trong trại giam, Patel nói rằng ông liên tục bị đe dọa. Có người dọa đánh ông trong phòng tắm, có người yêu cầu tiền để “bảo kê”. Quá sợ hãi, ông từng cân nhắc xin được giam giữ bảo vệ riêng. Một số bạn tù còn nói rằng họ nghe thấy ông la hét trong lúc ngủ, kêu lên “tránh ra khỏi tôi”.

Người bạn thân suốt gần 45 năm của Patel, ông Hasmukh Patel, từ Texas thường xuyên gọi điện động viên và ngăn ông xin vào phòng biệt giam.

“Tôi nói với anh ấy, ‘đừng làm vậy, anh sẽ phát điên mất,’” Hasmukh nhớ lại.

Để giữ tinh thần, Patel dành thời gian thiền định, đọc các kinh sách tôn giáo như Bhagavad Gita, và thậm chí tham gia các buổi học Kinh Thánh cùng những tù nhân khác.

Camera giám sát - bước ngoặt quyết định

Đầu tháng 5, sau gần hai tháng bị giam, hy vọng của Patel đặt cả vào đoạn video an ninh từ cửa hàng Walmart.

“Không hề có giằng co. Chỉ là khoảnh khắc rất ngắn,” luật sư Ashleigh Merchant của Patel khẳng định. “Không có hành hung, không có tấn công, không có bất kỳ điều gì như cáo buộc.”

Đoạn video không có âm thanh, chất lượng không quá rõ, nhưng cho thấy toàn bộ diễn biến. Patel xuất hiện trong cửa hàng, gặp Miller đang ngồi trên xe điện. Khi xe va vào kệ hàng, Patel có động tác nhấc đứa trẻ trong tích tắc, Miller lập tức kéo lại. Ngay sau đó, đứa bé đã ngồi yên trên đùi mẹ, còn Patel bước lùi ra xa.

Khoảng sáu phút sau, camera ghi lại cảnh Patel thanh toán tiền và rời khỏi cửa hàng, thậm chí còn dừng lại nói chuyện với một nhân viên hơn 20 giây.

Khi đoạn video được công bố, làn sóng chỉ trích nhắm vào Patel dần chuyển thành sự ủng hộ. Tại phiên điều trần, ông được tại ngoại với tiền bảo lãnh 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng). Hơn 90.000 người ký vào bản kiến nghị tuyên bố ông vô tội.

Ba tháng sau đó, vào tháng 8, các công tố viên chính thức nộp đơn xin hủy vụ án, chấm dứt toàn bộ cáo buộc.

“Hãy tưởng tượng nếu không có camera ở Walmart đó,” Patel nói. “Tội âm mưu bắt cóc có thể khiến tôi ngồi tù 25 năm. Gia đình tôi sẽ không bao giờ còn được gặp tôi nữa.”

Ảnh: CNN

Cuộc sống không thể trở lại như cũ

Dù các cáo buộc đã bị hủy bỏ, tổn thất đối với Patel và gia đình là điều không thể xóa nhòa. Ông cho biết bản thân bị cộng đồng, kể cả trong cộng đồng người Nam Á, quay lưng. Công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người thuê nhà ngừng trả tiền. Một tổ chức cộng đồng cũng chấm dứt tư cách thành viên và loại ông khỏi ban lãnh đạo.

“Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn,” Patel nói. “Chúng tôi từng sống rất lặng lẽ, còn bây giờ thì ai cũng biết đến tên tôi.”

Patel hiện đang chuẩn bị khởi kiện chính quyền thành phố Acworth, yêu cầu bồi thường 25 triệu USD (khoảng 656 tỷ đồng) với các cáo buộc như giam giữ trái phép, phỉ báng, sơ suất và gây tổn hại tinh thần. Phía thành phố đã bác bỏ mọi trách nhiệm và từ chối bình luận do khả năng phát sinh kiện tụng.

Nhìn lại đêm hôm đó ở Walmart, Patel thừa nhận ông sẽ cẩn trọng hơn, nhưng khẳng định bản chất con người mình không thay đổi.

“Tôi lớn lên với những giá trị văn hóa coi việc giúp đỡ người khác là điều tự nhiên,” ông nói. “Biết tôi là ai, chắc tôi vẫn sẽ giúp người khác thôi.”

Nguồn: CNN