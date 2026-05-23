4,4 nghìn tỷ đồng sắp chuyển vào tài khoản lừa đảo bỗng "quay đầu" nhờ một thông báo khẩn

Ảnh minh họa

Hành trình chuyển đổi số thời gian qua đã giúp ngành ngân hàng tạo ra nhiều bước bứt phá trên các trụ cột chiến lược. Không chỉ ghi dấu ấn trong xây dựng thể chế, phát triển dịch vụ số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt hay cải cách thủ tục hành chính, ngành ngân hàng còn xác định dữ liệu là “tài sản”, lấy an toàn thông tin làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số.

Theo Ngân hàng Nhà nước, một trong những điểm nổi bật là việc triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO). Tính đến ngày 17/5/2026, hệ thống đã gửi cảnh báo tới hơn 4 triệu lượt khách hàng. Trong số này, hơn 1,3 triệu lượt người dùng đã chủ động dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận thông báo nghi ngờ rủi ro, với tổng số tiền được ngăn chặn lên tới khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng.

Đây được xem là minh chứng rõ nét cho việc chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao tiện ích giao dịch, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tăng cường an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Song song với việc cảnh báo rủi ro, ngành ngân hàng cũng đẩy mạnh làm sạch dữ liệu nhằm hạn chế tình trạng tài khoản “rác”, tài khoản thuê mua phục vụ hành vi lừa đảo.

Bám sát phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học thành công hơn 163,39 triệu hồ sơ khách hàng thông qua CCCD gắn chip và VNeID, gồm 161,2 triệu hồ sơ cá nhân và 2,19 triệu hồ sơ tổ chức. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp loại bỏ tài khoản ảo, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch và an toàn hơn.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ 154 triệu tài khoản và 36 triệu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng đã được làm sạch. Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đồng thời hoàn tất làm sạch gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào tính chính xác và an toàn của hệ thống dữ liệu tài chính.

Bên cạnh công tác dữ liệu và bảo mật, dịch vụ số và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ngành ngân hàng hiện duy trì vai trò tiên phong khi hầu hết dịch vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn, nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận tỷ lệ giao dịch số vượt 95%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý hơn 53,4 triệu giao dịch với tổng giá trị đạt 186,9 triệu tỷ đồng, tăng 7,68% về số lượng và 66,87% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối năm 2025, hơn 88,9% người trưởng thành tại Việt Nam đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt hiện tương đương gấp 28,17 lần GDP. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 37,98% về số lượng và tăng 14,22% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.