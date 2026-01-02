403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B và đường Hồ Chí Minh, trong ngày 1/12/2025 đến ngày 15/12/2025.

Theo đó, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 403 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “xử phạt nguội”.

Tại thông báo này, lực lượng chức năng đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Danh sách cụ thể như sau:

86 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1:

184 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 45:

50 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47

72 trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47B

11 trường hợp vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm sau để giải quyết vụ việc:

- Bộ phận Một Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá - Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá);

- Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Km570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá;

- Trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều kiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.